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Book Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tickets

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Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Newcastle United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Newcastle United

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pemesanan tiket untuk laga kandang pembuka Tottenham di Premier League melawan Newcastle

Tottenham ingin melupakan ancaman degradasi musim lalu dan menanjak di tabel Premier League di bawah arahan Roberto De Zerbi. Performa kandang yang lebih baik menjadi keharusan, dan Tottenham akan menjalani penampilan liga pertama mereka di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu, 29 Agustus, saat menghadapi Newcastle United.

Hebatnya, Tottenham baru meraih kemenangan kandang pertama mereka pada 2026 di laga terakhir musim, tetapi kemenangan 1-0 atas Everton itu terbukti krusial. Fans Spurs akan melupakan dua musim terakhir yang penuh masalah jika pasukan De Zerbi bisa memulai dengan cepat dan rekrutan mahal, Sandro Tonali dan Mateus Fernandes, langsung tampil apik.

Bisakah Tottenham meraih kemenangan atas Newcastle untuk pertama kalinya sejak 2023? Anda bisa mengetahuinya langsung dengan memesan tiket hari ini. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Newcastle United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Newcastle United digelar?

Tottenham Hotspur vs Newcastle United dijadwalkan kick-off pada pukul 17.30 BST di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Sabtu, 29 Agustus.

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Premier League - Pekan 2
Tottenham Hotspur Stadium

Cara membeli tiket Premier League Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket menit akhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Tottenham Hotspur vs Newcastle United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

  • Kelompok usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U-18 atau U-21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah dikenai harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk mengikuti ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

TOT

TOT - Performa

SFC
M1-1
CHE
M1-2
GET
S1-1
TSG
M3-0
TSG
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
NEW

NEW - Performa

BRC
K4-1
VAL
M1-2
EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Tottenham HotspurSeriNewcastle United
0
2
3
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FT
Carabao Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FT
Club Friendlies
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
5Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Formasi
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

Manajer

  • R. De Zerbi

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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