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Tottenham Europa League trophyGetty Images
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Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur 2026-27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket & informasi tiket musiman

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Tottenham Hotspur
Premier League

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan Tottenham Hotspur secara langsung musim ini

Tottenham memasuki musim 2026/27 di bawah Roberto De Zerbi, yang membawa klub ini aman dari ancaman degradasi musim lalu setelah periode dramatis dengan tiga manajer berbeda. Tanpa sepak bola Eropa pada musim ini, fokus sepenuhnya tertuju pada Premier League. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Tottenham Hotspur Stadium. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Tottenham Hotspur Stadium.

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Daftar lengkap pertandingan Tottenham Hotspur di Premier League 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganStadionKompetisiTiket
Sab 22 Agu 2026, 17.30Brentford vs Tottenham HotspurGtech Community Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 29 Agu 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Sep 2026, 15.00Nottingham Forest vs Tottenham HotspurThe City Ground (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Sep 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs EvertonTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Sep 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs Aston VillaTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Okt 2026, 15.00Manchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Okt 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Okt 2026, 15.00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 31 Okt 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 7 Nov 2026, 15.00Leeds United vs Tottenham HotspurElland Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 21 Nov 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 28 Nov 2026, 15.00Sunderland vs Tottenham HotspurStadium of Light (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 2 Des 2026, 20.00Tottenham Hotspur vs FulhamTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Des 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs Arsenal (Derbi London Utara)Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Des 2026, 15.00Hull City vs Tottenham HotspurMKM Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Des 2026, 15.00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 26 Des 2026, 15.00Tottenham Hotspur vs BournemouthTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Rab 30 Des 2026, 20.00Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 2 Jan 2027, 15.00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 6 Jan 2027, 20.00Fulham vs Tottenham HotspurCraven Cottage (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 16 Jan 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 23 Jan 2027, 15.00Crystal Palace vs Tottenham HotspurSelhurst Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 30 Jan 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs SunderlandTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 6 Feb 2027, 15.00Ipswich Town vs Tottenham HotspurPortman Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 10 Feb 2027, 20.00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Feb 2027, 15.00Brighton and Hove Albion vs Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 27 Feb 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Rab 3 Mar 2027, 20.00Bournemouth vs Tottenham HotspurVitality Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 13 Mar 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Mar 2027, 15.00Everton vs Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Apr 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs BrentfordTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Apr 2027, 15.00Newcastle United vs Tottenham HotspurSt. James' Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Apr 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs Hull CityTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 1 Mei 2027, 15.00Arsenal vs Tottenham Hotspur (Derbi London Utara)Emirates Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 8 Mei 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 15 Mei 2027, 15.00Coventry City vs Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (Tandang)Premier LeagueTiket
Min 23 Mei 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Kandang)Premier LeagueTiket
Min 30 Mei 2027, 16.00Aston Villa vs Tottenham HotspurVilla Park (Tandang)Premier LeagueTiket

Hanya laga pembuka yang memiliki waktu kick-off yang sudah dikonfirmasi pada saat artikel ini ditulis; semua pertandingan lainnya masih dapat berubah untuk pemilihan siaran TV. Tottenham juga akan mulai tampil di Carabao Cup dari putaran kedua dan di Piala FA dari putaran ketiga, dengan lawan dipastikan setelah masing-masing undian.

Bagaimana cara membeli tiket Tottenham Hotspur?

Tiket dijual dalam tiga tahap: pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota klub berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada publik melalui Penjualan Umum. Keanggotaan One Hotspur (£45) adalah level awal yang terbuka untuk semua orang; One Hotspur+ (£55) menambahkan jendela prioritas 24 jam dan tempat di daftar tunggu tiket musiman.

Jika saluran resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan cara alternatif untuk hadir.

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Berapa harga tiket Tottenham Hotspur?

Harga dewasa melalui klub biasanya berkisar dari £38 hingga £109, terbagi ke dalam tiga kategori:

Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Konsesi berlaku untuk lansia (£19-54), dewasa muda usia 18-21 (£28.50-81.50), dan junior di bawah 18 tahun (£19-54). Platform sekunder seperti StubHub juga menjadi opsi setelah tiket resmi habis terjual.

Harga tiket musiman berkisar dari £856 hingga £2,147, dengan Tiket Musiman 1882 seharga £2,367. Diskon berlaku untuk junior (50%), dewasa muda (25%), dan lansia (50%). Daftar tunggu, yang hanya terbuka untuk anggota One Hotspur+, berisi sekitar 80.000 nama.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Tottenham Hotspur Stadium

Menjadi kandang sejak 2019, Tottenham Hotspur Stadium memiliki kapasitas 62.850, menjadikannya stadion sepak bola terbesar ketiga di Inggris setelah Wembley dan Old Trafford. Fitur paling menonjolnya adalah South Stand satu tingkat berkapasitas 17.500, dengan kemiringan 34 derajat, yang paling curam yang diizinkan secara hukum di Inggris Raya, sehingga baris paling depan hanya berjarak 4,9 meter dari garis gawang. Lapangan stadion yang dapat ditarik kembali, yang pertama dari jenisnya, memperlihatkan permukaan sintetis di bawahnya untuk NFL London Games, konser, dan acara lainnya.

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