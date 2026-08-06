Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur 2026-27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket & informasi tiket musiman

Tottenham memasuki musim 2026/27 di bawah Roberto De Zerbi, yang membawa klub ini aman dari ancaman degradasi musim lalu setelah periode dramatis dengan tiga manajer berbeda. Tanpa sepak bola Eropa pada musim ini, fokus sepenuhnya tertuju pada Premier League. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Tottenham Hotspur Stadium. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket di Tottenham Hotspur Stadium.
Daftar lengkap pertandingan Tottenham Hotspur di Premier League 2026/27
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Stadion
|Kompetisi
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026, 17.30
|Brentford vs Tottenham Hotspur
|Gtech Community Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026, 15.00
|Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
|The City Ground (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 12 Sep 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Everton
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 19 Sep 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Aston Villa
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 10 Okt 2026, 15.00
|Manchester United vs Tottenham Hotspur
|Old Trafford (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 17 Okt 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Coventry City
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 24 Okt 2026, 15.00
|Chelsea vs Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 31 Okt 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 7 Nov 2026, 15.00
|Leeds United vs Tottenham Hotspur
|Elland Road (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 21 Nov 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Ipswich Town
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 28 Nov 2026, 15.00
|Sunderland vs Tottenham Hotspur
|Stadium of Light (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 2 Des 2026, 20.00
|Tottenham Hotspur vs Fulham
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 5 Des 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Arsenal (Derbi London Utara)
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 12 Des 2026, 15.00
|Hull City vs Tottenham Hotspur
|MKM Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 19 Des 2026, 15.00
|Liverpool vs Tottenham Hotspur
|Anfield (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 26 Des 2026, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Bournemouth
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 30 Des 2026, 20.00
|Tottenham Hotspur vs Brighton and Hove Albion
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 2 Jan 2027, 15.00
|Manchester City vs Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 6 Jan 2027, 20.00
|Fulham vs Tottenham Hotspur
|Craven Cottage (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 16 Jan 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 23 Jan 2027, 15.00
|Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
|Selhurst Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 30 Jan 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Sunderland
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 6 Feb 2027, 15.00
|Ipswich Town vs Tottenham Hotspur
|Portman Road (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 10 Feb 2027, 20.00
|Tottenham Hotspur vs Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 20 Feb 2027, 15.00
|Brighton and Hove Albion vs Tottenham Hotspur
|American Express Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 27 Feb 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Rab 3 Mar 2027, 20.00
|Bournemouth vs Tottenham Hotspur
|Vitality Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 13 Mar 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 20 Mar 2027, 15.00
|Everton vs Tottenham Hotspur
|Hill Dickinson Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 10 Apr 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Brentford
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 17 Apr 2027, 15.00
|Newcastle United vs Tottenham Hotspur
|St. James' Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 24 Apr 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Hull City
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 1 Mei 2027, 15.00
|Arsenal vs Tottenham Hotspur (Derbi London Utara)
|Emirates Stadium (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 8 Mei 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Sab 15 Mei 2027, 15.00
|Coventry City vs Tottenham Hotspur
|Coventry Building Society Arena (Tandang)
|Premier League
|Tiket
|Min 23 Mei 2027, 15.00
|Tottenham Hotspur vs Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (Kandang)
|Premier League
|Tiket
|Min 30 Mei 2027, 16.00
|Aston Villa vs Tottenham Hotspur
|Villa Park (Tandang)
|Premier League
|Tiket
Hanya laga pembuka yang memiliki waktu kick-off yang sudah dikonfirmasi pada saat artikel ini ditulis; semua pertandingan lainnya masih dapat berubah untuk pemilihan siaran TV. Tottenham juga akan mulai tampil di Carabao Cup dari putaran kedua dan di Piala FA dari putaran ketiga, dengan lawan dipastikan setelah masing-masing undian.
Bagaimana cara membeli tiket Tottenham Hotspur?
Tiket dijual dalam tiga tahap: pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota klub berdasarkan poin loyalitas, dan terakhir kepada publik melalui Penjualan Umum. Keanggotaan One Hotspur (£45) adalah level awal yang terbuka untuk semua orang; One Hotspur+ (£55) menambahkan jendela prioritas 24 jam dan tempat di daftar tunggu tiket musiman.
Jika saluran resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan cara alternatif untuk hadir.
Berapa harga tiket Tottenham Hotspur?
Harga dewasa melalui klub biasanya berkisar dari £38 hingga £109, terbagi ke dalam tiga kategori:
Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Konsesi berlaku untuk lansia (£19-54), dewasa muda usia 18-21 (£28.50-81.50), dan junior di bawah 18 tahun (£19-54). Platform sekunder seperti StubHub juga menjadi opsi setelah tiket resmi habis terjual.
Harga tiket musiman berkisar dari £856 hingga £2,147, dengan Tiket Musiman 1882 seharga £2,367. Diskon berlaku untuk junior (50%), dewasa muda (25%), dan lansia (50%). Daftar tunggu, yang hanya terbuka untuk anggota One Hotspur+, berisi sekitar 80.000 nama.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Tottenham Hotspur Stadium
Menjadi kandang sejak 2019, Tottenham Hotspur Stadium memiliki kapasitas 62.850, menjadikannya stadion sepak bola terbesar ketiga di Inggris setelah Wembley dan Old Trafford. Fitur paling menonjolnya adalah South Stand satu tingkat berkapasitas 17.500, dengan kemiringan 34 derajat, yang paling curam yang diizinkan secara hukum di Inggris Raya, sehingga baris paling depan hanya berjarak 4,9 meter dari garis gawang. Lapangan stadion yang dapat ditarik kembali, yang pertama dari jenisnya, memperlihatkan permukaan sintetis di bawahnya untuk NFL London Games, konser, dan acara lainnya.