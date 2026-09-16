Cara mendapatkan tiket Swiss vs Slovenia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Swiss akan menghadapi Slovenia dalam laga fase grup UEFA Nations League yang krusial di Swissporarena, Luzern, pada 3 Oktober 2026. Pertandingan sarat tensi ini mempertemukan dua negara Eropa yang kompetitif dan sama-sama ingin mengamankan poin penting di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di pertandingan ini. Temukan platform pembelian resmi, pilihan harga tiket, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Swiss vs Slovenia di UEFA Nations League B?

Swiss vs Slovenia akan digelar di Swissporarena, Luzern, dengan detail waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi lebih dekat ke tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 3 3 Okt 2026 - 14.45 Swissporarena

Di mana bisa membeli tiket Swiss vs Slovenia?

Tiket resmi pertandingan bisa dibeli langsung melalui portal tiket Asosiasi Sepakbola Swiss (SFV/ASF), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Swiss. Portal resmi tersebut adalah opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Swiss vs Slovenia?

Harga tiket standar di portal tiket resmi SFV biasanya mulai dari €35 untuk kategori tempat duduk umum di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan tingkat kursi dan lokasi di dalam Swissporarena.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini mulai dari €67 per kursi, dengan tarif akhir berubah-ubah tergantung sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Swiss vs Slovenia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Swiss vs Slovenia

Swiss memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya dan kalah sekali, tanpa hasil imbang dalam rangkaian itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-1 dari Argentina, yang mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia pada babak perempat final. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0, serta menundukkan Aljazair 2-0 dan Kanada 2-1 di fase grup. Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan empat kemenangan beruntun sebelum kalah dari Argentina.

Slovenia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia, dan sebelumnya mereka bermain imbang 1-1 dengan Siprus. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih saat menghadapi Montenegro, dengan menang tandang 3-2. Slovenia mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Swiss vs Slovenia: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim berakhir 0-0, yaitu hasil imbang kualifikasi Piala Dunia di Slovenia pada Oktober 2025. Sebelumnya, Swiss mengalahkan Slovenia 3-0 di kandang pada September 2025 dalam kampanye kualifikasi yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir, Swiss memiliki catatan yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Slovenia, serta satu hasil imbang.



