Cara mendapatkan tiket Swiss vs Makedonia Utara: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Swiss akan menghadapi Makedonia Utara dalam laga fase grup UEFA Nations League yang menarik di Swissporarena, Luzern, pada 6 Oktober 2026. Pertemuan penting ini mempertemukan dua negara Eropa yang sama-sama bertekad meraih poin penting di grup.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat di pertandingan ini. Temukan platform pembelian resmi, pilihan harga tiket, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Swiss vs Makedonia Utara di UEFA Nations League B?

Informasi siaran resmi untuk Swiss vs Makedonia Utara saat ini belum tersedia. Cek kembali mendekati kick-off untuk detail saluran TV dan live streaming yang telah dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 4 6 Okt 2026 - 14.45

Di mana membeli tiket Swiss vs Makedonia Utara?

Tiket resmi pertandingan bisa dibeli langsung melalui portal tiket Asosiasi Sepak Bola Swiss (SFV/ASF), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Swiss. Portal resmi tersebut menjadi opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder sepertiStubHubmenjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Swiss vs Makedonia Utara?

Harga tiket standar di portal tiket resmi SFV biasanya dimulai dari €35 untuk kategori umum di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan tingkat kursi dan lokasi di dalam Swissporarena.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini dimulai dari €72 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi tergantung sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Swiss vs Makedonia Utara UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Swiss vs Makedonia Utara

Swiss memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-1 dari Argentina di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0, mengalahkan Aljazair 2-0, menundukkan Kanada 2-1, dan mengatasi Bosnia dan Herzegovina 4-1. Dalam lima pertandingan itu, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima, dengan empat kemenangan beruntun sebelum kalah dari Argentina.

Makedonia Utara kesulitan menjaga konsistensi, dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Turki. Mereka juga bermain imbang 0-0 melawan Bosnia dan Herzegovina serta 0-0 kontra Irlandia, kalah 4-0 dari Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia, dan menderita kekalahan telak 7-1 dari Wales. Makedonia Utara hanya mencetak satu gol dan kebobolan 15 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Swiss vs Makedonia Utara: Rekor head-to-head terkini

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk lima pertemuan terakhir antara Swiss dan Makedonia Utara. Konteks historis lebih lanjut akan diperbarui menjelang kick-off.



