Swedia akan menjamu Rumania di Strawberry Arena, Solna, pada Jumat, 25 September, dalam laga pembuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Liga B, Grup B4, bersama Polandia dan Bosnia dan Herzegovina. Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua di Arena Națională, Bukares, pada Oktober.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Swedia vs Rumania sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Swedia vs Rumania di UEFA Nations League B?

Swedia vs Rumania akan digelar di Strawberry Arena, Stockholm, dengan detail waktu kick-off resmi masih menunggu konfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 1 25 Sep 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Di mana membeli tiket Swedia vs Rumania?

Tiket untuk laga di Solna pertama kali tersedia melalui kanal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Swedia (SvFF), dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Kanal resmi Federasi Sepak Bola Rumania (FRF) menjadi tujuan awal yang setara untuk leg kedua di Bukares, dan juga menangani alokasi suporter tandang bagi pendukung Rumania yang bepergian ke Solna.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat dengan hari pertandingan

Alokasi tandang – FRF menangani sektor tandang khusus untuk suporter Rumania yang bepergian ke Solna, dijual langsung melalui situs resmi federasi

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat kedua negara baru saja promosi, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua leg duel ini.

Berapa harga tiket Swedia vs Rumania?

Harga resmi untuk leg di Solna ditetapkan melalui kanal tiket SvFF, dengan seluruh pilihan dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Alokasi tandang milik FRF untuk leg di Solna diberi harga terpisah, sementara harga resmi FRF juga berlaku untuk leg Bukares dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Solna): mulai sekitar €40 hingga €55, biasanya di tribun atas belakang gawang di Strawberry Arena

Kursi kelas menengah (Solna): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jelas lebih tinggi

Leg kedua di Bukares: umumnya lebih terjangkau pada harga nominal dibanding laga pembuka di Solna, meski ketersediaan bisa menipis saat pertandingan semakin dekat

StubHubadalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual. Seperti halnya laga antara dua tim yang baru promosi ke Liga B, harga dapat berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Swedia vs Rumania UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Swedia vs Rumania

Swedia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Prancis di Piala Dunia, dan mereka juga menelan kekalahan telak 5-1 dari Belanda di turnamen yang sama. Satu-satunya kemenangan Swedia dalam periode ini adalah kemenangan 5-1 atas Tunisia. Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan 10 gol dalam lima laga itu, mencerminkan lini serang yang mampu menghasilkan gol tetapi lini pertahanan yang terekspos di level tertinggi.

Rumania memenangi dua laga, sekali imbang, dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Wales dalam laga persahabatan, dan mereka juga mengalahkan San Marino 7-1 lebih awal dalam siklus kualifikasi. Mereka kalah dari Turki dan Slovakia dalam periode yang sama, kebobolan tiga gol sambil mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Swedia vs Rumania: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada November 2019, ketika Swedia menang 2-0 di kandang lawan di Bukares dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Swedia juga memenangi pertemuan lainnya pada tahun yang sama, mengalahkan Rumania 2-1 di Stockholm pada Maret 2019. Satu-satunya pertandingan lain dalam catatan pertemuan yang tersedia adalah kemenangan 1-0 Rumania dalam laga persahabatan pada Maret 2018, yang membuat Swedia meraih dua kemenangan dari tiga pertemuan, berbanding satu milik Rumania.



