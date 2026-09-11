Cara mendapatkan tiket Swedia vs Polandia: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Swedia mengamankan tempat di Piala Dunia FIFA 2026 berkat penampilan mereka pada edisi sebelumnya UEFA Nations League, sehingga mereka tentu ingin kembali tampil mengesankan di kompetisi ini.

Setelah laga pembuka UEFA Nations League melawan Rumania, skuad Blågult asuhan Graham Potter tetap bermain di kandang saat menjamu Polandia pada Senin, 28 September, dalam Matchday 2 fase liga. Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

Selain Rumania dan Polandia, Swedia juga satu grup dengan Bosnia dan Herzegovina (Grup 4 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut kandang dan tandang selama fase liga (total enam pertandingan).

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, sementara tim peringkat keempat di setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League?

Swedia vs Polandia digelar di Strawberry Arena, Solna (Stockholm), pada Senin, 28 September, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League B - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Cara membeli tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League dapat dibeli langsung melalui platform Federasi Sepak Bola Swedia (SvFF).

Tiket pertama kali dijual pada Selasa, 25 Agustus, dengan anggota kelompok suporter mendapatkan akses prioritas lebih awal.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League?

Tiket resmi dengan harga normal untuk pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League berkisar dari €55-€180+.

Lihat area tempat duduk yang tersedia dan kisaran harga yang bisa Anda harapkan di Strawberry Arena:

Kategori 3 (Shortside & Upper Tiers) : Berlokasi di belakang gawang atau di bagian atas tier ketiga. Ini termasuk seksi khusus fan tuan rumah dan blok yang ditetapkan untuk suporter tim tamu. Kisaran harga (€55-€80)

Kategori 2 (Corners & Mid-Tier) : Terletak di sudut stadion atau di dek tempat duduk tingkat menengah. Kisaran harga (€80-€120)

Kategori 1 (Longside & Lower Tiers) : Kursi utama di sisi lapangan yang membentang sepanjang lapangan pada tier bawah dan tengah. Kisaran harga (€120-€180+)

Paket VIP & Hospitality : Boks pribadi mewah atau area tempat duduk eksekutif tepat di garis tengah lapangan. Kisaran harga (€400-€800+)

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktu pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Strawberry Arena

Strawberry Arena, yang terletak di Solna, tepat di utara pusat Stockholm, adalah stadion terbesar di Skandinavia. Dikenal karena rekayasa modernnya, atap yang dapat dibuka-tutup, dan atmosfer luar biasa, stadion ini berfungsi sebagai stadion nasional Swedia untuk sepak bola putra, kandang AIK (yang bermain di Allsvenskan Swedia), dan menjadi venue utama untuk tur musik dunia.

Federasi Sepak Bola Swedia memutuskan membangun stadion nasional mutakhir di Solna untuk menggantikan Stadion Råsunda yang bersejarah, yang pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1958 yang ikonik.

Saat dibuka pada 2012, stadion baru di Solna itu dikenal sebagai Friends Arena, dinamai untuk menghormati 'Friends', organisasi nirlaba yang berdedikasi menghentikan perundungan di sekolah.

Pada 2024, kemitraan baru dimulai dengan perusahaan hospitality Nordik, Strawberry. Venue tersebut resmi berganti nama menjadi Strawberry Arena, dengan membawa fokus pada energi, keberagaman, dan pengalaman kelas dunia.

Momen berkesan di Strawberry Arena

Gol luar biasa Zlatan (2012) : Pertandingan sepak bola pertama yang dimainkan di stadion ini adalah laga persahabatan antara Swedia dan Inggris. Swedia menang 4-2, dan legenda Swedia Zlatan Ibrahimović mencetak gol pertama dalam sejarah arena tersebut. Ia menutup malam itu dengan tendangan salto menakjubkan dari jarak 30 yard yang memenangkan FIFA Puskás Award untuk gol terbaik tahun itu.

Rekor Bad Bunny (2024) : Bad Bunny menggelar konser pop Latin terbesar yang pernah diadakan di kawasan Nordik, dengan menarik lebih dari 106.000 penggemar dalam dua malam.

Rekor penonton AIK (2025) : Klub kandang stadion ini, AIK, memecahkan rekor penonton sepanjang masa Allsvenskan Swedia dan liga Nordik dengan rata-rata lebih dari 30.000 penggemar per pertandingan selama musim 2025.

17 Juta Warna: Fasad luar stadion dibalut jaring teknologi bercahaya yang dapat menyala dalam lebih dari 17 juta kombinasi warna. Bagian luar stadion ini rutin memancarkan warna biru dan kuning terang saat tim nasional Swedia bermain.

Pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Swedia vs Polandia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Swedia (#37) vs Polandia (#36)

Swedia kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 pada babak 32 besar, setelah kalah 3-0 dari Prancis. Meski meraih kemenangan telak 5-1 pada laga pembuka Piala Dunia mereka di Amerika Utara, mereka gagal melanjutkan start kemenangan itu, dengan kalah 5-1 dari Belanda dan bermain imbang 1-1 melawan Jepang dalam laga grup berikutnya.

Polandia akan datang dengan misi balas dendam, karena mereka mengalami kekalahan menyakitkan dari Swedia dalam play-off Piala Dunia pada akhir Maret. Polandia harus membenahi pertahanan mereka ke depannya, karena setelah kekalahan dari Swedia itu, Polandia juga kebobolan dua gol saat laga persahabatan melawan Ukraina (0-2) dan Nigeria (2-2).

Swedia vs Polandia: Rekor pertemuan terkini

Dalam total pertemuan internasional mereka, Swedia unggul dengan 16 kemenangan berbanding 9 kemenangan milik Polandia, sementara 4 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga play-off Piala Dunia FIFA pada Maret 2026. Viktor Gyökeres menjadi pahlawan dengan mencetak gol telat untuk memastikan kemenangan epik 3-2 bagi Swedia, yang mengantar mereka ke putaran final Piala Dunia di Amerika Utara.

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Bosnia and Herzegovina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Poland POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romania ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



