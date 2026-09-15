Swedia mengamankan satu tempat di Piala Dunia FIFA 2026 berkat performa mereka di edisi sebelumnya UEFA Nations League, jadi mereka akan bertekad tampil mengesankan di kompetisi ini sekali lagi.

Setelah laga pembuka UEFA Nations League melawan Rumania, tim Blågult asuhan Graham Potter tetap bermain di kandang untuk menyambut kedatangan Polandia pada Senin, 28 September, dalam Matchday 2 fase liga. Anda bisa memesan tiket pertandingan hari ini.

Selain Rumania dan Polandia, Swedia juga satu grup dengan Bosnia dan Herzegovina (Grup 4 League B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut kandang dan tandang selama fase liga (total enam pertandingan).

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League digelar?

Swedia vs Polandia akan berlangsung di Strawberry Arena, Solna (Stockholm), pada Senin, 28 September dengan jadwal kick-off pukul 20.45 (CET).

UEFA Nations League B - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Cara membeli tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League bisa dibeli langsung melalui platform Asosiasi Sepak Bola Swedia (SvFF).

Tiket pertama kali dijual pada Selasa, 25 Agustus, dengan anggota kelompok suporter mendapatkan akses prioritas lebih awal.

Jika ingin mengamankan kursi di menit-menit terakhir, fan juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League?

Tiket resmi dengan harga normal untuk pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League berkisar dari €55-€180+.

Lihat area tempat duduk yang tersedia dan kisaran harga yang bisa Anda harapkan di Strawberry Arena:

Kategori 3 (Tribun belakang gawang & tingkat atas) : Terletak di belakang gawang atau tinggi di tingkat ketiga. Ini termasuk area khusus fan tuan rumah dan blok yang ditetapkan untuk suporter tim tamu. Kisaran harga (€55-€80)

Kategori 2 (Sudut stadion & tingkat tengah) : Berada di sudut stadion atau dek tempat duduk level menengah. Kisaran harga (€80-€120)

Kategori 1 (Sisi panjang & tingkat bawah) : Kursi utama di sisi lapangan sepanjang garis touchline pada tingkat bawah dan tengah. Kisaran harga (€120-€180+)

Paket VIP & hospitality : Boks privat mewah atau area tempat duduk eksekutif tepat di garis tengah lapangan. Kisaran harga (€400-€800+)

Pantau situs resmi tim nasional mendekati hari pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terbaru.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Strawberry Arena

Strawberry Arena, yang berlokasi di Solna, tepat di utara pusat Stockholm, adalah stadion terbesar di Skandinavia. Dikenal karena rekayasa modernnya, atap yang dapat dibuka-tutup, dan atmosfer luar biasa, stadion ini menjadi stadion nasional Swedia untuk sepak bola putra, markas AIK (yang bermain di Allsvenskan Swedia), dan venue utama untuk tur musik dunia.

Asosiasi Sepak Bola Swedia memutuskan membangun stadion nasional canggih di Solna untuk menggantikan Stadion Råsunda yang bersejarah, yang pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1958 yang ikonik.

Saat dibuka pada 2012, stadion baru di Solna itu dikenal dengan nama Friends Arena, dinamai untuk menghormati 'Friends', sebuah organisasi nirlaba yang berdedikasi menghentikan perundungan di sekolah.

Pada 2024, kemitraan baru dimulai dengan perusahaan hospitality Nordik, Strawberry. Venue tersebut resmi berganti nama menjadi Strawberry Arena, dengan membawa fokus pada energi, keberagaman, dan pengalaman kelas dunia.

Momen-momen berkesan di Strawberry Arena

Gol luar biasa Zlatan (2012) : Pertandingan sepak bola pertama yang dimainkan di stadion ini adalah laga persahabatan antara Swedia dan Inggris. Swedia menang 4-2, dan legenda Swedia Zlatan Ibrahimović mencetak gol pertama dalam sejarah arena tersebut. Ia menutup malam itu dengan tendangan salto dari jarak 30 yard yang mencengangkan, yang memenangkan FIFA Puskás Award untuk gol terbaik tahun itu.

Rekor Bad Bunny (2024) : Bad Bunny menggelar konser pop Latin terbesar yang pernah diadakan di kawasan Nordik, dengan menarik lebih dari 106.000 penggemar dalam dua malam.

Rekor kehadiran AIK (2025) : Klub penghuni stadion, AIK, memecahkan rekor kehadiran sepanjang masa di Allsvenskan Swedia dan liga Nordik dengan rata-rata lebih dari 30.000 penonton per pertandingan selama musim 2025.

17 juta warna: Fasad luar stadion dibalut jaring teknologi bercahaya yang dapat menyala dalam lebih dari 17 juta kombinasi warna. Stadion ini rutin bersinar biru terang dan kuning ketika tim nasional Swedia bermain.

Pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Swedia vs Polandia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Swedia (#37) vs Polandia (#36)

Swedia kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak mereka tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 di babak 32 besar, kalah 3-0 dari Prancis. Meski meraih kemenangan meyakinkan 5-1 pada laga pembuka Piala Dunia mereka di Amerika Utara, mereka gagal melanjutkan start kemenangan itu, dengan kalah 5-1 dari Belanda dan imbang 1-1 melawan Jepang pada dua laga grup berikutnya.

Polandia akan mengusung misi balas dendam, karena mereka menelan kekalahan menyakitkan dari Swedia pada play-off Piala Dunia di akhir Maret. Polandia harus memperbaiki pertahanan mereka ke depan, karena setelah kekalahan dari Swedia itu, Polandia juga kebobolan dua gol dalam laga persahabatan melawan Ukraina (0-2) dan Nigeria (2-2).

Swedia vs Polandia: Rekor pertemuan terbaru

Dalam total pertemuan internasional mereka, Swedia unggul dengan 16 kemenangan berbanding 9 kemenangan milik Polandia, sementara 4 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Kedua tim terakhir kali bertemu dalam duel play-off Piala Dunia FIFA (Maret 2026). Viktor Gyökeres menjadi pahlawan dengan mencetak gol telat untuk memastikan kemenangan epik 3-2 bagi Swedia, yang mengirim mereka ke putaran final Piala Dunia di Amerika Utara.

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Bosnia and Herzegovina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Poland POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romania ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



