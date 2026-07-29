Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Fulham: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Musim ini menjanjikan bakal menjadi musim yang sangat besar bagi Sunderland, yang lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 1973, dan baru yang kedua kali sepanjang sejarah mereka. Premier League tentu tetap menjadi fokus utama dan skuad berbakat itu akan berupaya membuat para suporter Sunderland bergemuruh pada laga pembuka kandang mereka di Stadium of Light melawan Fulham pada Minggu, 30 Agustus.

Sunderland melampaui semua ekspektasi pada musim lalu saat kembali ke Premier League, finis di posisi ketujuh dan mengamankan tempat di Liga Europa UEFA. Kesuksesan itu dibangun di atas rekor kandang yang impresif, dengan anak asuh Régis Le Bris meraih sejumlah kemenangan berkesan atas tim seperti Chelsea, Tottenham, Bournemouth dan terutama Newcastle, di Stadium of Light.

Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan laga kandang pembuka Sunderland di Premier League pada Minggu terakhir bulan Agustus. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Sunderland vs Fulham, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Sunderland vs Fulham digelar?

Sunderland vs Fulham akan berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, pada Minggu, 30 Agustus, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

Premier League - Pekan 2 30 Agu 2026 - 09.00 Stadium of Light

Cara membeli tiket Premier League Sunderland vs Fulham

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Sunderland vs Fulham?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di sisi tengah lapangan dan tribune bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

Rekor pertemuan terbaru

Kabar tim & skuad