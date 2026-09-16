Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Sunderland akan menghadapi Brighton & Hove Albion pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stadium of Light, Sunderland.

Pertemuan ini akan menjadi ujian krusial bagi kedua tim pada fase awal musim 2026/27 saat mereka berupaya menjaga stabilitas di papan tengah dan membangun momentum untuk menembus paruh atas klasemen. Dalam pertemuan liga terakhir mereka di Wearside pada Maret 2026, Brighton meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sunderland.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Sunderland vs Brighton & Hove Albion akan berlangsung di Stadium of Light, Sunderland.

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 10.00 Stadium of Light

Bagaimana cara membeli tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Sunderland dan Brighton & Hove Albion pada 10 Oktober 2026 di Stadium of Light, ikuti opsi pembelian utama berikut:

Tiket kandang resmi (box office Sunderland)

Portal tiket resmi: Cara paling aman dan paling tepercaya untuk membeli tiket kandang umum adalah langsung melalui situs penjualan tiket resmi Sunderland atau box office.

Prioritas keanggotaan: Tiket dirilis secara bertahap. Pemegang tiket musiman Sunderland dan anggota resmi klub mendapatkan jendela pembelian prioritas sebelum kursi yang tersisa dirilis kepada publik umum.

Penjualan umum: Jika permintaan memungkinkan, tiket yang belum teralokasi akan dijual secara umum kepada non-anggota menjelang hari pertandingan.

Tiket tandang resmi (Brighton & Hove Albion)

Akses tribune tandang: Suporter tim tamu yang ingin duduk di sektor tandang harus membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Brighton & Hove Albion.

Poin loyalitas & MyAlbion+: Penjualan tiket tandang mengikuti struktur bertingkat berdasarkan poin loyalitas untuk pemegang tiket musiman, lalu diikuti anggota MyAlbion+.

Paket hospitality resmi

Akses terjamin: Penggemar yang menginginkan jaminan masuk tanpa bergantung pada tingkatan undian standar atau antrean keanggotaan dapat membeli paket hospitality resmi hari pertandingan.

Fasilitas yang termasuk: Paket hospitality biasanya mencakup tempat duduk premium di Stadium of Light, jamuan sebelum pertandingan, dan akses lounge.

Berapa harga tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Harga tiket untuk pertandingan Sunderland vs Brighton & Hove Albion pada 10 Oktober 2026 di Stadium of Light bergantung pada tempat dan cara Anda membelinya:

Penjualan umum resmi (harga nominal): Tiket dewasa standar yang dibeli langsung dari box office atau portal tiket resmi Sunderland berkisar antara £28 hingga £45 , tergantung pada sektor stadion dan kategori tempat duduk.

Hospitality hari pertandingan: Paket hospitality resmi klub umumnya berkisar antara £150 hingga £350+ per orang, termasuk akses lounge, jamuan, dan tempat duduk premium.

Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sunderland vs Brighton & Hove Albion

Sunderland menatap laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu hasil laga persahabatan tambahan juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Fulham di Premier League pada 30 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Ipswich Town 2-1 sebelum kalah 2-1 dari tim yang sama di liga pada 22 Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Sunderland mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol.

Lima hasil terakhir Brighton menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Penampilan paling menonjol mereka datang dalam kemenangan 4-0 atas Aston Villa di Premier League pada 23 Agustus, sementara mereka juga mengalahkan Tromsø 4-0 dalam kualifikasi Conference League pada 27 Agustus. Kekalahan itu datang pada laga terbaru, yakni kalah 4-3 di kandang Chelsea pada 30 Agustus. Brighton mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh, mencerminkan tim yang mampu mencetak gol dengan leluasa sekaligus juga mudah kebobolan.

Sunderland vs Brighton & Hove Albion: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir dengan kemenangan 1-0 Brighton di Stadium of Light dalam ajang Premier League pada 14 Maret 2026. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 saat Brighton menjamu Sunderland pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Brighton meraih tiga kemenangan dan Sunderland tidak meraih satu pun, dengan dua laga lainnya berakhir imbang, meski dua dari pertandingan tersebut masing-masing berlangsung pada 2010 dan 2005.