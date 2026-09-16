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Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Sunderland
Brighton & Hove Albion
Premier League

Sunderland menghadapi Brighton & Hove Albion di Premier League. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Sunderland akan menghadapi Brighton & Hove Albion pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stadium of Light, Sunderland.

Pertemuan ini akan menjadi ujian krusial bagi kedua tim pada fase awal musim 2026/27 saat mereka berupaya menjaga stabilitas di papan tengah dan membangun momentum untuk menembus paruh atas klasemen. Dalam pertemuan liga terakhir mereka di Wearside pada Maret 2026, Brighton meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sunderland.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Sunderland vs Brighton & Hove Albion akan berlangsung di Stadium of Light, Sunderland.

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Premier League - Pekan 6
Stadium of Light

Bagaimana cara membeli tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Sunderland dan Brighton & Hove Albion pada 10 Oktober 2026 di Stadium of Light, ikuti opsi pembelian utama berikut:

Tiket kandang resmi (box office Sunderland)

  • Portal tiket resmi: Cara paling aman dan paling tepercaya untuk membeli tiket kandang umum adalah langsung melalui situs penjualan tiket resmi Sunderland atau box office.
  • Prioritas keanggotaan: Tiket dirilis secara bertahap. Pemegang tiket musiman Sunderland dan anggota resmi klub mendapatkan jendela pembelian prioritas sebelum kursi yang tersisa dirilis kepada publik umum.
  • Penjualan umum: Jika permintaan memungkinkan, tiket yang belum teralokasi akan dijual secara umum kepada non-anggota menjelang hari pertandingan.

Tiket tandang resmi (Brighton & Hove Albion)

  • Akses tribune tandang: Suporter tim tamu yang ingin duduk di sektor tandang harus membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Brighton & Hove Albion.
  • Poin loyalitas & MyAlbion+: Penjualan tiket tandang mengikuti struktur bertingkat berdasarkan poin loyalitas untuk pemegang tiket musiman, lalu diikuti anggota MyAlbion+.

Paket hospitality resmi

  • Akses terjamin: Penggemar yang menginginkan jaminan masuk tanpa bergantung pada tingkatan undian standar atau antrean keanggotaan dapat membeli paket hospitality resmi hari pertandingan.
  • Fasilitas yang termasuk: Paket hospitality biasanya mencakup tempat duduk premium di Stadium of Light, jamuan sebelum pertandingan, dan akses lounge.

Berapa harga tiket Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Harga tiket untuk pertandingan Sunderland vs Brighton & Hove Albion pada 10 Oktober 2026 di Stadium of Light bergantung pada tempat dan cara Anda membelinya:

  • Penjualan umum resmi (harga nominal): Tiket dewasa standar yang dibeli langsung dari box office atau portal tiket resmi Sunderland berkisar antara £28 hingga £45, tergantung pada sektor stadion dan kategori tempat duduk.
  • Hospitality hari pertandingan: Paket hospitality resmi klub umumnya berkisar antara £150 hingga £350+ per orang, termasuk akses lounge, jamuan, dan tempat duduk premium.

Sunderland vs Brighton & Hove Albion di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sunderland vs Brighton & Hove Albion

Sunderland menatap laga ini dengan catatan tiga kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu hasil laga persahabatan tambahan juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Fulham di Premier League pada 30 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Ipswich Town 2-1 sebelum kalah 2-1 dari tim yang sama di liga pada 22 Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Sunderland mencetak tujuh gol dan kebobolan empat gol.

Lima hasil terakhir Brighton menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Penampilan paling menonjol mereka datang dalam kemenangan 4-0 atas Aston Villa di Premier League pada 23 Agustus, sementara mereka juga mengalahkan Tromsø 4-0 dalam kualifikasi Conference League pada 27 Agustus. Kekalahan itu datang pada laga terbaru, yakni kalah 4-3 di kandang Chelsea pada 30 Agustus. Brighton mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh, mencerminkan tim yang mampu mencetak gol dengan leluasa sekaligus juga mudah kebobolan.

SUN

SUN - Performa

IPS
K2-1
FUL
M1-0
BRE
S1-1
HUL
M1-0
ARS
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BHA

BHA - Performa

AVL
M4-0
TRO
M4-0
CHE
K4-3
LEE
S1-1
COV
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sunderland vs Brighton & Hove Albion: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir dengan kemenangan 1-0 Brighton di Stadium of Light dalam ajang Premier League pada 14 Maret 2026. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 saat Brighton menjamu Sunderland pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Brighton meraih tiga kemenangan dan Sunderland tidak meraih satu pun, dengan dua laga lainnya berakhir imbang, meski dua dari pertandingan tersebut masing-masing berlangsung pada 2010 dan 2005.

Head to Head

SunderlandSeriBrighton & Hove Albion
0
2
3
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FT
Carabao Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FT
Club Friendlies
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Sunderland vs Brighton & Hove Albion

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
M
M
M
M
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
M
M
M
M
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
M
S
S
M
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
S
S
M
M
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
M
S
K
M
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
S
K
M
M
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
S
S
S
M
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
S
M
S
S
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
S
S
S
M
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
M
K
K
M
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
M
S
S
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
S
M
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
K
S
M
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
S
M
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
S
S
S
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
M
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
S
S
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
S
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
S
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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