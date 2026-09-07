Cara mendapatkan tiket Spanyol vs Kroasia: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Juara dunia bertahan Spanyol membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka melawan Kroasia di Seville, sebelum kedua tim kembali bertemu hanya sepekan kemudian di Split. Kedua laga ini merupakan bagian dari jadwal padat League A, Grup A3 yang juga dihuni Inggris dan Ceko, dan duel ganda awal ini memiliki bobot besar mengingat kualitas kedua kubu.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Spanyol vs Kroasia, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Spanyol vs Kroasia di UEFA Nations League A?

Spanyol vs Kroasia akan kick-off di Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville, pada 26 September 2026, dengan waktu kick-off lokal yang tepat masih akan dikonfirmasi UEFA.

UEFA Nations League A - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Di mana membeli tiket Spanyol vs Kroasia?

Tiket untuk leg Seville pertama kali tersedia melalui saluran tiket resmi RFEF, dengan prioritas diberikan kepada anggota federasi sebelum pertandingan ini terjual habis sepenuhnya. Saluran resmi federasi Kroasia (HNS) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg tandang di Split.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis. Platform itu menampilkan berbagai opsi tempat duduk untuk kedua pertandingan, dari Ramón Sánchez-Pizjuán di Seville hingga Stadion Poljud di Split.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang membeli tiket untuk duel ini:

Pertandingan sold out – dengan tiket resmi Seville sudah habis, StubHub menjadi salah satu dari sedikit cara yang tersisa untuk menghadiri pertandingan 29 September

Tiket tandang – alokasi Split ditangani melalui saluran HNS, dengan persediaan terbatas untuk suporter Spanyol yang bepergian

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat betapa cepatnya leg Seville terjual habis, pemesanan lebih awal juga sangat disarankan untuk laga tandang di Split, terutama dengan profil Spanyol yang terus meningkat sejak kemenangan mereka di Piala Dunia.

Berapa harga tiket Spanyol vs Kroasia?

Harga resmi untuk leg Seville ditetapkan melalui saluran tiket RFEF sebelum pertandingan terjual habis dari sumbernya. Harga resmi HNS berlaku untuk leg Split dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, dan berikut gambaran kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Seville (terjual habis dari sumber): tanpa sisa inventaris resmi, harga jual kembali di pasar sekunder berada jauh di atas harga nominal mengingat besarnya permintaan seputar kesuksesan Spanyol di Piala Dunia

Kursi termurah di Split: mulai sekitar €45 hingga €60, biasanya di tier atas di belakang gawang

Kursi kelas menengah di Split: umumnya €90 hingga €160, menawarkan pandangan yang lebih jelas di sepanjang sisi lapangan

Kursi premium di Split: mulai dari €250 untuk suporter yang menginginkan pandangan terbaik yang tersedia

Seperti halnya pertandingan apa pun yang melibatkan juara dunia, harga bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi sedini mungkin adalah opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Spanyol vs Kroasia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Spanyol vs Kroasia

Spanyol datang ke pertandingan ini dengan lima kemenangan dari lima laga terakhir mereka, yang semuanya terjadi di Piala Dunia 2026. Mereka mengalahkan Argentina 1-0 di final dan sebelumnya menundukkan Austria 3-0, Portugal 1-0, Belgia 2-1, dan Prancis 2-0. Dalam lima pertandingan itu, Spanyol mencetak tujuh gol dan tidak kebobolan, dengan mencatat nirbobol di setiap laga.

Hasil lima pertandingan terakhir Kroasia lebih bervariasi. Mereka menang tiga kali dan kalah dua kali, dengan laga terbaru berupa kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya di turnamen tersebut, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0, tetapi juga kalah 4-2 dari Inggris di fase grup. Kroasia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan dalam lima pertandingan tersebut.

Spanyol vs Kroasia: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di Euro 2024, saat Spanyol menang 3-0. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga Nations League pada Juni 2023. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol memiliki catatan yang lebih kuat, dengan kemenangan paling meyakinkan mereka berupa kemenangan kandang 6-0 di Nations League pada September 2018. Lima pertemuan itu menghasilkan total 19 gol.

Klasemen Spanyol vs Kroasia

Di Grup 3 UEFA Nations League, Kroasia saat ini berada di posisi pertama, sementara Spanyol menempati posisi keempat jelang pertandingan ini.