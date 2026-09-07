Juara bertahan dunia Spanyol membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka melawan Kroasia di Seville, sebelum kedua tim kembali bertemu hanya sepekan kemudian di Split. Kedua laga itu merupakan bagian dari jadwal padat Liga A Grup A3 yang juga diisi Inggris dan Ceko, dan duel ganda awal ini punya bobot besar mengingat kualitas kedua kubu.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Spanyol vs Kroasia, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Spanyol vs Kroasia di UEFA Nations League A?

Spanyol vs Kroasia akan dimulai di Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville, pada 26 September 2026, dengan waktu kick-off lokal yang tepat akan dikonfirmasi oleh UEFA.

UEFA Nations League A - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Di mana membeli tiket Spanyol vs Kroasia?

Cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket duel ganda ini, khususnya laga di Seville yang sudah habis terjual, adalah melalui StubHub. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub menawarkan berbagai pilihan tempat duduk untuk kedua laga, dari Ramón Sánchez-Pizjuán di Seville hingga Stadion Poljud di Split.

Berikut alasan mengapa StubHub layak dipertimbangkan untuk partai ini:

Akses ke laga yang sudah habis terjual – dengan tiket resmi Seville sudah habis, StubHub menjadi salah satu dari sedikit cara yang tersisa untuk menghadiri pertandingan 29 September

Transfer terjamin – setiap pembelian didukung program FanProtect milik StubHub, memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tidak memerlukan keanggotaan federasi – berguna bagi penggemar internasional yang tidak memiliki akses ke saluran resmi RFEF atau HNS

Pilihan kursi yang luas – di kedua stadion, dari kursi tingkat atas hingga opsi premium di area tengah

Paket hospitality – tersedia bagi penggemar yang menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap di salah satu laga

Mengingat betapa cepatnya laga di Seville habis terjual, pemesanan lebih awal juga sangat disarankan untuk laga tandang di Split, terutama dengan meningkatnya profil Spanyol sejak kemenangan mereka di Piala Dunia.

Berapa harga tiket Spanyol vs Kroasia?

Harga untuk duel ganda ini bervariasi tergantung pada pertandingannya, lokasi kursi, dan seberapa dekat Anda membeli dengan hari pertandingan. Berikut gambaran kasar soal apa yang bisa diharapkan di StubHub:

Seville (habis terjual di sumber resmi): tanpa stok resmi yang tersisa, harga jual kembali di pasar sekunder berada jauh di atas harga nominal mengingat besarnya permintaan seputar keberhasilan Spanyol di Piala Dunia

Kursi termurah di Split: mulai sekitar €45 hingga €60, biasanya di tribun atas belakang gawang

Kursi kelas menengah di Split: umumnya €90 hingga €160, menawarkan pandangan yang lebih jelas dari sisi lapangan

Seperti halnya pertandingan mana pun yang melibatkan juara dunia, harga di pasar sekunder bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi sedini mungkin adalah opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Spanyol vs Kroasia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Spanyol vs Kroasia

Spanyol datang ke laga ini dengan lima kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, yang semuanya diraih di Piala Dunia 2026. Mereka mengalahkan Argentina 1-0 di final dan sebelumnya juga menundukkan Austria 3-0, Portugal 1-0, Belgia 2-1, dan Prancis 2-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Spanyol mencetak tujuh gol dan tidak kebobolan, dengan selalu mencatatkan clean sheet di setiap laga.

Hasil lima laga terakhir Kroasia lebih beragam. Mereka menang tiga kali dan kalah dua kali, dengan pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya di turnamen itu, mereka mengalahkan Ghana 2-1 dan Panama 1-0, tetapi juga kalah 4-2 dari Inggris di fase grup. Kroasia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Spanyol vs Kroasia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Euro 2024, ketika Spanyol menang 3-0. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga Nations League pada Juni 2023. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol memiliki catatan yang lebih baik, dengan kemenangan paling meyakinkan mereka berupa hasil 6-0 di kandang pada ajang Nations League pada September 2018. Lima pertemuan itu menghasilkan total 19 gol.

Klasemen Spanyol vs Kroasia

Di Grup 3 UEFA Nations League, Kroasia saat ini berada di posisi pertama, sementara Spanyol menempati posisi keempat jelang pertandingan ini.