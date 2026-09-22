Dua kekuatan sepakbola dunia akan saling berhadapan saat Inggris menjamu Spanyol dalam laga besar UEFA Nations League di Stadion Wembley, London. Pertandingan ini menjadi duel yang tak boleh dilewatkan setelah pertarungan mereka yang berkesan di Kejuaraan Eropa, menghadirkan drama internasional level tertinggi di salah satu venue paling ikonik dalam sepakbola.

Permintaan kursi di Stadion Wembley sangat tinggi, tetapi mengamankan tiket masuk Anda tidak harus sulit. GOAL menyajikan semua informasi penting pertandingan, jadwal, kisaran harga tiket resmi, dan tempat membeli tiket Anda secara online sekarang juga.

Kapan kick-off Spanyol vs Inggris UEFA Nations League A?

Spanyol vs Inggris berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dengan informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk laga ini.

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Riyadh Air Metropolitano

Di mana membeli tiket Spanyol vs Inggris?

Tiket resmi didistribusikan melalui portal FA Ticketing di England Football, serta saluran resmi UEFA. Penjualan umum dan jendela akses prioritas untuk anggota England Supporters Travel Club dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan, meski alokasi utama secara rutin terjual habis dengan cepat.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda untuk mengamankan kursi sebelum kick-off.

Berapa harga tiket Spanyol vs Inggris?

Harga tiket utama di penyedia tiket resmi dimulai dari £35 untuk kursi Kategori 4, dengan harga dewasa standar mencapai £80 di berbagai tier utama stadion, disertai tiket area keluarga yang dimulai dari £25.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi last-minute, dengan harga mulai sekitar £76.

Spanyol vs Inggris UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Spanyol vs Inggris

Spanyol memasuki pertandingan ini dengan lima kemenangan dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia, menyempurnakan kampanye turnamen tanpa cela. Sebelumnya dalam rangkaian itu mereka mengalahkan Prancis 2-0 di semi-final dan menundukkan Belgia 2-1 di perempat-final. Tim asuhan Luis de la Fuente tidak kehilangan satu pun pertandingan dalam lima laga tersebut.

Lima pertandingan terakhir Inggris menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan, dengan Inggris mencetak 11 gol dan kebobolan 11 gol dalam rangkaian dengan skor tinggi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-6 atas Prancis di semi-final Piala Dunia, sebelum kekalahan 1-2 dari Argentina di final mengakhiri turnamen mereka. Hasil sebelumnya termasuk kemenangan 1-2 atas Norwegia dan kemenangan 2-3 melawan Meksiko.

Spanyol vs Inggris: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2024, ketika Spanyol mengalahkan Inggris 2-1. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Inggris, dengan satu pertandingan berakhir imbang. Khusus di kompetisi Nations League, Spanyol menang 2-3 di Madrid pada Oktober 2018, sementara Inggris memenangkan laga sebaliknya 1-2 pada bulan sebelumnya.



