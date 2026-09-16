Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League A
team-logoSpain
Nuevo Carlos Tartiere
team-logoCzechia
Book Spain vs Czechia Tickets

Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Spanyol vs Ceko: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Spain
Czechia

Spanyol menghadapi Ceko di UEFA Nations League A. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Spanyol menghadapi Ceko dalam laga UEFA Nations League yang menarik di Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, pada 3 Oktober 2026. Pertandingan grup ini mempertemukan dua kekuatan besar Eropa di hadapan suporter fanatik di Asturias, saat kedua tim memburu poin penting turnamen.

GOAL menghadirkan semua detail yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di Estadio Carlos Tartiere. Cari tahu di mana membeli tiket, informasi harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Spanyol vs Ceko di UEFA Nations League A?

Spanyol vs Ceko digelar di Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, dengan informasi resmi siaran dan waktu kick-off saat ini belum dikonfirmasi.

crest
UEFA Nations League A - Pekan 3
Nuevo Carlos Tartiere

Di mana membeli tiket Spanyol vs Ceko?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Royal Spanish Football Federation (RFEF), yang menangani distribusi utama untuk laga kandang. Situs resmi RFEF adalah tujuan pertama Anda untuk mengamankan tiket dengan harga resmi selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub adalah pilihan terbaik Anda.

Berapa harga tiket Spanyol vs Ceko?

Harga tiket standar di portal resmi RFEF biasanya mulai dari €35 untuk kategori umum di belakang gawang, dengan tarif meningkat berdasarkan sektor tempat duduk dan tier di dalam Estadio Carlos Tartiere.

Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini mulai dari €48 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi berdasarkan pilihan tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Spanyol vs Ceko di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Spanyol vs Ceko

Spanyol memenangi kelima dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol dalam rangkaian itu. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan atas Prancis, Belgia, Portugal, dan Austria, dengan Spanyol mencatat nirbobol dalam dua dari lima laga tersebut.

Lima hasil terakhir Ceko menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan enam gol dicetak dan tujuh kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-3 dari Meksiko di fase grup Piala Dunia. Mereka juga mengalahkan Guatemala 3-1 dan Kosovo 2-1 dalam laga persahabatan, tetapi kalah 2-1 dari Korea Selatan dan bermain imbang 1-1 melawan Afrika Selatan.

ESP

ESP - Performa

AUT
M3-0
POR
M0-1
BEL
M2-1
FRA
M0-2
ARG
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
CZE

CZE - Performa

KOS
M2-1
GTM
M3-1
KOR
K2-1
RSA
S1-1
MEX
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Spanyol vs Ceko: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di UEFA Nations League pada Juni 2022, ketika Spanyol menang 2-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam pertemuan sebelumnya di Praha pada awal bulan yang sama. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Spanyol memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding nol milik Ceko dan dua hasil imbang, termasuk kemenangan 1-0 di Euro 2016 dan kemenangan 2-1 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa 2011.

Head to Head

SpainSeriCzechia
4
1
0
UEFA Nations League A
Spain badge
Spain
ESP
2
Czechia badge
Czechia
CZE
0
FT
UEFA Nations League A
Czechia badge
Czechia
CZE
2
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
European Championship
Spain badge
Spain
ESP
1
Czechia badge
Czechia
CZE
0
FT
European Championship Qualification
Czechia badge
Czechia
CZE
0
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
European Championship Qualification
Spain badge
Spain
ESP
2
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
9Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google