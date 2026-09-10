Cara mendapatkan tiket Slovenia vs Skotlandia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Skotlandia membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka dengan bertandang ke Stadion Stozice di Ljubljana pada Sabtu, 26 September, sekaligus memulai jadwal League B, Grup B1 yang juga dihuni Swiss dan Makedonia Utara. Kedua tim akan kembali bertemu pada laga kandang-tandang di Hampden Park pada Oktober.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Slovenia vs Skotlandia sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Slovenia vs Skotlandia di UEFA Nations League B?

Slovenia vs Skotlandia akan kick-off di Stadion Stožice, Ljubljana, dengan detail siaran resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 1 26 Sep 2026 - 09.00 Stozice Stadium, Ljubljana

Di mana membeli tiket Slovenia vs Skotlandia?

Tiket untuk leg di Ljubljana pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Asosiasi Sepakbola Slovenia via Eventim. Saluran resmi Asosiasi Sepakbola Skotlandia menjadi tujuan utama yang setara untuk leg kedua di Hampden Park, meski tiket tandang untuk perjalanan ke Ljubljana ditangani secara berbeda.

Asosiasi Sepakbola Skotlandia tidak menjual tiket tandang untuk Ljubljana secara umum, melainkan mengalokasikannya secara eksklusif kepada anggota Scotland Supporters Club melalui sistem poin loyalitas, dan skema itu saat ini sudah penuh dengan tidak ada anggota baru yang diterima. Bagi fans Skotlandia yang bepergian.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal membeli tiket untuk partai ini:

Penjualan umum resmi – dibuka melalui Eventim untuk leg kandang di Ljubljana, dan melalui Asosiasi Sepakbola Skotlandia untuk leg kedua di Hampden Park

Alokasi tandang ditutup – skema tiket tandang Skotlandia untuk Ljubljana sudah penuh, tanpa penerimaan anggota Supporters Club baru saat ini

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat situasi alokasi tandang, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan khususnya bagi pendukung Skotlandia yang bepergian.

Berapa harga tiket Slovenia vs Skotlandia?

Harga resmi untuk leg di Ljubljana melalui Eventim dimulai dari sekitar €79 untuk kursi kategori general admission, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia pada harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi dari Asosiasi Sepakbola Skotlandia berlaku untuk leg di Hampden Park dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Ljubljana): listing pasar sekunder saat ini dimulai dari sekitar €90, mencerminkan tertutupnya alokasi tandang dan permintaan yang dihasilkan dari fans Skotlandia yang bepergian

Kursi kelas menengah (Ljubljana): kursi sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang terasa lebih tinggi

Leg kedua di Hampden Park: harga resmi dimulai dari sekitar £57, dengan listing sekunder bergerak sangat dekat setelah detail penjualan umum dikonfirmasi

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual. Seperti halnya laga mana pun ketika akses resmi untuk suporter tandang terbatas, harga pasar sekunder bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya merupakan opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Slovenia vs Skotlandia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Slovenia vs Skotlandia

Slovenia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia, dan sebelum itu mereka bermain imbang 1-1 melawan Siprus. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang saat menghadapi Montenegro, menang 3-2, dengan kekalahan 1-0 dari Hungaria juga termasuk dalam urutan tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Slovenia mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Lima hasil terakhir Skotlandia menunjukkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Brasil di Piala Dunia, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Maroko. Mereka mengalahkan Haiti 1-0 dan menang 4-0 atas Bolivia dalam laga persahabatan. Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua kekalahan beruntun di Piala Dunia menjadi catatan performa terbaru.

Slovenia vs Skotlandia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim berakhir 2-2, hasil imbang kualifikasi Piala Dunia di Ljubljana pada Oktober 2017. Dalam lima pertandingan head-to-head yang tercatat, Skotlandia memiliki satu kemenangan, Slovenia tidak punya, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Skotlandia datang pada pertemuan sebelumnya dalam kampanye kualifikasi itu, kemenangan 1-0 di Glasgow pada Maret 2017.



