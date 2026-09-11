Pelatih baru Skotlandia, Sébastien Pocognoli, mendapat kesempatan pertamanya untuk mengesankan para pendukung fanatik Tartan Army di kandang, saat ia memimpin timnya tampil di Hampden Park pada Selasa, 29 September untuk laga UEFA Nations League melawan Swiss. Pesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Skotlandia memulai kampanye UEFA Nations League mereka tiga hari lebih awal di laga tandang, saat menghadapi Slovenia di Ljubljana.

Selain Slovenia dan Swiss, Skotlandia juga satu grup dengan Makedonia Utara (Grup 1 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut kandang dan tandang selama fase liga berlangsung, dengan total enam pertandingan.

Juara dari masing-masing grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, sementara tim peringkat keempat di setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga di setiap grup akan lolos ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan laga Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League digelar?

Skotlandia vs Swiss digelar di Hampden Park, Glasgow, pada Selasa, 29 September dengan jadwal kick-off pukul 19.45 (BST).

UEFA Nations League B - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Hampden Park

Cara membeli tiket Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League dijual secara eksklusif online melalui Scottish FA Ticket Shop. Tiket pertama kali mulai dijual pada akhir Februari.

Anggota Scotland Supporters Club (SSC) mendapat kesempatan lebih awal untuk membeli tiket dibanding publik umum dan juga ditawari opsi yang lebih murah untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.

Jika ingin mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League?

Tiket resmi untuk pertandingan Skotlandia vs Swiss di Hampden Park berkisar dari £35 untuk East Stand dan West Stand serta £40 untuk North Stand dan South Stand bagi anggota dewasa Scotland Supporters Club, dan £40-45 untuk publik umum. Namun, alokasi standar untuk publik melalui Scottish FA terjual habis dengan cepat.

Pantau situs resmi tim nasional mendekati hari pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hampden Park

Hampden Park di Glasgow secara luas dianggap sebagai 'Rumah Sepakbola Skotlandia' yang sejati. Dibuka pada 1903, stadion legendaris ini menjadi kandang permanen tim nasional sepakbola Skotlandia dan selama beberapa generasi telah mengukuhkan warisannya sebagai salah satu venue olahraga paling bersejarah di dunia. Stadion saat ini memiliki rating kategori empat UEFA dan berkapasitas 51.866 penonton.

Karena aturan keselamatan stadion modern yang seluruhnya menggunakan tempat duduk, Hampden Park memegang sejumlah rekor kehadiran penonton Eropa yang nyaris mustahil dipecahkan:

Rekor internasional Eropa sepanjang masa : Skotlandia vs Inggris (1937) - 149.415

Rekor pertandingan klub Eropa sepanjang masa : Celtic vs Aberdeen (Final Scottish Cup 1937) - 146.433

Rekor pertandingan kompetisi UEFA : Celtic vs Leeds United (semi-final European Cup 1937) - 136.505

Momen-momen berkesan di Hampden Park:

Final European Cup 1960 : Secara luas dianggap sebagai pertandingan sepakbola terbaik yang pernah dimainkan. Real Madrid mengalahkan Eintracht Frankfurt 7-3, dengan empat gol dari Ferenc Puskás dan hat-trick dari Alfredo Di Stéfano.

Volley ajaib Zidane (2002) : Dalam final Liga Champions 2002, Zinedine Zidane mencetak volley kaki kiri ikonis yang seolah menentang gravitasi ke pojok atas gawang, memastikan kemenangan 2-1 Real Madrid atas Bayer Leverkusen.

Konser-konser besar : Venue ini pernah menggelar penampilan musik legendaris termasuk Sir Paul McCartney, yang terkenal membawakan 'Mull of Kintyre' pada 1910, The Rolling Stones, serta bintang pop seperti Beyoncé dan Take That.

'Scotch Professors': Di rumput Hampden Park pertama inilah para pemain Skotlandia mengembangkan permainan revolusioner yang berfokus pada operan pendek dan kerja tim. Sebelumnya, sepakbola sebagian besar merupakan permainan kacau dengan dribel individu dan tekel gaya rugby. Mereka pada dasarnya mengekspor sepakbola modern ke seluruh dunia.

Cara menuju ke sana

Cara termudah dan paling andal untuk menuju Hampden Park adalah dengan transportasi umum. Stadion ini berada di kawasan permukiman yang sibuk, sehingga berkendara dan parkir di sekitarnya pada hari pertandingan atau acara besar sangat dibatasi dan tidak direkomendasikan.

Dengan kereta: Naik kereta adalah cara tercepat untuk menghindari keramaian. Anda bisa naik layanan ScotRail dari stasiun Glasgow Central langsung ke area stadion.

Stasiun Mount Florida - Ini adalah pemberhentian terdekat. Perjalanan kereta memakan waktu sekitar 10 hingga 17 menit, dilanjutkan dengan berjalan kaki 5 menit ke stadion.

Stasiun King's Park - Ini juga pilihan yang sangat baik. Perjalanan dengan kereta memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit, lalu dilanjutkan berjalan kaki 5 menit.

Dengan bus: Beberapa rute bus lokal First Glasgow beroperasi secara rutin antara pusat kota Glasgow dan area stadion. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 15-30 menit.

Bus 75 - Anda bisa naik bus ini di dekat pusat kota, seperti di sekitar Gallery of Modern Art, dan bus ini akan menurunkan Anda langsung di Aikenhead Road tepat di dekat pintu masuk stadion.

Rute lain - Bus 5, 6, 7, 7A, 31, 34, dan 90 juga melintas sangat dekat dengan stadion. Anda bisa memeriksa jadwal langsung dan rutenya di situs First Bus.

Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Skotlandia vs Swiss: Performa terkini

Peringkat FIFA: Skotlandia (#36) vs Swiss (#14)

Skotlandia kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak tersingkir pada fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Meski meraih kemenangan pembuka 1-0 atas Haiti, kekalahan beruntun melawan Maroko (0-1) dan Brasil (0-3) membuat mereka tersingkir dari turnamen.

Namun, Skotlandia memang memiliki catatan terkini yang mengesankan dalam laga kompetitif di kandang. Mereka meraih kemenangan beruntun atas Yunani, Belarus, dan Denmark di Hampden Park pada akhir 2025.

Swiss akan termotivasi oleh fakta bahwa mereka mencatat performa terbaik mereka di Piala Dunia dalam 72 tahun pada musim panas lalu, saat mencapai babak perempat-final. Patut dicatat juga bahwa mereka tidak terkalahkan sepanjang 2025.

Skotlandia vs Swiss: Rekor pertemuan terbaru

Skotlandia unggul dalam rekor pertemuan sepanjang masa melawan Swiss dengan 8 kemenangan, berbanding 5 kemenangan milik Swiss, serta 4 hasil imbang. Dalam total 17 pertemuan sebelumnya, Skotlandia telah mencetak 27 gol, sementara Swiss mencetak 25 gol.

Pertandingan terakhir antara kedua tim berlangsung pada Juni 2024, pada fase grup UEFA Euro 2024. Laga seru di Cologne, Jerman itu berakhir imbang 1-1. Scott McTominay mencetak gol lebih dulu untuk Skotlandia, tetapi Xherdan Shaqiri dari Swiss membalas lewat tendangan melengkung yang spektakuler.

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 North Macedonia MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Scotland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovenia SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Switzerland SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



