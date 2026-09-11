Pelatih baru Skotlandia, Sébastien Pocognoli, mendapat kesempatan pertamanya untuk membuat para pengikut setia Tartan Army terkesan di kandang saat ia memimpin timnya di Hampden Park pada Selasa, 29 September untuk laga UEFA Nations League melawan Swiss. Pesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Skotlandia memulai kampanye UEFA Nations League mereka tiga hari lebih awal di laga tandang, saat menghadapi Slovenia di Ljubljana.

Selain Slovenia dan Swiss, Skotlandia juga tergabung bersama Makedonia Utara di grup mereka (Grup 1 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga berlangsung (total enam pertandingan).

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL punya semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League?

Skotlandia vs Swiss berlangsung di Hampden Park, Glasgow, pada Selasa, 29 September dengan jadwal kick-off pukul 19.45 (BST).

UEFA Nations League B - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Hampden Park

Cara membeli tiket Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League dijual secara eksklusif online melalui Scottish FA Ticket Shop. Tiket pertama kali dijual pada akhir Februari.

Anggota Scotland Supporters Club (SSC) mendapat kesempatan lebih awal untuk membeli tiket dibanding publik umum dan juga ditawari opsi yang lebih murah untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

Jika ingin mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League?

Tiket resmi untuk pertandingan Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League di Hampden Park berkisar dari £35 untuk East Stand dan West Stand serta £40 untuk North Stand dan South Stand bagi anggota dewasa Scotland Supporters Club (dan dari £40-45 untuk publik umum) Namun, alokasi standar untuk publik melalui Scottish FA terjual habis dengan cepat.

Pantau situs resmi tim nasional saat mendekati hari pertandingan untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terbaru.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Hampden Park

Hampden Park di Glasgow secara luas dianggap sebagai "rumah" utama sepak bola Skotlandia. Dibuka pada 1903, stadion legendaris ini menjadi markas permanen tim nasional sepak bola Skotlandia dan selama beberapa generasi terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu arena olahraga paling bersejarah di dunia. Stadion saat ini memiliki rating kategori empat UEFA, dan berkapasitas 51.866 penonton.

Karena aturan keselamatan stadion modern yang seluruhnya menggunakan tempat duduk, Hampden Park memegang beberapa rekor kehadiran penonton Eropa yang nyaris mustahil dipecahkan dan kemungkinan tak akan pernah dilampaui:

Rekor internasional Eropa sepanjang masa : Skotlandia vs Inggris (1937) - 149.415

Rekor pertandingan klub Eropa sepanjang masa : Celtic vs Aberdeen (Final Piala Skotlandia 1937) - 146.433

Rekor pertandingan kompetisi UEFA : Celtic vs Leeds United (semifinal European Cup 1937) - 136.505

Momen-momen berkesan di Hampden Park:

Final European Cup 1960 : Secara luas dianggap sebagai pertandingan sepak bola terhebat yang pernah dimainkan. Real Madrid mengalahkan Eintracht Frankfurt 7-3, dengan empat gol dari Ferenc Puskás dan hat-trick dari Alfredo Di Stéfano.

Wonder volley Zidane (2002) : Di final Liga Champions UEFA 2002, Zinedine Zidane mencetak volley kaki kiri ikonik yang seolah menantang gravitasi ke pojok atas gawang, memastikan kemenangan 2-1 bagi Real Madrid atas Bayer Leverkusen.

Konser-konser megah : Venue ini pernah menjadi tuan rumah bagi aksi musik legendaris termasuk Sir Paul McCartney (yang terkenal membawakan 'Mull of Kintyre' pada 1910), The Rolling Stones, serta ikon pop seperti Beyoncé dan Take That.

'Scotch Professors': Di rumput Hampden Park pertama inilah para pemain Skotlandia mengembangkan permainan revolusioner yang berfokus pada umpan pendek dan kolektivitas tim. Sebelumnya, sepak bola sebagian besar merupakan permainan kacau dengan dribel individu dan tekel gaya rugby. Pada dasarnya, merekalah yang mengekspor sepak bola modern ke dunia.

Cara menuju ke sana

Cara termudah dan paling andal untuk menuju Hampden Park adalah dengan transportasi umum. Stadion ini terletak di area permukiman yang sibuk, sehingga berkendara dan parkir di dekatnya pada hari-hari pertandingan atau acara besar sangat dibatasi dan tidak disarankan.

Dengan kereta: Naik kereta adalah cara tercepat untuk menghindari keramaian. Anda bisa naik layanan ScotRail dari stasiun Glasgow Central langsung ke area stadion.

Stasiun Mount Florida - Ini adalah pemberhentian terdekat. Perjalanan kereta memakan waktu sekitar 10 hingga 17 menit, dilanjutkan dengan berjalan kaki 5 menit ke stadion.

Stasiun King's Park - Ini juga pilihan yang sangat baik. Waktu tempuhnya sekitar 10 hingga 15 menit dengan kereta, lalu dilanjutkan berjalan kaki 5 menit.

Dengan bus: Sejumlah rute bus lokal First Glasgow beroperasi secara reguler antara pusat kota Glasgow dan area stadion. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 15-30 menit.

Bus 75 - Anda bisa naik bus ini di dekat pusat kota (misalnya dekat Gallery of Modern Art), dan bus ini menurunkan Anda langsung di Aikenhead Road tepat di dekat pintu masuk stadion.

Rute lain - Bus 5, 6, 7, 7A, 31, 34, dan 90 juga melintas sangat dekat dengan stadion. Anda bisa mengecek jadwal langsung dan rute di situs First Bus.

Skotlandia vs Swiss di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Skotlandia vs Swiss: Performa terkini

Peringkat FIFA: Skotlandia (#36) vs Swiss (#14)

Skotlandia kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak mereka tersingkir pada fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Meski meraih kemenangan 1-0 atas Haiti di laga pembuka, kekalahan beruntun melawan Maroko (0-1) dan Brasil (0-3) membuat mereka tersingkir dari turnamen.

Namun, Skotlandia memang memiliki catatan terbaru yang mengesankan dalam laga kompetitif di kandang. Mereka meraih kemenangan beruntun atas Yunani, Belarus, dan Denmark di Hampden Park pada akhir 2025.

Swiss akan termotivasi oleh fakta bahwa mereka mencatat penampilan terbaik mereka di Piala Dunia dalam 72 tahun pada musim panas lalu, saat mencapai babak perempat final. Perlu juga dicatat bahwa mereka tidak terkalahkan sepanjang 2025.

Skotlandia vs Swiss: Rekor head-to-head terkini

Skotlandia memimpin rekor pertemuan sepanjang masa melawan Swiss dengan 8 kemenangan, dibandingkan 5 kemenangan milik Swiss, serta 4 hasil imbang. Dari total 17 pertemuan sebelumnya, Skotlandia mencetak 27 gol, sementara Swiss mencetak 25 gol.

Pertandingan terakhir antara kedua tim berlangsung pada Juni 2024, pada fase grup UEFA Euro 2024. Laga seru di Cologne, Jerman itu berakhir imbang 1-1. Scott McTominay mencetak gol lebih dulu untuk Skotlandia, tetapi Xherdan Shaqiri dari Swiss membalas lewat sebuah tembakan melengkung spektakuler.

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 North Macedonia MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Scotland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovenia SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Switzerland SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



