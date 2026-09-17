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Cara mendapatkan tiket Skotlandia vs Slovenia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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UEFA Nations League B
Scotland
Slovenia

Skotlandia menghadapi Slovenia di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Skotlandia menjamu Slovenia dalam pertandingan fase grup UEFA Nations League yang menarik di Hampden Park yang bersejarah di Glasgow pada 6 Oktober 2026. Laga krusial Grup E ini mempertemukan dua tim Eropa ambisius yang berebut poin penting turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di Hampden Park. Simak platform pembelian resmi, pilihan harga tiket, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League B?

Skotlandia vs Slovenia berlangsung di Hampden Park, Glasgow, meski detail resmi waktu kick-off masih belum dikonfirmasi.

Di mana membeli tiket Skotlandia vs Slovenia?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal tiket Scottish Football Association (SFA), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Skotlandia. Portal resmi tersebut adalah tujuan utama Anda untuk mengamankan tiket dengan harga resmi selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika listing di situs resmi sudah terjual habis, platform sekunder seperti Ticombomenjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Skotlandia vs Slovenia?

Harga tiket standar di portal tiket resmi SFA biasanya mulai dari €30 untuk tempat duduk masuk umum di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan kategori kursi dan lokasi di dalam Hampden Park.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket saat ini mulai dari €52 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi tergantung pada sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Skotlandia vs Slovenia

Skotlandia memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Dua hasil terbaru mereka adalah kekalahan, yakni kalah 3-0 dari Brasil dan takluk 1-0 dari Maroko, keduanya di Piala Dunia. Sebelum kemunduran itu, mereka mengalahkan Haiti 1-0 dan menang 4-0 atas Bolivia dalam laga persahabatan. Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Slovenia mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia, dan sebelum itu mereka bermain imbang 1-1 dengan Siprus. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih atas Montenegro, yakni kemenangan tandang 3-2. Slovenia mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

SCO

SCO - Performa

CUW
M4-1
BOL
M0-4
HAI
M0-1
MAR
K0-1
BRA
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
SVN

SVN - Performa

SWE
S1-1
HUN
K1-0
MTN
M2-3
CYP
S1-1
CRO
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Skotlandia vs Slovenia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim berakhir 2-2, hasil imbang kualifikasi Piala Dunia di Ljubljana pada Oktober 2017. Dalam lima pertemuan terakhir, Skotlandia meraih satu kemenangan, Slovenia tidak meraih kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Skotlandia dalam rangkaian itu terjadi pada pertemuan sebelumnya di kampanye kualifikasi tersebut, yakni kemenangan 1-0 di Glasgow pada Maret 2017.

Head to Head

ScotlandSeriSlovenia
2
3
0
World Cup Qualification UEFA
Slovenia badge
Slovenia
SVN
2
Scotland badge
Scotland
SCO
2
FT
World Cup Qualification UEFA
Scotland badge
Scotland
SCO
1
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FT
Friendlies
Slovenia badge
Slovenia
SVN
1
Scotland badge
Scotland
SCO
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
Scotland badge
Scotland
SCO
3
FT
World Cup Qualification UEFA
Scotland badge
Scotland
SCO
0
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FT
7Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5


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