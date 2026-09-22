UEFA Nations League kembali hadir dengan laga berisiko tinggi saat Skotlandia bersiap menghadapi Makedonia Utara dalam duel krusial Grup E. Kedua tim membidik momentum untuk unggul di grup, menjadikan pertemuan internasional ini sebagai tontonan wajib bagi para pendukung di seluruh Eropa.

Dengan riwayat pertandingan sengit antara kedua negara ini, atmosfer di dalam stadion diperkirakan akan membara. Fans bisa mengharapkan aksi fisik yang berlangsung dari ujung ke ujung lapangan saat poin penting untuk promosi turnamen dan peringkat benar-benar dipertaruhkan.

GOAL telah menyiapkan seluruh info resmi pertandingan, detail harga, dan panduan instan tentang cara mengamankan tempat duduk Anda hari ini.

Kapan kick-off Skotlandia vs Makedonia Utara di UEFA Nations League B?

Skotlandia vs Makedonia Utara berlangsung di Hampden Park, Glasgow, dengan waktu kick-off yang masih belum dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Hampden Park

Di mana membeli tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Distribusi tiket resmi untuk laga UEFA Nations League ini ditangani langsung oleh portal online asosiasi sepakbola tuan rumah, yang menyediakan akses ke penjualan utama untuk publik umum. Pendukung sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi untuk mengamankan tiket standar sebelum alokasi standar habis terjual.

Jika periode penjualan utama ditutup atau kursi sudah habis dipesan di platform resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah sold out.

Berapa harga tiket Skotlandia vs Makedonia Utara?

Tiket standar satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 untuk opsi tempat duduk umum, tergantung pada tier bagian stadion dan kategori yang dipilih.

Untuk platform pasar sekunder seperti Ticombo, harga masuk di pasar sekunder dimulai dari sekitar €90 per kursi ketika stok tiket standar utama habis terjual.

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Performa Skotlandia vs Makedonia Utara

Skotlandia memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan dua kekalahan dan tanpa hasil imbang dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka didapat di Piala Dunia, ketika mereka kalah 3-0 dari Brasil dan 1-0 dari Maroko. Sebelum kemunduran itu, mereka mengalahkan Haiti 1-0 dan mencatat kemenangan 4-1 atas Curacao, menunjukkan ancaman serangan mereka pada hari yang tepat. Dalam lima laga tersebut, Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan lima gol.

Makedonia Utara kesulitan menjaga konsistensi, hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya, dengan dua kali imbang dan dua kali kalah. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Turki, dan mereka juga menelan kekalahan 4-0 dari Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan 7-1 dari Wales di awal kampanye menjadi hasil terberat mereka dalam rangkaian ini. Makedonia Utara hanya mencetak satu gol dan kebobolan lima belas gol dalam lima pertandingan tersebut.

Skotlandia vs Makedonia Utara: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi pada September 2013, ketika Skotlandia menang 2-1 di kandang Makedonia Utara dalam kualifikasi Piala Dunia. Jika melihat empat pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Skotlandia memiliki rekor yang lebih baik, dengan dua kemenangan berbanding satu milik Makedonia Utara, dan satu laga berakhir imbang. Kemenangan kandang Skotlandia 2-0 pada 2009 tetap menjadi hasil paling meyakinkan mereka dalam rangkaian ini.







