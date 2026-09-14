Shabab Al Ahli menjamu Tractor di Stadion Rashid, Dubai, pada Senin, 14 September, dengan kick-off pukul 20.00 waktu setempat, saat kedua tim memulai kampanye AFC Champions League Elite 2026/27.

Shabab Al Ahli datang setelah menjalani musim UAE Pro League yang kuat dengan finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Tractor memasuki laga ini sebagai salah satu tim paling in-form di Iran setelah finis di posisi kedua di Persian Gulf Pro League.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tempat Anda pada laga pembuka AFC Champions League Elite ini, termasuk di mana membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan kick-off Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor di AFC Champions League Elite?

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor akan kick-off di AFC Champions League Elite, meski detail venue dan waktu kick-off yang pasti belum dikonfirmasi dalam data yang tersedia.

AFC Champions League Elite - Pekan 1 14 Sep 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Shabab Al Ahli vs Tractor?

Tiket untuk Shabab Al Ahli vs Tractor dijual secara resmi melalui Platinumlist, platform penjualan tiket venue untuk acara di Stadion Rashid, tempat suporter bisa memilih kategori yang diinginkan secara langsung untuk pertandingan ini.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, Ticombo adalah opsi yang bisa Anda pilih. Platform ini memungkinkan suporter menelusuri daftar tiket yang tersedia untuk pertandingan tersebut dan mengamankan tempat duduk bahkan setelah alokasi resmi habis.

Berapa harga tiket Shabab Al Ahli vs Tractor?

Tiket di Platinumlist, platform resmi, dibanderol mulai dari AED 30, dengan harga meningkat melalui Zone A hingga kategori yang lebih tinggi tergantung lokasi tempat duduk yang Anda inginkan di dalam Stadion Rashid.

Di pasar sekunder, tiket Ticombo tersedia bagi suporter yang menginginkan pilihan lebih luas ketika daftar resmi mulai terbatas, dengan harga bergantung pada kategori dan permintaan.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor di AFC Champions League Elite: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor

Shabab Al-Ahli Dubai FC mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Arabian Gulf League. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan United FC, setelah kalah 1-3 dari Al-Jazira. Sebelum hasil-hasil itu, mereka membukukan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 5-1 atas Khorfakkan dan kemenangan 2-0 melawan Al-Dhafra. Dalam lima pertandingan itu, tim asal Dubai tersebut mencetak 10 gol dan kebobolan lima gol.

Lima pertandingan terakhir Tractor di Persian Gulf Pro League menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Esteghlal Khuzestan, meski sebelumnya mereka mencatatkan dua kemenangan beruntun, mengalahkan Gol Gohar 1-0 dan Chadormalu Ardakan SC 2-0 di kandang lawan. Mereka juga meraih kemenangan 1-0 atas Persepolis. Tractor mencetak empat gol dan kebobolan satu gol dalam lima pertandingan itu, dengan mencatatkan tiga clean sheet.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2026, ketika Shabab Al-Ahli Dubai FC menang 3-0 di kandang Tractor pada AFC Champions League Elite. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Dubai pada September 2025 dalam kompetisi yang sama. Dalam empat pertemuan yang tercatat, Shabab Al-Ahli unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Tractor, serta satu hasil imbang, dengan mencetak delapan gol berbanding tiga gol milik Tractor.



