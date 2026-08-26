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Cara mendapatkan tiket Sevilla vs Valencia: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Sevilla menghadapi Valencia di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Sevilla akan menghadapi Valencia pada Minggu, 13 September 2026, di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville.

Dalam pertemuan liga sebelumnya pada Maret 2026, Valencia meraih kemenangan tandang 2-0 yang nyaman di venue yang sama ini. Para penggemar menantikan duel bersejarah di kasta tertinggi sepak bola Spanyol ini sebagai ujian kekuatan tradisional antara dua tim mapan di kompetisi tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sevilla vs Valencia, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Sevilla vs Valencia akan berlangsung di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, dengan detail kick-off masih akan dikonfirmasi.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Sevilla FC dan Valencia CF, Anda dapat mengikuti langkah-langkah standar berikut:

  • Situs resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah melalui portal penjualan tiket resmi di situs web resmi Sevilla FC, karena mereka menjadi tuan rumah pertandingan ini di Stadion Ramón Sánchez Pizjuán.
  • Penjualan prioritas untuk anggota: Tiket biasanya lebih dulu tersedia untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum dibuka untuk publik umum. Pantau periode penjualan resmi yang diumumkan klub.
  • Marketplace sekunder: Jika tiket resmi habis terjual atau Anda mencari pengaturan tempat duduk tertentu, platform pertukaran tiket sekunder (seperti StubHub) dan situs penjual ulang sering mencantumkan tiket untuk pertandingan LaLiga dengan permintaan tinggi.
  • Loket stadion: Tergantung ketersediaan mendekati hari pertandingan, tiket terkadang dapat dibeli langsung di loket stadion di Seville, meski ketersediaan untuk laga populer jarang bisa dijamin.

Berapa harga tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Sevilla vs Valencia umumnya bervariasi tergantung lokasi kursi, kategori, dan apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder.

  • Harga awal: Tiket entry-level di marketplace sekunder (seperti StubHub) biasanya dimulai dari sekitar €50 hingga €55 (kurang lebih setara dengan 63 USD) untuk kursi tribun atas atau di belakang gawang.
  • Harga rata-rata: Tiket masuk umum di blok standar sisi lapangan dan tribun sering rata-rata berada di kisaran €260 hingga €270 (kurang lebih setara dengan 348 USD) tergantung permintaan dan ketersediaan.
  • Opsi VIP dan hospitality: Opsi tempat duduk premium dan paket hospitality eksekutif dengan akses lounge memiliki harga yang jauh lebih tinggi, dan biasanya terus meningkat tergantung tingkatannya.

Sevilla vs Valencia di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sevilla vs Valencia

Sevilla memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Dua hasil terbaru mereka di LaLiga adalah kemenangan kandang 2-1 atas Rayo Vallecano dan kemenangan tandang 3-1 di markas Athletic Bilbao, dengan hasil terakhir itu menjadi pertandingan terbaru mereka pada 22 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi dalam laga pramusim melawan Bayer Leverkusen dengan skor 2-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Sevilla mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol, menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk mencetak gol.

Lima pertandingan terakhir Valencia menghadirkan cerita yang lebih beragam. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Celta Vigo pada 22 Agustus, yang merupakan laga pembuka LaLiga mereka. Sebelumnya, catatan pramusim mereka mencakup kemenangan 2-0 atas Hercules, tetapi juga kekalahan dari CD Teruel dan Newcastle United. Valencia mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam empat pertandingan pramusim, dengan hasil imbang melawan Celta menambah catatan nirbobol mereka.

SEV

SEV - Performa

NEC
M1-2
UTR
M0-1
B04
K2-1
RAY
M2-1
ATH
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
VAL

VAL - Performa

NEW
K1-2
CDT
K0-1
HER
M2-0
CEL
S0-0
BET
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Sevilla vs Valencia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 21 Maret 2026, ketika Valencia menang 2-0 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dalam ajang LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Estadio Mestalla pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Valencia menang dua kali dan Sevilla sekali, dengan dua laga lainnya berakhir imbang. Lima pertandingan itu menghasilkan total 10 gol.

Head to Head

SevillaSeriValencia
0
3
2
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FT
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Sevilla vs Valencia

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Sevilla berada di posisi pertama sementara Valencia menempati peringkat ke-12.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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