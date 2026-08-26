Sevilla akan menghadapi Valencia pada Minggu, 13 September 2026, di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville.

Dalam pertemuan liga sebelumnya pada Maret 2026, Valencia meraih kemenangan tandang 2-0 yang nyaman di venue yang sama ini. Para penggemar menantikan duel bersejarah di kasta tertinggi sepak bola Spanyol ini sebagai ujian kekuatan tradisional antara dua tim mapan di kompetisi tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Sevilla vs Valencia, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Sevilla vs Valencia akan berlangsung di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, dengan detail kick-off masih akan dikonfirmasi.

LaLiga - Pekan 5 13 Sep 2026 - 09.00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Bagaimana cara membeli tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Sevilla FC dan Valencia CF, Anda dapat mengikuti langkah-langkah standar berikut:

Situs resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah melalui portal penjualan tiket resmi di situs web resmi Sevilla FC, karena mereka menjadi tuan rumah pertandingan ini di Stadion Ramón Sánchez Pizjuán.

Penjualan prioritas untuk anggota: Tiket biasanya lebih dulu tersedia untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum dibuka untuk publik umum. Pantau periode penjualan resmi yang diumumkan klub.

Marketplace sekunder: Jika tiket resmi habis terjual atau Anda mencari pengaturan tempat duduk tertentu, platform pertukaran tiket sekunder (seperti StubHub) dan situs penjual ulang sering mencantumkan tiket untuk pertandingan LaLiga dengan permintaan tinggi.

Loket stadion: Tergantung ketersediaan mendekati hari pertandingan, tiket terkadang dapat dibeli langsung di loket stadion di Seville, meski ketersediaan untuk laga populer jarang bisa dijamin.

Berapa harga tiket Sevilla vs Valencia di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Sevilla vs Valencia umumnya bervariasi tergantung lokasi kursi, kategori, dan apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder.

Harga awal: Tiket entry-level di marketplace sekunder (seperti StubHub) biasanya dimulai dari sekitar €50 hingga €55 (kurang lebih setara dengan 63 USD) untuk kursi tribun atas atau di belakang gawang.

Harga rata-rata: Tiket masuk umum di blok standar sisi lapangan dan tribun sering rata-rata berada di kisaran €260 hingga €270 (kurang lebih setara dengan 348 USD) tergantung permintaan dan ketersediaan.

Opsi VIP dan hospitality: Opsi tempat duduk premium dan paket hospitality eksekutif dengan akses lounge memiliki harga yang jauh lebih tinggi, dan biasanya terus meningkat tergantung tingkatannya.

Sevilla vs Valencia di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sevilla vs Valencia

Sevilla memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Dua hasil terbaru mereka di LaLiga adalah kemenangan kandang 2-1 atas Rayo Vallecano dan kemenangan tandang 3-1 di markas Athletic Bilbao, dengan hasil terakhir itu menjadi pertandingan terbaru mereka pada 22 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi dalam laga pramusim melawan Bayer Leverkusen dengan skor 2-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Sevilla mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol, menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk mencetak gol.

Lima pertandingan terakhir Valencia menghadirkan cerita yang lebih beragam. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Celta Vigo pada 22 Agustus, yang merupakan laga pembuka LaLiga mereka. Sebelumnya, catatan pramusim mereka mencakup kemenangan 2-0 atas Hercules, tetapi juga kekalahan dari CD Teruel dan Newcastle United. Valencia mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam empat pertandingan pramusim, dengan hasil imbang melawan Celta menambah catatan nirbobol mereka.

Sevilla vs Valencia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 21 Maret 2026, ketika Valencia menang 2-0 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dalam ajang LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Estadio Mestalla pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Valencia menang dua kali dan Sevilla sekali, dengan dua laga lainnya berakhir imbang. Lima pertandingan itu menghasilkan total 10 gol.

Klasemen Sevilla vs Valencia

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Sevilla berada di posisi pertama sementara Valencia menempati peringkat ke-12.