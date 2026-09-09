Serbia memulai kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di kandang melawan Yunani di Stadion Rajko Mitić, Beograd, pada Kamis, 24 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Stadion Panthessaliko pada November. Kedua pertandingan merupakan bagian dari jadwal League A, Group A2 yang juga mencakup Jerman dan Belanda.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Serbia vs Yunani sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Serbia vs Yunani di UEFA Nations League A?

Serbia vs Yunani berlangsung di Stadion Rajko Mitic di Beograd, dengan detail waktu kick-off resmi yang masih akan dikonfirmasi. Cek pemegang hak siar di wilayah Anda untuk jadwal pastinya.

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Stadion Rajko Mitic

Di mana membeli tiket Serbia vs Yunani?

Tiket untuk leg di Beograd pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Serbia, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi Federasi Sepak Bola Hellenic (EPO) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Panthessaliko.

Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual. Platform ini menampilkan beragam opsi tempat duduk untuk laga pembuka di Stadion Rajko Mitić, Beograd, serta listing untuk leg kedua di Stadion Panthessaliko pada November.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Listing terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang – alokasi Panthessaliko untuk suporter Serbia yang bepergian ditangani melalui saluran EPO dan bisa terbatas

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat besarnya kerumunan di Beograd yang kemungkinan akan hadir untuk laga ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg.

Berapa harga tiket Serbia vs Yunani?

Harga resmi untuk leg di Beograd ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Asosiasi Sepak Bola Serbia, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga asli selama alokasi masih ada. Harga resmi EPO berlaku untuk leg Panthessaliko dengan cara yang sama.

Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Beograd): listing untuk laga pembuka di Stadion Rajko Mitić dimulai dari titik harga yang terjangkau di tribune atas belakang gawang

Kursi kelas menengah (Beograd): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua Panthessaliko: umumnya lebih terjangkau pada harga asli dibanding laga pembuka di Beograd, meski ketersediaan bisa makin ketat saat pertandingan mendekat

Seperti halnya laga internasional mana pun di grup kompetitif, harga bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Serbia vs Yunani di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Serbia vs Yunani

Serbia menang dua kali, imbang nol kali, dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-1 dari Meksiko, dan mereka juga kalah 3-0 dari Tanjung Verde dan Spanyol dalam periode tersebut. Dua kemenangan mereka diraih atas Arab Saudi, 2-1 pada Maret, dan Latvia, juga 2-1, dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.

Yunani belum menang dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Italia dalam laga persahabatan pada 7 Juni. Sebelumnya mereka bermain imbang 2-2 melawan Swedia dan gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan itu, meski hanya kebobolan tiga gol sepanjang periode tersebut.

Serbia vs Yunani: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada November 2014, ketika Serbia menang 2-0 di kandang Yunani dalam laga persahabatan. Satu-satunya pertandingan lain dalam catatan pertemuan yang tersedia dimainkan pada Agustus 2010, ketika Yunani mengalahkan Serbia 1-0 di kandang dalam laga persahabatan lainnya. Serbia memimpin rekor pertemuan dalam dua pertandingan itu, dengan masing-masing meraih satu kemenangan di atas kertas, tetapi Serbia memenangkan pertemuan terbaru.

Klasemen Serbia vs Yunani

Di UEFA Nations League A Grup 2, Serbia saat ini berada di posisi keempat sementara Yunani di posisi kedua.