Serbia membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka dengan menjamu Yunani di Stadion Rajko Mitić, Beograd, pada Kamis, 24 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Stadion Panthessaliko pada November. Kedua pertandingan itu merupakan bagian dari jadwal Liga A Grup A2 yang juga diisi Jerman dan Belanda.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Serbia vs Yunani sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Serbia vs Yunani di UEFA Nations League A?

Serbia vs Yunani digelar di Stadion Rajko Mitić di Beograd, dengan detail waktu kick-off resmi masih akan dikonfirmasi. Cek pemegang hak siar di wilayah Anda untuk jadwal pastinya.

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Stadion Rajko Mitic

Di mana membeli tiket Serbia vs Yunani?

Tiket untuk laga di Beograd pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Football Association of Serbia, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Saluran resmi Hellenic Football Federation (EPO) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Panthessaliko.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk laga ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Listing terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang – alokasi Panthessaliko untuk suporter Serbia yang bepergian ditangani melalui saluran EPO dan bisa terbatas

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat besarnya kerumunan di Beograd yang kemungkinan akan ditarik laga ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg.

Berapa harga tiket Serbia vs Yunani?

Harga resmi untuk leg Beograd ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Football Association of Serbia, dengan rentang lengkap dari kursi standar hingga premium tersedia pada harga normal selama alokasi masih ada. Harga resmi EPO berlaku untuk leg Panthessaliko dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Beograd): listing untuk laga pembuka di Stadion Rajko Mitić dimulai dari harga yang terjangkau di tier atas belakang gawang

Kursi kelas menengah (Beograd): kursi sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Panthessaliko: umumnya lebih terjangkau pada harga normal dibanding laga pembuka di Beograd, meski pasokan bisa makin ketat saat pertandingan mendekat

Seperti halnya laga internasional mana pun dalam grup yang kompetitif, harga bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Serbia vs Yunani di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Serbia vs Yunani

Serbia meraih dua kemenangan, tidak sekali pun imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-1 dari Meksiko, dan mereka juga kalah 3-0 dari Cabo Verde serta Spanyol dalam periode itu. Dua kemenangan mereka diraih atas Arab Saudi, 2-1 pada Maret, dan Latvia, juga 2-1, dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.

Yunani tidak menang dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan tiga kali imbang dan dua kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Italia dalam laga persahabatan pada 7 Juni. Sebelumnya mereka bermain imbang 2-2 melawan Swedia dan gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan itu, meski hanya kebobolan tiga gol sepanjang rangkaian tersebut.

Serbia vs Yunani: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi pada November 2014, ketika Serbia menang 2-0 di kandang Yunani dalam laga persahabatan. Satu-satunya pertandingan lain dalam rekor head-to-head yang tersedia dimainkan pada Agustus 2010, ketika Yunani mengalahkan Serbia 1-0 di kandang dalam laga persahabatan lainnya. Serbia unggul dalam head-to-head dari dua pertandingan itu, dengan masing-masing mencatat satu kemenangan di atas kertas tetapi Serbia memenangi pertemuan terbaru.

Klasemen Serbia vs Yunani

Di Grup 2 UEFA Nations League A, Serbia saat ini berada di posisi keempat sementara Yunani di posisi kedua.