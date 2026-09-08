Serbia menjamu Belanda di Beograd sebelum kedua tim kembali bertemu di Eindhoven hanya sepekan kemudian, saat kedua negara memulai kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Liga A, Grup A2 bersama Jerman dan Yunani. Dua laga beruntun di awal ini memberi fans dua kesempatan terpisah untuk menyaksikan kedua tim beraksi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Serbia vs Belanda sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Serbia vs Belanda di UEFA Nations League A?

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 12.00 Stadion Rajko Mitic

Di mana membeli tiket Serbia vs Belanda?

Tiket untuk laga di Beograd pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Serbia, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota federasi sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi KNVB menjadi tempat pertama yang setara untuk laga balasan di Eindhoven.

Mengingat profil kedua negara, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua laga, khususnya pembuka di Beograd.

Berapa harga tiket Serbia vs Belanda?

Harga resmi untuk laga di Beograd ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Asosiasi Sepak Bola Serbia, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi KNVB berlaku untuk laga di Eindhoven dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Beograd): listing untuk laga pembuka di Stadion Rajko Mitić dimulai dari titik harga yang terjangkau di tier atas belakang gawang

Kursi kelas menengah (Beograd): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Laga balasan di Eindhoven: listing saat ini dimulai dari sekitar €114, mencerminkan permintaan yang stabil untuk tamu besar seperti Serbia

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah terjual habis.

Seperti halnya laga apa pun antara dua negara Liga A, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat biasanya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Kapan kick-off Serbia vs Belanda di UEFA Nations League A?

Serbia vs Belanda akan kick-off di Stadion Rajko Mitic di Beograd, dengan detail resmi waktu kick-off lokal masih akan dikonfirmasi. Periksa pemegang hak siar di wilayah Anda untuk jadwal pastinya. Informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini.

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 12.00 Stadion Rajko Mitic

Serbia vs Belanda UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Serbia vs Belanda

Serbia meraih satu kemenangan, tidak imbang, dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 5-1 dari Meksiko, dan mereka juga kalah 3-0 dari Cabo Verde serta Spanyol dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka datang melawan Latvia dalam kualifikasi Piala Dunia, yakni kemenangan 2-1 pada November 2025. Dalam lima pertandingan itu, Serbia mencetak enam gol dan kebobolan 14 gol.

Belanda meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Maroko di Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan eliminasi. Sebelumnya, mereka mengalahkan Swedia 5-1 dan Tunisia 3-1 di fase grup. Belanda mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Serbia vs Belanda: Rekor head-to-head terkini

Satu-satunya pertemuan antara kedua tim dalam catatan head-to-head yang tersedia terjadi di Piala Dunia 2006, ketika Belanda mengalahkan Serbia 1-0 pada 11 Juni di fase grup tahun itu. Satu pertandingan tersebut memberi Belanda satu-satunya kemenangan dalam data ini, dengan Serbia belum mencatatkan kemenangan dalam duel ini.

Head to Head Seri 0 0 1 World Cup Serbia SER 0 Netherlands NED 1 FT 0 Gol yang Dicetak 1 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1



