Serbia akan menjamu Belanda di Beograd sebelum kedua tim kembali bertemu di Eindhoven hanya sepekan kemudian, saat kedua negara memulai kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Liga A, Grup A2 bersama Jerman dan Yunani. Duel ganda awal ini memberi para penggemar dua kesempatan terpisah untuk menyaksikan kedua tim beraksi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Serbia vs Belanda sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Di mana membeli tiket Serbia vs Belanda?

Tiket untuk leg di Beograd pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Asosiasi Sepakbola Serbia, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota federasi sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Saluran resmi KNVB menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Eindhoven.

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis. Platform ini menampilkan beragam opsi tempat duduk untuk pertandingan pembuka di Stadion Rajko Mitić di Beograd, serta daftar untuk leg kedua di Philips Stadion di Eindhoven.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal membeli tiket untuk pertandingan ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya lebih dekat ke hari pertandingan

Daftar terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang – alokasi Eindhoven untuk suporter Serbia yang bepergian ditangani melalui saluran KNVB dan bisa terbatas

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat profil kedua negara, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua leg, terutama laga pembuka di Beograd.

Berapa harga tiket Serbia vs Belanda?

Harga resmi untuk leg di Beograd ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Asosiasi Sepakbola Serbia, dengan seluruh rentang dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga resmi selama alokasi masih ada. Harga resmi KNVB berlaku untuk leg Eindhoven dengan cara yang sama.

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, dan berikut panduan kasar soal yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Beograd): daftar untuk laga pembuka di Stadion Rajko Mitić dimulai dari titik harga yang terjangkau di tier atas belakang gawang

Kursi kelas menengah (Beograd): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang terasa lebih tinggi

Leg kedua di Eindhoven: daftar saat ini dimulai dari sekitar €114, mencerminkan permintaan yang stabil untuk tim tamu besar seperti Serbia

Seperti halnya laga apa pun antara dua negara Liga A, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Kapan kick-off Serbia vs Belanda di UEFA Nations League A?

Serbia vs Belanda akan kick-off di Stadion Rajko Mitic di Beograd, dengan rincian waktu kick-off lokal resmi masih akan dikonfirmasi. Periksa pemegang hak siar di wilayah Anda untuk jadwal pastinya. Informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini.

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 12.00 Stadion Rajko Mitic

Serbia vs Belanda UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Serbia vs Belanda

Serbia mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan telak 5-1 dari Meksiko, dan mereka juga kalah 3-0 dari Cabo Verde serta Spanyol dalam rangkaian itu. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Latvia di kualifikasi Piala Dunia, yakni kemenangan 2-1 pada November 2025. Dalam lima pertandingan tersebut, Serbia mencetak enam gol dan kebobolan 14 gol.

Belanda mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan eliminasi. Sebelumnya, mereka mengalahkan Swedia 5-1 dan Tunisia 3-1 di fase grup. Belanda mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Serbia vs Belanda: Rekor head-to-head terbaru

Satu-satunya pertemuan antara kedua tim dalam catatan head-to-head yang tersedia terjadi di Piala Dunia 2006, saat Belanda mengalahkan Serbia 1-0 pada 11 Juni di fase grup edisi tersebut. Satu pertandingan itu memberi Belanda satu-satunya kemenangan dalam data ini, sementara Serbia belum mencatat kemenangan dalam duel ini.

Head to Head Seri 0 0 1 World Cup Serbia SER 0 Netherlands NED 1 FT 0 Gol yang Dicetak 1 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1

Klasemen Serbia vs Belanda

Di UEFA Nations League A Grup 2, Serbia saat ini berada di posisi keempat sementara Belanda berada di posisi ketiga.