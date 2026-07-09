Demam sepak bola sedang melanda Amerika Utara seiring Piala Dunia FIFA 2026 memenuhi janjinya akan drama yang mendebarkan, kejutan bersejarah, dan pertandingan sistem gugur yang penuh ketegangan.

Seiring turnamen ini beralih dari babak 16 Besar yang intens ke babak Perempat Final yang menentukan, daftar peserta semakin menyempit hingga tersisa empat tim terakhir. Dengan raksasa sepak bola dan tim-tim underdog bersejarah yang bertarung habis-habisan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dua pertandingan semifinal yang sangat dinantikan sudah di depan mata.

Jika Anda ingin menyaksikan sejarah secara langsung, tiket semifinal menjadi barang yang paling dicari, namun Anda harus bertindak cepat karena pasar sekunder semakin ramai sementara ketersediaan tiket melalui saluran resmi masih sangat terbatas.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket, lokasi, dan jadwal yang Anda butuhkan untuk semifinal Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Juli ini.

Kapan pertandingan semifinal Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Cara membeli tiket semifinal Piala Dunia FIFA 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Apa yang bisa diharapkan dari semifinal Piala Dunia 2026?

Piala Dunia FIFA secara resmi kembali ke Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak USA '94. Tiga puluh tahun yang lalu, meskipun popularitas sepak bola di kawasan tersebut masih rendah, turnamen tersebut memecahkan rekor kehadiran penonton dan menjadi salah satu edisi paling sukses secara komersial dalam sejarah.

Kini, Amerika menjadi tuan rumah ajang megah yang baru saja diperluas menjadi 48 tim, yang sudah menghadirkan drama tak terduga. Bracket saat ini semakin menyempit seiring turnamen memasuki babak gugur yang penuh taruhannya.

Situasi ini sangat berbeda dengan skenario semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana Lionel Messi dan Julián Álvarez dengan mantap mengantarkan Argentina mengalahkan Kroasia dengan skor 3–0 tanpa balas, sementara Prancis mengakhiri dongeng Maroko dengan kemenangan telak 2–0. Tahun ini, struktur babak gugur yang terbuka telah memicu kekacauan yang tak terduga, memastikan bahwa keempat pertandingan semifinal akan menjadi pertarungan yang sulit diprediksi.

Puncak perjalanan di Amerika Utara ini semakin dekat. Dua pertandingan semifinal yang sangat dinantikan akan berlangsung pada dua malam berturut-turut:

Semifinal 1: Selasa, 14 Juli 2026, di Dallas Stadium (AT&T Stadium) di Arlington, Texas.

Selasa, 14 Juli 2026, di (AT&T Stadium) di Arlington, Texas. Semifinal 2: Rabu, 15 Juli 2026, di Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) di Atlanta, Georgia.

Dengan melonjaknya permintaan tiket di seluruh kota tuan rumah, para penggemar memiliki kesempatan bersejarah untuk mengamankan tempat duduk mereka di jalur langsung menuju final di MetLife Stadium pada 19 Juli.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket Piala Dunia FIFA 2026 dari penjualan kembali?

Jika Anda mencari cara resmi dan aman untuk menjual kembali atau menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, FIFA Resale/Exchange Marketplace adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada 2 Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket bekas: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas disarankan untuk sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Sebaiknya Anda juga memeriksa platform penjualan sekunder, seperti StubHub, jika Anda sedang mencari tiket Piala Dunia FIFA 2026. Harga di platform sekunder bergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Berapa harga tiket semifinal Piala Dunia FIFA 2026?

Harga tiket Piala Dunia 2026 bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket, tetapi harga kursi untuk dua pertandingan semifinal awalnya berkisar antara $420-$2780, tergantung pada venue, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tempat Tiket AT&T Stadium (Dallas) $455 - $2.780 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $420 - $2.565



Di situs penjualan kembali seperti StubHub, penggemar dapat membeli tiket semifinal Piala Dunia FIFA 2026 mulai dari $1.181 ke atas.

Di mana saja lokasi pertandingan semifinal Piala Dunia FIFA 2026?