Demam sepak bola sedang melanda Amerika Utara ketika Piala Dunia FIFA 2026 memenuhi janjinya akan drama kacau, kejutan bersejarah, dan laga fase gugur berintensitas tinggi.

Saat turnamen beralih dari babak 16 besar yang sengit ke perempat final yang menentukan, bagan turnamen mulai mengerucut menuju empat besar. Dengan raksasa sepak bola dan kuda hitam bersejarah bertarung habis-habisan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dua laga semi-final yang sangat dinantikan sudah di depan mata.

Jika Anda ingin menyaksikan sejarah dari dekat, tiket semi-final adalah komoditas paling panas, tetapi Anda harus bergerak cepat karena pasar sekunder semakin memanas dan jalur resmi tetap sangat terbatas.

Tingginya permintaan tiket semi-final mencerminkan drama luar biasa yang tersaji ketika empat negara elite bersaing memperebutkan tempat di final. Untuk membuat setiap tekel dan gol semakin menarik saat menonton langsung, pertimbangkan untuk mendukung prediksi Anda dengan kredit bonus. Gunakan kode promo 1xbet khusus kami saat mendaftar untuk mengklaim paket sambutan Anda.

Biarkan GOAL menghadirkan semua informasi penting tentang tiket, venue, dan jadwal yang Anda butuhkan untuk semi-final Piala Dunia FIFA 2026 pada Juli ini.

Kapan semi-final Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 15 Juli Semi-final: Inggris vs Argentina Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Tiket

Cara membeli tiket semi-final Piala Dunia FIFA 2026

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian, telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dari putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan peluang terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat.

Alternatifnya, penggemar dapat melihat pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan di setiap situs sekunder untuk tiket yang Anda beli.

Apa yang bisa diharapkan dari semi-final Piala Dunia 2026?

Piala Dunia FIFA resmi kembali ke Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak USA '94. Tiga puluh tahun lalu, meski sepak bola memiliki profil yang lebih rendah di kawasan tersebut, turnamen itu memecahkan catatan kehadiran hingga menjadi salah satu edisi paling sukses secara komersial dalam sejarah.

Kini, kawasan Amerika menjadi tuan rumah ajang besar yang baru diperluas menjadi 48 tim dan sudah menghadirkan drama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagan turnamen saat ini terus mengerucut seiring turnamen memasuki fase gugur yang penuh tekanan.

Ini sangat berbeda dari alur semi-final Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika Lionel Messi dan Julián Álvarez dengan aman membawa Argentina melewati Kroasia dengan kemenangan 3–0, dan Prancis mengakhiri dongeng Maroko dengan kemenangan meyakinkan 2–0. Tahun ini, struktur bagan yang terbuka menghadirkan kekacauan yang tak terduga, memastikan bahwa duel empat besar akan benar-benar terbuka bagi siapa pun.

Puncak perjalanan di Amerika Utara ini semakin dekat. Dua laga semi-final yang sangat dinantikan akan digelar pada dua malam berturut-turut:

Semi-Final 1: Selasa, 14 Juli 2026, di Dallas Stadium (AT&T Stadium) di Arlington, Texas.

Selasa, 14 Juli 2026, di (AT&T Stadium) di Arlington, Texas. Semi-Final 2: Rabu, 15 Juli 2026, di Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) di Atlanta, Georgia.

Dengan permintaan tiket yang melonjak di kota-kota tuan rumah, para penggemar memiliki kesempatan bersejarah untuk mengamankan kursi mereka di jalur langsung menuju final di MetLife Stadium pada 19 Juli.

Bisakah Anda mendapatkan tiket resale Piala Dunia FIFA 2026?

Jika Anda mencari cara resmi dan aman untuk menjual kembali/menukar tiket FIFA World Cup 26 Anda, FIFA Resale/Exchange Marketplace adalah saluran resmi untuk melakukannya. Marketplace dibuka pada 2 Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

FIFA Resale Marketplace tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sementara FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan untuk penduduk Meksiko.

Satu poin penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket dapat muncul secara sporadis. Penggemar yang berharap mengamankan tiket resale sebaiknya sering memeriksa platform tersebut, bergerak cepat ketika tiket tersedia, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Perlu juga melihat penjual ulang sekunder, seperti StubHub, jika Anda mencari tiket Piala Dunia FIFA 2026. Harga di platform sekunder bergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Berapa harga tiket semi-final Piala Dunia FIFA 2026?

Harga tiket untuk Piala Dunia 2026 bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, berada di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, berada di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, berada di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga akan berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis/penjualan tiket, tetapi kursi untuk dua semi-final awalnya berkisar dari $420-$2780, tergantung venue, seperti ditunjukkan di bawah ini:

Venue Tiket AT&T Stadium (Dallas) $455 - $2780 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $420 - $2565



Di situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub, penggemar dapat mengamankan tiket semi-final Piala Dunia FIFA 2026 mulai dari $1181 ke atas.

Apa saja venue semi-final Piala Dunia FIFA 2026?