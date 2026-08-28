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Cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs Elversberg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Bundesliga

Schalke 04 menghadapi Elversberg di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Schalke 04 akan menghadapi Elversberg pada Minggu, 20 September 2026 di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Dalam pertemuan terbaru mereka pada April 2026, Schalke meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang Elversberg. Dengan keuntungan bermain di kandang, Schalke akan berupaya memanfaatkan dukungan vokal suporternya untuk meraih tiga poin penuh di markas sendiri.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs Elversberg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg?

Schalke 04 vs Elversberg digelar di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, dengan kick-off dijadwalkan untuk matchday Bundesliga ini.

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Bundesliga - Pekan 4
VELTINS-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, Anda memiliki beberapa cara:

  • Ticketshop Resmi FC Schalke 04 (Tiket kandang utama): Toko tiket online resmi FC Schalke 04 adalah opsi utama untuk membeli tiket kandang untuk pertandingan di VELTINS-Arena. Tiket biasanya terlebih dahulu dirilis untuk anggota klub Schalke, lalu dilanjutkan dengan penjualan umum jika masih ada kursi yang tersedia.
  • S04 Ticketbörse (Pasar jual kembali resmi): Jika kursi reguler habis terjual di platform utama, Schalke menjalankan pasar sekunder resmi bernama Ticketbörse. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir akan menjual kembali kursi mereka di sini secara aman dengan harga nominal.
  • Ticketshop Resmi SV Elversberg (Suporter tim tamu): Fan yang ingin duduk di blok suporter tim tamu harus membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi SV Elversberg. Alokasi blok tandang ini didistribusikan sesuai prioritas fan dan anggota Elversberg.
  • Platform tiket sekunder (Alternatif jual kembali): Marketplace pihak ketiga seperti StubHub mencantumkan tiket yang dijual kembali. Harga di pasar sekunder sering berfluktuasi berdasarkan permintaan dan bisa melebihi harga nominal resmi.

Berapa harga tiket Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg?

Harga tiket untuk pertandingan Schalke 04 vs Elversberg sangat bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket melalui saluran resmi klub atau membeli tiket jual kembali di pasar sekunder:

  • Tiket berdiri (Stehplatz): Tiket area berdiri dengan harga nominal resmi di VELTINS-Arena biasanya berharga antara €15 hingga €20.
  • Tiket tempat duduk standar (Sitzplatz): Tiket duduk reguler Kategori 1 hingga 4 berkisar dari €26 hingga €62, tergantung lokasi kursi dan tier stadion.
  • Pasar sekunder resmi (S04 Ticketbörse): Tiket jual kembali yang dijual melalui bursa tiket resmi Schalke dibatasi ketat pada harga nominal awal, jadi perkiraannya Anda akan membayar dalam kisaran €15 hingga €62.
  • Platform jual kembali pihak ketiga: Di marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket berfluktuasi mengikuti permintaan dan umumnya berkisar dari €53 hingga €150+.

Schalke 04 vs Elversberg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Schalke 04 vs Elversberg

Schalke 04 mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-5 atas Hallescher FC di DFB-Pokal pada 24 Agustus, hasil yang membutuhkan perpanjangan waktu. Sebelumnya, Schalke menelan kekalahan beruntun 0-3 melawan Real Madrid dan Atalanta dalam laga uji coba pramusim. Tiga kemenangan mereka diraih atas Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1), dan laga piala di Halle. Dalam lima pertandingan tersebut, Schalke mencetak 10 gol dan kebobolan 14.

Elversberg menatap laga ini dengan modal empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka. Mereka mengalahkan MSV Duisburg 3-1 di DFB-Pokal pada 22 Agustus dan melanjutkan rangkaian yang juga mencakup kemenangan 5-2 atas Strasbourg serta kemenangan 4-1 melawan Lorient. Satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang 1-1 dengan Mallorca. Elversberg mencetak 14 gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menunjukkan tim ini sedang dalam performa menyerang yang kuat.

S04

S04 - Performa

OKA
M3-1
HES
M0-5
ATA
K0-3
RMA
K0-3
HAL
M2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ELV

ELV - Performa

NEC
M0-1
STR
M5-2
MLL
S1-1
FCL
M4-1
DUI
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Schalke 04 vs Elversberg: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 12 April 2026, ketika Elversberg menjamu Schalke di 2. Bundesliga dan kalah 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir, Schalke menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Elversberg. Schalke juga menang 1-0 di kandang pada 8 November 2025, sementara satu-satunya kemenangan Elversberg dalam rangkaian ini datang di kandang pada Mei 2025, ketika mereka mengalahkan Schalke 1-2. Kedua klub berbagi total 11 gol dalam lima pertemuan ini.

Head to Head

Schalke 04SeriElversberg
3
1
1
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FT
2. Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FT
2. Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
FT
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
FT
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FT
9Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Schalke 04 vs Elversberg

Di klasemen Bundesliga, Schalke 04 saat ini berada di posisi ke-15, sementara Elversberg menempati posisi ketujuh.

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
110051+43
M
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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