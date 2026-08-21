Schalke 04 akan menghadapi Bayern Munich pada Sabtu, 5 September 2026 di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen.

Laga pekan ke-2 ini memberi Schalke peluang awal musim yang menantang untuk mengirimkan pernyataan di kandang setelah kembali ke kasta tertinggi sepakbola. Sejarah sangat memihak tim tamu, karena Bayern Munich mendominasi rekor pertemuan dengan lima kemenangan beruntun atas Schalke, mencetak 21 gol tanpa kebobolan dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Schalke 04 vs Bayern Munich, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Schalke 04 vs Bayern Munich?

Schalke 04 menjamu Bayern Munich di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi lebih dekat ke tanggal pertandingan.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 12.30 VELTINS-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Schalke 04 vs Bayern Munich?

Untuk membeli tiket pertandingan Schalke 04 vs Bayern Munich di VELTINS-Arena pada 5 September 2026:

Toko Tiket Resmi Schalke 04: Tiket utama untuk sektor kandang didistribusikan langsung melalui portal tiket resmi Schalke.

Portal Tiket FC Bayern Munich: Tiket sektor tim tamu untuk suporter tandang dialokasikan melalui sistem tiket tandang resmi Bayern Munich.

Bursa Tiket Resmi: Klub mengoperasikan pasar jual kembali resmi (Ticketbörse) tempat pemegang tiket musiman menjual kembali tiket dengan harga nominal untuk pertandingan individual.

Pasar Sekunder: Opsi sekunder dapat dilihat di platform seperti StubHub .

Berapa harga tiket Bundesliga Schalke 04 vs Bayern Munich?

Harga tiket untuk laga Bundesliga Schalke 04 vs Bayern Munich di VELTINS-Arena pada 5 September 2026, dikonversi ke Poundsterling Inggris:

Tiket Resmi Reguler (Kandang & Tandang): Tiket standar pasar utama berkisar dari sekitar £13 hingga £60+ , dengan sektor berdiri, seperti Nordkurve milik Schalke, menawarkan harga termurah dan kursi kategori tengah berada di kisaran tertinggi.

Daftar Pasar Sekunder: Di agregator penjualan ulang seperti StubHub , tiket sekunder saat ini mulai dari antara £125 dan £153 , tergantung lokasi di stadion dan permintaan secara real-time.

Kategori Premium & Hospitality: Opsi tempat duduk premium dan e-ticket dari vendor sekunder terverifikasi dapat mencapai lebih dari £245+ .

Schalke 04 vs Bayern Munich Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Schalke 04 vs Bayern Munich

Schalke memasuki musim Bundesliga yang baru dengan catatan pramusim yang beragam, yaitu tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Real Madrid, dan sebelumnya mereka juga kalah dengan skor yang sama dari Atalanta pada awal Agustus. Sebelum dua kekalahan tersebut, Schalke mencatat tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 5-0 atas Hessen Kassel dan kemenangan 3-1 melawan Fagiano Okayama FC. Dalam lima pertandingan itu mereka mencetak 10 gol dan kebobolan sembilan.

Bayern Munich memasuki musim ini setelah memenangi seluruh lima laga pramusim mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas FC Heidenheim pada 18 Agustus, dan itu menyusul kemenangan 3-1 atas RB Leipzig serta kemenangan atas Aston Villa dan Jeju SK. Hasil mereka yang paling mencolok adalah pembantaian 15-0 atas tim amatir FC Rottach-Egern. Bayern mencetak 24 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan lima.

Schalke 04 vs Bayern Munich: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Mei 2023, ketika Bayern Munich menang 6-0 di Munich. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Bayern memenangi semuanya, dengan Schalke gagal mencetak gol dalam empat laga tersebut. Bayern mencetak 21 gol dan tidak kebobolan dalam rangkaian itu, termasuk kemenangan 8-0 pada September 2020.

Klasemen Schalke 04 vs Bayern Munich

Di klasemen Bundesliga, Schalke 04 berada di posisi ke-15 sementara Bayern Munich menempati posisi ketiga menjelang laga ini.