Rumania akan menghadapi Swedia dalam laga UEFA Nations League yang sangat dinantikan di National Arena, Bucharest, pada 5 Oktober 2026. Duel penting Grup H ini mempertemukan dua tim Eropa penuh tekad dalam perebutan posisi krusial di klasemen grup.

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Kapan kick-off Rumania vs Swedia di UEFA Nations League B?

Rumania vs Swedia digelar di Arena Națională, Bucharest, dengan detail waktu kick-off masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 4 5 Okt 2026 - 14.45 Arena Nationala

Di mana membeli tiket Rumania vs Swedia?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Rumania (FRF), yang menangani distribusi utama untuk laga kandang. Situs resmi FRF adalah tujuan pertama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Rumania vs Swedia?

Harga tiket standar di portal resmi penjualan tiket FRF biasanya dimulai dari €20 untuk kursi reguler di belakang gawang, dengan tarif yang meningkat berdasarkan sektor tempat duduk dan pandangan di National Arena.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini dimulai dari €45 per kursi, dengan tarif akhir berubah-ubah berdasarkan permintaan pasar secara real-time dan ketersediaan tempat duduk.

Rumania vs Swedia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rumania vs Swedia

Rumania mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Wales dalam laga persahabatan, dan mereka juga mengalahkan San Marino 7-1 dalam kualifikasi Piala Dunia. Mereka kalah dari Turki dan Slovakia dalam periode yang sama, mencetak sebelas gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Swedia meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Prancis di Piala Dunia, dan mereka juga kalah 5-1 dari Belanda di fase grup. Hasil paling menonjol mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 5-1 atas Tunisia. Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rumania vs Swedia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi pada November 2019, ketika Swedia menang 2-0 di Bucharest dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Swedia juga memenangi pertemuan sebelumnya pada tahun itu dengan menaklukkan Rumania 2-1 di Stockholm pada Maret 2019. Satu-satunya pertandingan lain dalam rekor head-to-head yang tersedia adalah kemenangan 1-0 Rumania dalam laga persahabatan pada Maret 2018, yang membuat Swedia meraih dua kemenangan dari tiga pertemuan berbanding satu milik Rumania.



