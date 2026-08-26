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Cara mendapatkan tiket Real Madrid vs Rayo Vallecano: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Real Madrid menghadapi Rayo Vallecano di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Real Madrid akan menghadapi Rayo Vallecano pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio Bernabeu, Madrid.

Kedua tim memburu poin penting pada awal musim dalam kampanye LaLiga 2026–27 mereka. Dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Februari 2026, Real Madrid meraih kemenangan 2-1 yang didapat dengan susah payah atas Rayo Vallecano.  

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Madrid vs Rayo Vallecano, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Real Madrid vs Rayo Vallecano di LaLiga?

Real Madrid vs Rayo Vallecano akan dimulai di Estadio Bernabeu, Madrid, dengan waktu mulai resmi seperti yang tercantum di atas.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio Bernabeu

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Tiket resmi pertandingan Real Madrid vs Rayo Vallecano di Estadio Santiago Bernabéu dapat diperoleh dengan mengikuti proses langkah demi langkah berikut:

1. Saluran resmi utama

  • Situs resmi: Kunjungi portal tiket resmi Real Madrid untuk memesan tiket dengan harga nominal.

2. Penjualan kembali tiket & opsi alternatif

  • Official Seat Release (Cessión de Asientos): Jika tiket awal terjual habis, terus periksa situs resmi hingga hari pertandingan. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir akan melepas kursi mereka kembali ke klub untuk dijual kembali secara umum secara terus-menerus menjelang kick-off.
  • Pasar sekunder: Platform seperti StubHub mencantumkan tiket sekunder.

Berapa harga tiket LaLiga Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Harga tiket Real Madrid vs Rayo Vallecano bervariasi tergantung tingkat tier dan apakah Anda membeli langsung dari klub atau melalui platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub.

Harga resmi nominal (langsung melalui Real Madrid)

  • Kategori 4 / Tribun atas: ~€40–€70
  • Kategori 2 & 3 / Sisi lapangan & tier tengah: ~€75–€130
  • Kategori 1 / Tribun utama bawah: ~€135–€205
  • Paket VIP & hospitality: ~€295–€590+

Pasar sekunder / agregator tiket

  • Harga awal / tiket masuk umum: ~€100–€120
  • Kursi penjualan kembali rata-rata: ~€145–€260

Real Madrid vs Rayo Vallecano di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, hanya sekali imbang, yakni hasil 2-2 melawan Fiorentina di pramusim. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di LaLiga atas Espanyol yang diraih dengan susah payah, dipastikan lewat gol menit ke-90. Sebelumnya, Madrid mengalahkan Schalke 04 dengan skor 3-0 dan menang tandang atas Deportivo de A Coruna dalam laga-laga uji coba pramusim. Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir.

Performa terkini Rayo Vallecano kurang meyakinkan. Mereka meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves di LaLiga pada pekan pertama, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Sevilla dalam pertandingan pembuka liga mereka. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town di pramusim dan kekalahan dari Feyenoord menjadi kemunduran lainnya. Satu-satunya kemenangan Rayo dalam rangkaian itu diraih atas Sporting Charleroi, yakni kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan.

RMA

RMA - Performa

FIO
S2-2
FTC
M1-2
COR
M0-1
S04
M0-3
ESP
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RAY

RAY - Performa

FEY
K2-1
CHA
M2-3
IPS
K3-0
SEV
K2-1
ALA
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 2-1 untuk Real Madrid, dimainkan di Bernabeu dalam ajang LaLiga pada 1 Februari 2026. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 0-0 saat Rayo menjamu Madrid pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Madrid mencatat tiga kemenangan sementara Rayo tidak mencatat satu pun, dengan dua hasil imbang, termasuk laga seru 3-3 di kandang Rayo pada Desember 2024 dan hasil imbang 1-1 di sana pada Februari 2024.

Head to Head

Real MadridSeriRayo Vallecano
2
3
0
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FT
8Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Real Madrid vs Rayo Vallecano

Di klasemen awal LaLiga, Real Madrid berada di posisi keenam sementara Rayo Vallecano menempati peringkat ke-14 setelah rangkaian pertandingan putaran pembuka.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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