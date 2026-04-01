Cara mendapatkan tiket Real Madrid vs Bayern Munich: Harga tiket Liga Champions, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Real Madrid akan menjamu Bayern Munich di Stadion Santiago Bernabéu, Madrid, pada Selasa, 7 April.

Real Madrid saat ini berada di peringkat ke-9 klasemen fase grup Liga Champions, setelah berhasil melewati babak play-off sistem gugur untuk mencapai tahap ini, sementara Bayern Munich berada di peringkat ke-2, setelah memastikan jalur langsung ke babak 16 besar sebagai salah satu tim terbaik di kompetisi ini.

Kapan kick-off pertandingan Liga Champions Real Madrid vs Bayern Munich?

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Real Madrid vs Bayern Munich?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA. Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berkompetisi di edisi musim ini.

Anda harus mengunjungi situs masing-masing klub untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Meskipun situs resmi klub merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menonton pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan pasar sekunder seperti StubHub, yang dapat memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Liga Champions Real Madrid vs Bayern Munich?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub mana yang bertanding, lokasi pertandingan, dan tahap kompetisi.

Misalnya, pertandingan semifinal yang menampilkan Real Madrid atau Arsenal akan jauh lebih mahal daripada pertandingan fase grup di Limassol, saat melawan Pafos.

Klub biasanya menetapkan harga tiket Liga Champions UEFA pada awal musim untuk fase grup.

Jika sebuah tim lolos ke babak gugur, harga tiket mungkin naik untuk pertandingan tertentu, tergantung pada lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau terus portal tiket resmi masing-masing klub untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan dan harga. Tiket saat ini tersedia di situs-situs sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Real Madrid vs Bayern Munich?

Pertandingan ini, yang sering dijuluki sebagai "El Clasico Eropa", memiliki arti yang sangat penting karena kedua tim mengincar tempat di babak semifinal.

Real Madrid memasuki pertandingan ini dalam performa yang sangat baik. Mereka baru-baru ini mengalahkan Manchester City dengan skor 3-0 di kandang pada 11 Maret, diikuti dengan kemenangan telak 2-1 di Etihad pada 17 Maret untuk memastikan kelolosan mereka.

Dengan Vinícius Júnior dan Jude Bellingham memimpin serangan yang sangat agresif, Los Blancos sedang berada di puncak performa pada saat yang tepat di musim ini.

Bayern Munich tiba di Madrid setelah penampilan bersejarah di babak 16 besar, di mana mereka menghancurkan Atalanta 6-1 di kandang lawan (10 Maret) dan menyelesaikan tugas dengan kemenangan 4-1 di Munich (18 Maret), dengan agregat 10-2.

Bagi Bayern, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam setelah tersingkir secara dramatis di semifinal oleh Madrid pada 2024, menjadikan ini mungkin pertarungan taktis paling dinanti tahun ini.

