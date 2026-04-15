Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Real Madrid: Harga tiket La Liga, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Real Betis akan menjamu Real Madrid di Estadio de La Cartuja, Sevilla, pada Jumat, 24 April, dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit karena Los Blancos berjuang untuk mengejar pemuncak klasemen.

Real Betis saat ini berada di peringkat ke-5 La Liga, sementara Real Madrid berada di peringkat ke-2, tertinggal tipis dari Barcelona dan menyadari bahwa satu kesalahan di Andalusia bisa secara efektif mengakhiri upaya mereka mempertahankan gelar.

Kapan kick-off pertandingan Real Betis vs Real Madrid di La Liga?

Bagaimana cara membeli tiket La Liga Real Betis vs Real Madrid?

Sebagai pertandingan Kategori A yang melibatkan salah satu dari dua raksasa, tiket sangat diminati. Alokasi resmi untuk penjualan umum hampir tidak ada.

Saluran Resmi : Portal penjualan tiket resmi Real Betis dan Real Madrid (Tersedia terbatas/Sudah habis terjual).

Pasar Sekunder : Platform seperti StubHub saat ini menjadi opsi alternatif bagi para pendukung.

: Platform seperti StubHub saat ini menjadi opsi alternatif bagi para pendukung. Kursi Premium: Tiket di sisi panjang tengah dan paket layanan VIP dijual dengan harga antara €500 hingga €1.200, tergantung pada tingkat akses ke lounge dan jarak ke lapangan.

Apa yang bisa diharapkan dari Real Betis vs Real Madrid?

Real Madrid sedang menjalani jadwal April yang melelahkan, tiba di Seville hanya beberapa hari setelah pertandingan perempat final Liga Champions yang seru melawan Bayern Munich.

Meskipun tim asuhan Carlo Ancelotti telah menunjukkan kualitas yang luar biasa, hasil-hasil domestik terbaru, termasuk hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Girona pada 10 April, membuat mereka tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun.

Mereka akan berusaha mengulangi dominasi yang ditunjukkan dalam pertandingan sebelumnya di awal musim ini, di mana mereka menghancurkan Betis 5-1 di Bernabéu pada 4 Januari.

Namun, Real Betis sama sekali bukan lawan yang mudah dikalahkan di kandang sendiri dan saat ini tengah terlibat dalam persaingan sengit untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions.

Tim asuhan Manuel Pellegrini belakangan ini menunjukkan ketangguhan, meski mereka berusaha menemukan ketajaman mereka kembali setelah bermain imbang 0-0 melawan Espanyol pada 4 April.

Berapa harga tiket pertandingan Real Betis vs Real Madrid di LaLiga?

Harga tiket La Liga sangat bervariasi.

Siapkan diri Anda untuk membayar lebih mahal untuk pertandingan ini. Harga di situs penjualan kembali saat ini mulai dari sekitar €150 untuk kursi di tribun atas.

Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, tetapi rentang harga ini berbeda-beda di setiap klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga tertinggi.

Harga tiket La Liga 2025-26 berdasarkan klub

Klub Stadion& Kisaran Harga Tiket (Dewasa) Alaves Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mames €30 - €110 Atletico Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta Vigo Balaidos €20 - €80 Elche Martinez Valero €25 - €90 Espanyol Stadion RCDE €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35–€64 Levante Ciutat de Valencia €30 - €90 Mallorca Mallorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabeu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valencia Mestalla €30 - €100 Villarreal La Ceramica €20 - €50

