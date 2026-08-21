Real Betis akan menghadapi Real Madrid pada Jumat, 4 September 2026 di Estadio de La Cartuja, Seville.

Kedua tim memasuki laga ini dengan tujuan meraih momentum awal di klasemen liga setelah serangkaian persiapan pramusim yang kompetitif. Secara historis, pertemuan antara dua klub Spanyol ini kerap menghadirkan duel ketat, sehingga pertandingan mendatang menjadi salah satu sorotan awal musim domestik.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Real Madrid, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Real Betis vs Real Madrid?

Real Betis vs Real Madrid akan digelar di Estadio de La Cartuja, Seville, dengan jadwal kick-off seperti tercantum di bawah ini.

LaLiga - Pekan 4 4 Sep 2026 - 15.00 Estadio de La Cartuja

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Real Madrid?

Untuk membeli tiket Real Betis vs Real Madrid, ikuti langkah-langkah berikut melalui saluran resmi dan sekunder:

1. Penjualan utama (situs resmi klub)

Suporter tuan rumah: Kunjungi Portal Tiket Resmi Real Betis. Penjualan untuk publik biasanya dibuka 1–2 minggu sebelum hari pertandingan setelah prapenjualan untuk anggota berakhir.

Suporter tandang: Jika Anda mendukung Real Madrid, tiket tandang dialokasikan secara eksklusif melalui saluran resmi Real Madrid untuk anggota terdaftar/Madridistas.

2. Mitra resmi yang berwenang

Untuk kursi yang terjamin atau paket hotel + tiket, periksa penjual resmi seperti P1 Travel (mitra resmi Betis) atau opsi VIP/Hospitality resmi di portal tiket Real Betis.

3. Marketplace sekunder

Jika tiket umum resmi terjual habis dengan cepat, tiket alternatif dapat ditemukan di platform tiket sekunder terverifikasi seperti StubHub . Perlu dicatat bahwa harga jual kembali sering kali lebih mahal dari harga normal karena tingginya permintaan.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Real Madrid?

Harga tiket untuk Real Betis vs Real Madrid bervariasi tergantung pada metode pembelian, kategori tempat duduk, dan tier (atas dibanding sisi lapangan).

Tiket utama standar Tiket resmi untuk publik yang dijual langsung melalui Portal Tiket Real Betis biasanya berada di kisaran €60 hingga €160+ untuk kursi dengan harga normal.

Paket VIP & Hospitality Opsi VIP dan hospitality resmi di portal klub dimulai dari sekitar €200 hingga €350+ per tiket, menawarkan pemandangan premium dan fasilitas hari pertandingan.

Paket perjalanan resmi Paket dari mitra perjalanan resmi seperti P1 Travel menggabungkan jaminan masuk stadion dengan akomodasi, biasanya berada di kisaran €189 dan €214+ per orang.

Marketplace jual kembali sekunder Di platform jual kembali sekunder seperti StubHub, harga jual kembali biasanya berkisar dari €125 hingga €200+ ($128 – $200+), dengan permintaan tinggi mendorong harga jual kembali di atas harga normal standar.

Real Betis vs Real Madrid LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Real Madrid

Real Betis memasuki laga ini dengan catatan pramusim tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Inter, meski sebelumnya mereka mengalahkan Arsenal 3-1 dan menghancurkan Lyon 4-0. Betis bermain imbang 2-2 dengan Bournemouth dan menundukkan Almeria 1-0, mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Madrid datang dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga pramusim terakhir mereka. Mereka mengalahkan Schalke 04 3-0 dalam laga terbaru dan juga menundukkan Leganes 4-1 lebih awal dalam jadwal. Hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina menjadi satu-satunya pertandingan saat mereka kehilangan poin. Madrid mencetak sebelas gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu, menunjukkan konsistensi serangan sepanjang pramusim.

Real Betis vs Real Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, saat Betis menjamu Madrid di LaLiga pada April 2026. Sebelumnya, Madrid menang meyakinkan di kandang dengan mengalahkan Betis 5-1 pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Madrid memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Betis, serta satu hasil imbang, yakni kebuntuan tanpa gol di Bernabeu pada Mei 2024.

Klasemen Real Betis vs Real Madrid

Kedua klub memulai musim baru LaLiga tanpa posisi yang benar-benar mapan, dengan Real Betis tercantum di peringkat ke-14 dan Real Madrid ke-15 di tabel klasemen awal.



