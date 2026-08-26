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Cara mendapatkan tiket Real Betis vs Getafe: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan mendadak, dan lainnya

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Real Betis menghadapi Getafe di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Real Betis akan menghadapi Getafe pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio de La Cartuja, Seville.

Dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Maret 2026, Getafe meraih kemenangan 2-0 atas Real Betis. Kedua tim akan sama-sama berupaya mengamankan poin penting saat berusaha membangun momentum di awal musim domestik.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Real Betis vs Getafe, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Real Betis vs Getafe?

Real Betis vs Getafe digelar di Estadio de La Cartuja, Seville. Cek daftar siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio de La Cartuja

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Real Betis vs Getafe?

Anda bisa membeli tiket untuk pertandingan LaLiga Real Betis vs Getafe pada 16 September melalui beberapa opsi penjualan tiket primer dan sekunder:

  • Situs Resmi Klub: Cara paling aman untuk membeli tiket langsung dengan harga resmi adalah melalui portal tiket resmi Real Betis (realbetisbalompie.es). Tiket pertandingan kandang umumnya mulai dijual untuk publik 1 hingga 2 pekan sebelum kick-off.
  • Loket Tiket Resmi (Taquillas): Anda bisa membeli kursi sisa atau kursi yang kembali tersedia langsung di loket stadion di Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja, Seville, menjelang hari pertandingan atau pada hari laga.
  • Mitra Perjalanan & Hospitality Resmi: Agen perjalanan olahraga resmi seperti P1 Travel menawarkan e-ticket hari pertandingan yang terjamin serta paket VIP/hospitality.
  • Marketplace Tiket Sekunder: Jika tiket resmi klub sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari pemegang tiket musiman individu dan vendor.

Berapa harga tiket LaLiga Real Betis vs Getafe?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Real Betis vs Getafe pada 16 September bervariasi berdasarkan kategori kursi dan saluran pembelian:

  • Tiket Resmi Harga Normal (Langsung/Klub): Tiket standar untuk pertandingan kategori reguler LaLiga biasanya dimulai dari sekitar €30 hingga €35 untuk kursi tingkat atas di belakang gawang, hingga €60 sampai €90+ untuk kursi tribun tengah tingkat bawah.
  • Platform Jual Kembali & Sekunder: Tiket sekunder standar seperti di StubHub dimulai dari sekitar €20 hingga €35 untuk akses dasar, dengan kursi rata-rata di pasar sekunder berada di kisaran €60 hingga €150, dan opsi premium atau dengan permintaan tinggi mencapai €200+.
  • VIP & Hospitality: Hospitality resmi hari pertandingan dan paket premium umumnya dimulai dari €120 hingga €250+ per orang.

Real Betis vs Getafe LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Real Betis vs Getafe

Real Betis meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu hasil tambahan dari pramusim. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Valencia dalam lanjutan LaLiga pada 25 Agustus, setelah menang 1-0 di kandang atas Real Sociedad empat hari sebelumnya. Sebelum musim kompetitif dimulai, Betis kalah 1-0 dari Inter dalam laga persahabatan dan bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth. Pramusim mereka juga mencakup kemenangan 3-1 atas Arsenal. Dari lima pertandingan itu, mereka mencetak total lima gol dan kebobolan lima gol.

Getafe meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Racing Santander di LaLiga pada 23 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Partizan Beograd 3-1 dalam kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Kekalahan 3-0 dari Deportivo Alaves pada 15 Agustus menjadi titik terendah dalam rangkaian itu. Getafe mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur dalam laga persahabatan juga menjadi bagian dari rangkaian itu.

BET

BET - Performa

ARS
M1-3
BOU
S2-2
INT
K1-0
RSO
M1-0
VAL
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
GET

GET - Performa

ASM
K1-0
TOT
S1-1
ALA
K3-0
PBE
M3-1
SAN
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Real Betis vs Getafe: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 8 Maret 2026, saat Getafe menjamu Real Betis dan menang 2-0. Sebelumnya, Betis menang telak 4-0 di kandang pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Betis mencatat tiga kemenangan berbanding satu milik Getafe, dengan satu pertandingan berakhir imbang, yaitu hasil 1-1 di Estadio Benito Villamarín pada Februari 2024.

Head to Head

Real BetisSeriGetafe
3
1
1
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FT
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
FT
9Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Real Betis vs Getafe

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Real Betis berada di posisi kedua sementara Getafe menempati peringkat kedelapan.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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