RB Leipzig menghadapi PSV Eindhoven pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Red Bull Arena Leipzig.

RB Leipzig mengandalkan keuntungan bermain di kandang dan tekanan tinggi dalam serangan mereka untuk mengganggu tim tamu. Sementara itu, PSV Eindhoven datang dengan performa impresif di kompetisi domestik dan permainan transisi yang tajam untuk menantang tuan rumah di kandang lawan.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions dimulai?

Pertandingan RB Leipzig vs PSV Eindhoven dimulai di Red Bull Arena Leipzig pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA RB Leipzig vs. PSV Eindhoven di Red Bull Arena, ikuti pilihan berikut:

1. Toko tiket resmi RB Leipzig

Situs web / aplikasi resmi: Kunjungi toko tiket resmi RB Leipzig secara daring atau gunakan RBL Ticket App resmi.

Bursa tiket RB Leipzig: Jika tiket pertandingan terjual habis, periksa RBL Ticket Exchange resmi ( RBL-Ticketbörse ) di aplikasi atau portal tiket resmi klub.

2. Sektor tandang resmi (untuk suporter PSV)

Suporter PSV Eindhoven: Jika Anda berencana duduk di sektor suporter tamu, tiket harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi PSV Eindhoven .

Berapa harga tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions RB Leipzig vs. PSV Eindhoven di Red Bull Arena bervariasi menurut kategori dan saluran pembelian:

1. Harga resmi (toko tiket RB Leipzig)

Kursi kategori standar: Biasanya berkisar dari €20 hingga €85 , bergantung pada sektor tempat duduk (misalnya, belakang gawang / sektor suporter dibandingkan dengan kursi tengah di sisi panjang lapangan).

Paket VIP / hospitalitas: Mulai sekitar €250 hingga €500+ per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Ketika tiket di saluran resmi terjual habis, suporter dapat beralih ke platform tiket sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tempat di pertandingan tersebut.

Tiket termurah / tempat berdiri: Mulai sekitar €42 hingga €45 .

Kursi kategori 1 / premium di sisi panjang lapangan: Berkisar dari €150 hingga €280 .

Harga jual kembali rata-rata: Sekitar €120 hingga €140 .

RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs PSV Eindhoven

RB Leipzig meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu kekalahan tambahan turut diperhitungkan, sehingga catatan hasil mereka beragam. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan telak 5-0 atas Hamburger SV di Bundesliga, sangat berbeda dari kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions pada pertandingan sebelumnya. Leipzig juga kalah 3-1 dari Werder Bremen di Bundesliga dalam periode ini, meski kemenangan sebelumnya atas Borussia Moenchengladbach dan Eintracht Trier menunjukkan kemampuan mereka di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, Leipzig mencetak 15 gol tetapi kebobolan delapan kali, mencerminkan tim yang berorientasi menyerang namun tidak konsisten dalam bertahan.

PSV Eindhoven tampil kuat dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dan sekali imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Sparta Rotterdam di Eredivisie. Dalam periode ini, mereka juga mengalahkan Ajax 3-1 di kandang lawan. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 1-1 dengan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. PSV mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan empat kali, menunjukkan produktivitas serangan serta pertahanan mereka yang relatif solid.

RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan RB Leipzig dan PSV Eindhoven tidak tersedia untuk pertandingan ini. Catatan resmi pertemuan terdahulu kedua klub belum disediakan menjelang laga ini.

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