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Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket menit terakhir, dan lainnya

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RB Leipzig
PSV
Champions League

RB Leipzig menghadapi PSV Eindhoven di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

RB Leipzig menghadapi PSV Eindhoven pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Red Bull Arena Leipzig.

RB Leipzig mengandalkan keuntungan bermain di kandang dan tekanan tinggi dalam serangan mereka untuk mengganggu tim tamu. Sementara itu, PSV Eindhoven datang dengan performa impresif di kompetisi domestik dan permainan transisi yang tajam untuk menantang tuan rumah di kandang lawan.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions dimulai?

Pertandingan RB Leipzig vs PSV Eindhoven dimulai di Red Bull Arena Leipzig pada Selasa, 13 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA RB Leipzig vs. PSV Eindhoven di Red Bull Arena, ikuti pilihan berikut:

1. Toko tiket resmi RB Leipzig

  • Situs web / aplikasi resmi: Kunjungi toko tiket resmi RB Leipzig secara daring atau gunakan RBL Ticket App resmi.
  • Bursa tiket RB Leipzig: Jika tiket pertandingan terjual habis, periksa RBL Ticket Exchange resmi (RBL-Ticketbörse) di aplikasi atau portal tiket resmi klub.

2. Sektor tandang resmi (untuk suporter PSV)

  • Suporter PSV Eindhoven: Jika Anda berencana duduk di sektor suporter tamu, tiket harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi PSV Eindhoven.

Berapa harga tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions RB Leipzig vs. PSV Eindhoven di Red Bull Arena bervariasi menurut kategori dan saluran pembelian:

1. Harga resmi (toko tiket RB Leipzig)

  • Kursi kategori standar: Biasanya berkisar dari €20 hingga €85, bergantung pada sektor tempat duduk (misalnya, belakang gawang / sektor suporter dibandingkan dengan kursi tengah di sisi panjang lapangan).
  • Paket VIP / hospitalitas: Mulai sekitar €250 hingga €500+ per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Ketika tiket di saluran resmi terjual habis, suporter dapat beralih ke platform tiket sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tempat di pertandingan tersebut.

  • Tiket termurah / tempat berdiri: Mulai sekitar €42 hingga €45.
  • Kursi kategori 1 / premium di sisi panjang lapangan: Berkisar dari €150 hingga €280.
  • Harga jual kembali rata-rata: Sekitar €120 hingga €140.

RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs PSV Eindhoven

RB Leipzig meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu kekalahan tambahan turut diperhitungkan, sehingga catatan hasil mereka beragam. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan telak 5-0 atas Hamburger SV di Bundesliga, sangat berbeda dari kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions pada pertandingan sebelumnya. Leipzig juga kalah 3-1 dari Werder Bremen di Bundesliga dalam periode ini, meski kemenangan sebelumnya atas Borussia Moenchengladbach dan Eintracht Trier menunjukkan kemampuan mereka di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, Leipzig mencetak 15 gol tetapi kebobolan delapan kali, mencerminkan tim yang berorientasi menyerang namun tidak konsisten dalam bertahan.

PSV Eindhoven tampil kuat dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dan sekali imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Sparta Rotterdam di Eredivisie. Dalam periode ini, mereka juga mengalahkan Ajax 3-1 di kandang lawan. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 1-1 dengan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. PSV mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan empat kali, menunjukkan produktivitas serangan serta pertahanan mereka yang relatif solid.

RBL

RBL - Performa

SVW
K3-1
COM
K4-1
HSV
M5-0
B04
K2-0
SGE
M6-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
PSV

PSV - Performa

AJX
M1-3
SHK
S1-1
SPA
M4-1
TWE
K3-2
HEE
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan RB Leipzig dan PSV Eindhoven tidak tersedia untuk pertandingan ini. Catatan resmi pertemuan terdahulu kedua klub belum disediakan menjelang laga ini.

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#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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