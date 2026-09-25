RB Leipzig akan menghadapi PSV Eindhoven pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Red Bull Arena Leipzig.

RB Leipzig mengandalkan keuntungan bermain di kandang serta serangan pressing tinggi khas Jerman mereka untuk mengganggu tim tamu. Sementara itu, raksasa Belanda PSV Eindhoven datang dengan performa domestik yang eksplosif dan permainan transisi yang tajam untuk menantang tuan rumah di markas lawan.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs PSV Eindhoven, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions?

RB Leipzig vs PSV Eindhoven akan kick-off di Red Bull Arena Leipzig pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions RB Leipzig vs PSV Eindhoven?

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League RB Leipzig vs. PSV Eindhoven di Red Bull Arena, ikuti opsi langkah demi langkah berikut:

1. Toko Tiket Resmi RB Leipzig

Situs resmi / aplikasi: Kunjungi Toko Tiket resmi RB Leipzig secara online atau gunakan RBL Ticket App resmi.

RB Leipzig Ticket Exchange: Jika pertandingan habis terjual, periksa RBL Ticket Exchange resmi ( RBL-Ticketbörse ) di dalam aplikasi atau portal tiket resmi klub.

2. Sektor tandang resmi (untuk fans PSV)

Suporter PSV Eindhoven: Jika Anda berencana duduk di sektor tandang tim tamu, tiket harus didapatkan langsung melalui portal tiket resmi PSV Eindhoven .

Berapa harga tiket Liga Champions RB Leipzig vs PSV Eindhoven?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions RB Leipzig vs. PSV Eindhoven di Red Bull Arena bervariasi tergantung kategori dan saluran pembelian:

1. Harga resmi nilai nominal (Toko Tiket RB Leipzig)

Kursi kategori standar: Biasanya berkisar dari €20 hingga €85 tergantung sektor tempat duduk (misalnya, belakang gawang / sektor fan vs. kursi tengah sisi panjang lapangan).

Paket VIP / hospitality: Dimulai dari sekitar €250 hingga €500+ per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Saat saluran penjualan tiket resmi habis, fans bisa beralih ke platform tiket sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan kursi pertandingan ini.

Kursi entry-level / berdiri: Mulai dari sekitar €42 hingga €45 .

Kursi Kategori 1 / premium sisi panjang lapangan: Berkisar dari €150 hingga €280 .

Harga jual ulang rata-rata: Sekitar €120 hingga €140 .

RB Leipzig vs PSV Eindhoven di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs PSV Eindhoven

RB Leipzig memenangkan dua dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu kekalahan tambahan ikut dihitung, menghasilkan rangkaian hasil yang campuran. Laga terbaru mereka adalah kemenangan Bundesliga 5-0 yang meyakinkan atas Hamburger SV, kontras tajam dengan kekalahan 4-1 di Liga Champions dari Como yang terjadi sebelumnya. Leipzig juga kalah 3-1 dari Werder Bremen di Bundesliga dalam rentang ini, meski kemenangan sebelumnya atas Borussia Moenchengladbach dan Eintracht Trier menunjukkan kemampuan mereka di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan ini, Leipzig mencetak 15 gol tetapi kebobolan delapan, mencerminkan tim yang berorientasi menyerang namun tidak konsisten dalam bertahan.

PSV Eindhoven sedang dalam performa kuat, dengan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan sekali imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Sparta Rotterdam di Eredivisie, dan mereka juga mengalahkan Ajax 3-1 di kandang lawan dalam periode ini. Satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang 1-1 di Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk. PSV mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan empat, menggarisbawahi produktivitas serangan mereka serta soliditas pertahanan yang relatif baik.

RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head antara RB Leipzig dan PSV Eindhoven yang tersedia untuk pertandingan ini. Catatan sejarah resmi antara kedua klub belum diberikan menjelang laga ini.