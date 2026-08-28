Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

RB Leipzig akan menghadapi Hamburger SV pada Minggu, 13 September 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Kedua tim akan berupaya meraih poin krusial demi membangun momentum pada papan atas klasemen awal musim. Kedua klub terakhir kali bertemu dalam laga Bundesliga pada Maret 2026, saat RB Leipzig mengamankan kemenangan tandang 2-1 atas Hamburg.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

RB Leipzig vs Hamburger SV digelar di Red Bull Arena, Leipzig, dengan kick-off yang telah dijadwalkan.

Bundesliga - Pekan 3 13 Sep 2026 - 09.30 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV, Anda bisa membelinya melalui platform tiket resmi atau sekunder:

Toko Tiket Resmi RB Leipzig: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket laga kandang adalah langsung melalui Toko Tiket Resmi RB Leipzig atau aplikasi RBL Ticket. Suporter tuan rumah dapat mendaftarkan akun untuk melihat peta kursi, memeriksa ketersediaan, dan membeli tiket dengan harga standar nominal.

Pertukaran Tiket Resmi (Pasar Jual Ulang): Jika kursi standar habis terjual, RB Leipzig mengoperasikan pertukaran tiket sekunder resmi (RBL Ticketmarkt) di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.

Alokasi Klub Tamu: Suporter tim tamu yang ingin duduk di area Hamburger SV harus membeli tiket melalui toko tiket resmi klub atau portal fan milik Hamburger SV.

Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Platform seperti StubHub menawarkan opsi jual ulang jika saluran resmi sudah penuh, meski harga di platform ini berfluktuasi di atas harga nominal tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Harga tiket untuk pertandingan RB Leipzig vs Hamburger SV di Red Bull Arena bervariasi tergantung apakah Anda membelinya dengan harga nominal melalui saluran resmi klub atau melalui platform jual ulang pasar sekunder.

Harga tiket resmi nominal (penjualan utama)

Area berdiri / area suporter (Sektor B): £13 - £17

Kategori 4-5 (di belakang gawang / sudut tier atas): £20 - £34

Kategori 2-3 (tribun samping / sudut tier bawah): £38 - £56

Kategori 1 (tribun utama tengah & tribun seberang): £60 - £85

Tiket konsesi & remaja: £9 - £25 (tersedia di sebagian besar kategori standar untuk pelajar, lansia, dan anak-anak)

Harga jual ulang & pasar sekunder

Karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan bagi non-anggota, harga di platform tiket sekunder resmi (seperti StubHub) berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal (terendah yang tersedia): ~£15 - £25 (untuk kursi tunggal atau area berdiri tier atas)

Harga rata-rata jual ulang: ~£60 - £120 (tergantung pilihan baris, permintaan kursi berdampingan, dan kedekatan dengan hari pertandingan)

RB Leipzig vs Hamburger SV Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Hamburger SV

Leipzig menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-0 atas Eintracht Trier di DFB-Pokal, penampilan yang memberi sedikit kepercayaan diri setelah pramusim yang sulit. Sebelumnya, mereka kalah 3-1 dari Bayern Munich dan 2-0 dari Leeds United dalam laga persahabatan. Leipzig mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam kali.

Hamburg datang dalam kondisi bagus. Lima hasil terakhir mereka menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Yang terbaru adalah kemenangan 3-0 di markas SC Verl di DFB-Pokal, setelah hasil imbang 2-2 melawan Lille dan kemenangan 2-1 atas Toulouse pada pramusim. Hamburg mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh kali, dengan hasil melawan Verl menunjukkan nirbobol dalam laga kompetitif pertama mereka.

RB Leipzig vs Hamburger SV: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-2 untuk Leipzig, dimainkan di markas Hamburg dalam ajang Bundesliga pada 1 Maret 2026. Sebelumnya, Leipzig menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Leipzig menang empat kali dengan satu hasil imbang, mencetak 11 gol berbanding lima milik Hamburg.

Klasemen RB Leipzig vs Hamburger SV

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Hamburger SV berada di posisi ke-10, sementara RB Leipzig empat tingkat di bawah mereka, yaitu peringkat ke-14.