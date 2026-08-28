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Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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RB Leipzig menghadapi Hamburger SV di Bundesliga. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

RB Leipzig akan menghadapi Hamburger SV pada Minggu, 13 September 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Kedua tim akan berupaya meraih poin krusial demi membangun momentum pada papan atas klasemen awal musim. Kedua klub terakhir kali bertemu dalam laga Bundesliga pada Maret 2026, saat RB Leipzig mengamankan kemenangan tandang 2-1 atas Hamburg.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

RB Leipzig vs Hamburger SV digelar di Red Bull Arena, Leipzig, dengan kick-off yang telah dijadwalkan.

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Bundesliga - Pekan 3
Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV, Anda bisa membelinya melalui platform tiket resmi atau sekunder:

  • Toko Tiket Resmi RB Leipzig: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket laga kandang adalah langsung melalui Toko Tiket Resmi RB Leipzig atau aplikasi RBL Ticket. Suporter tuan rumah dapat mendaftarkan akun untuk melihat peta kursi, memeriksa ketersediaan, dan membeli tiket dengan harga standar nominal.
  • Pertukaran Tiket Resmi (Pasar Jual Ulang): Jika kursi standar habis terjual, RB Leipzig mengoperasikan pertukaran tiket sekunder resmi (RBL Ticketmarkt) di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.
  • Alokasi Klub Tamu: Suporter tim tamu yang ingin duduk di area Hamburger SV harus membeli tiket melalui toko tiket resmi klub atau portal fan milik Hamburger SV.
  • Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Platform seperti StubHub menawarkan opsi jual ulang jika saluran resmi sudah penuh, meski harga di platform ini berfluktuasi di atas harga nominal tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Harga tiket untuk pertandingan RB Leipzig vs Hamburger SV di Red Bull Arena bervariasi tergantung apakah Anda membelinya dengan harga nominal melalui saluran resmi klub atau melalui platform jual ulang pasar sekunder.

Harga tiket resmi nominal (penjualan utama)

  • Area berdiri / area suporter (Sektor B): £13 - £17
  • Kategori 4-5 (di belakang gawang / sudut tier atas): £20 - £34
  • Kategori 2-3 (tribun samping / sudut tier bawah): £38 - £56
  • Kategori 1 (tribun utama tengah & tribun seberang): £60 - £85
  • Tiket konsesi & remaja: £9 - £25 (tersedia di sebagian besar kategori standar untuk pelajar, lansia, dan anak-anak)

Harga jual ulang & pasar sekunder

Karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan bagi non-anggota, harga di platform tiket sekunder resmi (seperti StubHub) berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:  

  • Harga awal (terendah yang tersedia): ~£15 - £25 (untuk kursi tunggal atau area berdiri tier atas)
  • Harga rata-rata jual ulang: ~£60 - £120 (tergantung pilihan baris, permintaan kursi berdampingan, dan kedekatan dengan hari pertandingan)

RB Leipzig vs Hamburger SV Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Hamburger SV

Leipzig menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-0 atas Eintracht Trier di DFB-Pokal, penampilan yang memberi sedikit kepercayaan diri setelah pramusim yang sulit. Sebelumnya, mereka kalah 3-1 dari Bayern Munich dan 2-0 dari Leeds United dalam laga persahabatan. Leipzig mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam kali.

Hamburg datang dalam kondisi bagus. Lima hasil terakhir mereka menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Yang terbaru adalah kemenangan 3-0 di markas SC Verl di DFB-Pokal, setelah hasil imbang 2-2 melawan Lille dan kemenangan 2-1 atas Toulouse pada pramusim. Hamburg mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh kali, dengan hasil melawan Verl menunjukkan nirbobol dalam laga kompetitif pertama mereka.

RBL

RBL - Performa

FCI
M1-0
VEL
M4-0
LEE
K2-0
FCB
K3-1
ETR
M0-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
HSV

HSV - Performa

HDH
M3-1
EVE
K1-2
LIL
S2-2
TFC
M1-2
VEL
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RB Leipzig vs Hamburger SV: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-2 untuk Leipzig, dimainkan di markas Hamburg dalam ajang Bundesliga pada 1 Maret 2026. Sebelumnya, Leipzig menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Leipzig menang empat kali dengan satu hasil imbang, mencetak 11 gol berbanding lima milik Hamburg.

Head to Head

RB LeipzigSeriHamburger SV
4
1
0
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
FT
DFB-Pokal
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
FT
DFB-Pokal
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
FT
12Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen RB Leipzig vs Hamburger SV

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Hamburger SV berada di posisi ke-10, sementara RB Leipzig empat tingkat di bawah mereka, yaitu peringkat ke-14.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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