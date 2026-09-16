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Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Bundesliga

RB Leipzig akan menghadapi Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

RB Leipzig akan menghadapi Eintracht Frankfurt pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Dalam rekor pertemuan sepanjang masa, RB Leipzig unggul dengan 9 kemenangan dibandingkan 6 kemenangan milik Eintracht Frankfurt, serta 8 hasil imbang. Dalam pertemuan terbaru mereka pada 18 April 2026, RB Leipzig meraih kemenangan tandang 3-1 di Deutsche Bank Park dalam ajang Bundesliga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt kick-off di Red Bull Arena, Leipzig, pada Sabtu, 10 Oktober.

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Bundesliga - Pekan 5
Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt, ikuti langkah-langkah standar berikut melalui kanal resmi dan utama:

1. Toko Tiket Online Resmi RB Leipzig (untuk kursi sektor tuan rumah)

  • RB Leipzig biasanya membuka penjualan tiket secara bertahap, dengan memberikan prioritas pertama kepada anggota resmi klub dan pemegang tiket musiman. Jika kursi masih tersedia, penjualan umum akan dibuka mendekati hari pertandingan. =

2. Toko Tiket Online Resmi Eintracht Frankfurt (untuk kursi sektor tandang)

  • Jika Anda mendukung Eintracht Frankfurt, kunjungi toko tiket resmi utama Eintracht Frankfurt atau aplikasi mainaquila. Alokasi laga tandang sangat dibatasi dan diprioritaskan untuk anggota resmi Eintracht Frankfurt serta klub suporter resmi karena tingginya permintaan.

3. Pasar Tiket Sekunder & Bursa Tiket (penjualan kembali)

  • Bursa Tiket Resmi RBL (Ticketbörse): Jika pertandingan habis terjual, periksa pasar sekunder resmi RB Leipzig (Ticketbörse) di portal tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi pertandingan individual mereka dengan harga nominal.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt?

Harga tiket untuk laga Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt bervariasi tergantung lokasi kursi, kanal pembelian, dan kategori.

Harga pasar primer resmi (harga nominal)

  • Area berdiri / sektor fan (Sektor B): €15 hingga €25
  • Kategori 4 & 3 (tribun atas / belakang gawang): €25 hingga €45
  • Kategori 2 & 1 (sisi lapangan / tribun bawah & tengah): €50 hingga €85
  • Paket VIP & hospitality: €150 hingga €400+

Alokasi fan tandang (sektor Eintracht Frankfurt)

  • Tiket berdiri tamu: ~€15 hingga €20
  • Tiket duduk tamu: ~€30 hingga €45

Pasar tiket sekunder

  • Bursa Tiket Resmi RBL (Ticketbörse): Dijual ketat dengan harga nominal (€15 hingga €85) ditambah biaya administrasi/pemrosesan nominal.

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

RB Leipzig mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Werder Bremen di Bundesliga. Sebelumnya, Leipzig menang 3-0 atas Borussia Mönchengladbach pada pekan pembuka Bundesliga dan mencetak enam gol ke gawang Eintracht Trier di DFB-Pokal. Dua kekalahan mereka di pramusim terjadi saat menghadapi Bayern Munich dan Leeds United.

Eintracht Frankfurt meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 21 gol tetapi kebobolan 17. Hasil terbaru adalah kekalahan 4-1 dari Augsburg di Bundesliga. Hasil paling menonjol Frankfurt dalam periode ini adalah kemenangan 11-0 atas SC St. Tönis di DFB-Pokal, meski itu diimbangi oleh kekalahan 7-0 dalam laga persahabatan melawan Brentford dan hasil imbang 3-3 di markas Union Berlin pada Matchday 1.

RBL

RBL - Performa

ETR
M0-6
BMG
M3-0
SVW
K3-1
COM
K4-1
HSV
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SGE

SGE - Performa

BRE
K7-0
STT
M0-11
FCU
S3-3
FCA
K1-4
M05
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/15
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 April 2026, ketika RB Leipzig mengalahkan Eintracht Frankfurt 3-1 dalam laga Bundesliga di Frankfurt. Sebelumnya, Leipzig menang 6-0 di kandang pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Leipzig jelas unggul dengan empat kemenangan berbanding satu milik Frankfurt, setelah mencetak 14 gol sementara Frankfurt mencetak enam gol dalam periode tersebut.

Head to Head

RB LeipzigSeriEintracht Frankfurt
4
0
1
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
FT
DFB-Pokal
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
FT
14Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
M
M
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
M
M
M
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
S
M
M
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
M
S
M
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
M
K
M
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
M
M
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
S
M
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
M
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
M
K
S
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
S
M
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
M
S
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
311157-24
S
K
M
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
M
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
M
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
S
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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