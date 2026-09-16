RB Leipzig akan menghadapi Eintracht Frankfurt pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Dalam rekor pertemuan sepanjang masa, RB Leipzig unggul dengan 9 kemenangan dibandingkan 6 kemenangan milik Eintracht Frankfurt, serta 8 hasil imbang. Dalam pertemuan terbaru mereka pada 18 April 2026, RB Leipzig meraih kemenangan tandang 3-1 di Deutsche Bank Park dalam ajang Bundesliga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt kick-off di Red Bull Arena, Leipzig, pada Sabtu, 10 Oktober.

Bundesliga - Pekan 5 10 Okt 2026 - 12.30 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt, ikuti langkah-langkah standar berikut melalui kanal resmi dan utama:

1. Toko Tiket Online Resmi RB Leipzig (untuk kursi sektor tuan rumah)

RB Leipzig biasanya membuka penjualan tiket secara bertahap, dengan memberikan prioritas pertama kepada anggota resmi klub dan pemegang tiket musiman. Jika kursi masih tersedia, penjualan umum akan dibuka mendekati hari pertandingan. =

2. Toko Tiket Online Resmi Eintracht Frankfurt (untuk kursi sektor tandang)

Jika Anda mendukung Eintracht Frankfurt, kunjungi toko tiket resmi utama Eintracht Frankfurt atau aplikasi mainaquila. Alokasi laga tandang sangat dibatasi dan diprioritaskan untuk anggota resmi Eintracht Frankfurt serta klub suporter resmi karena tingginya permintaan.

3. Pasar Tiket Sekunder & Bursa Tiket (penjualan kembali)

Bursa Tiket Resmi RBL (Ticketbörse): Jika pertandingan habis terjual, periksa pasar sekunder resmi RB Leipzig (Ticketbörse) di portal tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi pertandingan individual mereka dengan harga nominal.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt?

Harga tiket untuk laga Bundesliga RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt bervariasi tergantung lokasi kursi, kanal pembelian, dan kategori.

Harga pasar primer resmi (harga nominal)

Area berdiri / sektor fan (Sektor B): €15 hingga €25

Kategori 4 & 3 (tribun atas / belakang gawang): €25 hingga €45

Kategori 2 & 1 (sisi lapangan / tribun bawah & tengah): €50 hingga €85

Paket VIP & hospitality: €150 hingga €400+

Alokasi fan tandang (sektor Eintracht Frankfurt)

Tiket berdiri tamu: ~€15 hingga €20

Tiket duduk tamu: ~€30 hingga €45

Pasar tiket sekunder

Bursa Tiket Resmi RBL (Ticketbörse): Dijual ketat dengan harga nominal (€15 hingga €85) ditambah biaya administrasi/pemrosesan nominal.

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

RB Leipzig mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Werder Bremen di Bundesliga. Sebelumnya, Leipzig menang 3-0 atas Borussia Mönchengladbach pada pekan pembuka Bundesliga dan mencetak enam gol ke gawang Eintracht Trier di DFB-Pokal. Dua kekalahan mereka di pramusim terjadi saat menghadapi Bayern Munich dan Leeds United.

Eintracht Frankfurt meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 21 gol tetapi kebobolan 17. Hasil terbaru adalah kekalahan 4-1 dari Augsburg di Bundesliga. Hasil paling menonjol Frankfurt dalam periode ini adalah kemenangan 11-0 atas SC St. Tönis di DFB-Pokal, meski itu diimbangi oleh kekalahan 7-0 dalam laga persahabatan melawan Brentford dan hasil imbang 3-3 di markas Union Berlin pada Matchday 1.

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 April 2026, ketika RB Leipzig mengalahkan Eintracht Frankfurt 3-1 dalam laga Bundesliga di Frankfurt. Sebelumnya, Leipzig menang 6-0 di kandang pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Leipzig jelas unggul dengan empat kemenangan berbanding satu milik Frankfurt, setelah mencetak 14 gol sementara Frankfurt mencetak enam gol dalam periode tersebut.