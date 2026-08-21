Rayo Vallecano akan menghadapi Racing Santander pada Sabtu, 5 September 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Tim tuan rumah memasuki pertandingan ini dengan target membangun momentum positif setelah kalah 2-1 dari Sevilla pada pekan pembuka dan bermain imbang 1-1 melawan Deportivo Alavés. Racing Santander akan berusaha mengamankan poin tandang penting di awal kampanye mereka, saat kedua tim berupaya mengukuhkan posisi di klasemen liga.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Rayo Vallecano vs Racing Santander akan kick-off di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dengan waktu mulai yang tepat telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 4 5 Sep 2026 - 12.30 Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Untuk membeli tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Racing Santander di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda memiliki dua opsi pembelian utama:

Loket langsung (metode resmi)

Kantor tiket fisik: Rayo Vallecano biasanya tidak mengoperasikan toko tiket online umum untuk publik. Tiket pertandingan resmi dibeli langsung di loket stadion ( taquillas ) yang berlokasi di Calle del Payaso Fofó di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid.

Periode pembelian: Loket fisik umumnya buka 2 hingga 3 hari sebelum hari pertandingan, mulai sekitar pukul 11.00, dan tetap buka hingga kick-off pada hari pertandingan.

Verifikasi & pembayaran: Anda harus menunjukkan kartu identitas berfoto yang sah dan membawa kartu atau uang tunai di loket.

Platform sekunder online & agregator

Fans yang ingin mengamankan akses masuk sebelum tiba di stadion dapat menelusuri marketplace tiket sekunder terverifikasi seperti StubHub .

Pilih pertandingan, tentukan tempat duduk tribun yang diinginkan, selesaikan checkout secara online, lalu dapatkan akses tiket digital/mobile.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Harga tiket untuk pertandingan Rayo Vallecano vs Racing Santander di Campo de Fútbol de Vallecas bergantung pada apakah Anda membeli tiket dengan harga resmi secara langsung atau mengamankan kursi secara online melalui platform penjualan kembali sekunder.

Penjualan resmi langsung: Tiket pertandingan dengan harga resmi yang dijual langsung dari loket stadion di Calle del Payaso Fofó biasanya berada di kisaran £18 hingga £78 (€20 hingga €90), tergantung kategori tribun.

Platform penjualan kembali online: Di marketplace tiket sekunder seperti StubHub , tiket untuk laga ini mulai dari sekitar £125 , dengan rata-rata listing pasar sekunder mencapai £365 .

Rayo Vallecano vs Racing Santander LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Racing Santander

Rayo Vallecano mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves di LaLiga, dan mereka juga menelan kekalahan 2-1 dari Sevilla pada laga pembuka liga musim ini. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town pada pramusim menjadi salah satu titik rendah mereka sepanjang musim panas. Satu-satunya kemenangan Rayo datang saat melawan Sporting Charleroi, dengan skor 3-2 dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Racing Santander mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Penampilan terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Villarreal di LaLiga, dan mereka mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sporting Gijon pada pramusim. Kekalahan dari Wolverhampton Wanderers (3-0) dan Athletic Bilbao (0-3) menyoroti tantangan yang mereka hadapi saat melawan lawan dengan level lebih tinggi sepanjang musim panas. Racing mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rayo Vallecano vs Racing Santander: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Segunda Division pada 20 Juli 2020, ketika Rayo Vallecano menang 2-1 di kandang Racing Santander. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Rayo mengoleksi tiga kemenangan, sementara Racing meraih dua kemenangan. Pertemuan sebelumnya termasuk kemenangan kandang 2-0 untuk Rayo pada September 2019 dan kemenangan 4-2 Rayo di LaLiga pada Maret 2012.

Klasemen Rayo Vallecano vs Racing Santander

Di klasemen awal LaLiga, Racing Santander menempati posisi kelima sementara Rayo Vallecano berada di peringkat kesembilan setelah rangkaian pertandingan pembuka.