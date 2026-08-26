Rayo Vallecano akan menghadapi Espanyol pada Rabu, 16 September 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Dalam pertemuan liga sebelumnya di Vallecas, Rayo Vallecano meraih kemenangan tipis 1-0 atas Espanyol. Kedua tim memasuki laga ini dengan memburu poin penting untuk membangun momentum pada tahap awal kampanye liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Espanyol, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Rayo Vallecano vs Espanyol berlangsung di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 6 16 Sep 2026 - 09.00 Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda dapat menggunakan metode berikut:

Loket Tiket Resmi (Taquillas): Rayo Vallecano unik di antara klub-klub papan atas Spanyol karena mereka biasanya tidak menjual tiket pertandingan untuk penonton umum secara online melalui situs web mereka. Tiket dijual langsung di loket stadion yang berlokasi di Calle del Payaso Fofó . Loket tiket umumnya dibuka 2 hingga 3 hari sebelum hari pertandingan, serta pada hari pertandingan.

Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Jika Anda bepergian dan ingin mengamankan tiket lebih awal sebelum tiba di Madrid, Anda bisa membeli kursi melalui platform tiket sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Estadio de Vallecas umumnya bergantung pada apakah Anda membeli tiket loket resmi langsung dari klub atau membelinya melalui pasar penjualan ulang sekunder.

Loket Resmi (Pertandingan Kategori Standar): Tiket resmi pertandingan kandang di Vallecas biasanya berkisar dari €25 hingga €35 untuk kursi dasar di belakang gawang ( Fondo ) hingga €50 hingga €85 untuk kursi tengah di sisi lapangan ( Tribuna Central / Lateral ).

Pasar Penjualan Ulang Sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga termurah untuk pertandingan ini dimulai sekitar €80 hingga €85 , dengan rata-rata harga yang terdaftar berada di kisaran €320 dan €360 tergantung pada kedekatan dengan lapangan dan kategori kursi.

Rayo Vallecano vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Espanyol

Rayo Vallecano mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves di LaLiga pada 20 Agustus, dan mereka kalah 2-1 dari Sevilla dalam laga pembuka liga pada 15 Agustus. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town di pramusim menjadi kemunduran lainnya, meski Rayo sempat meraih kemenangan 3-2 atas Sporting Charleroi dalam laga uji coba. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Espanyol mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, dan mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough serta 2-2 dengan Burnley di pramusim. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-1 dari Real Madrid pada 22 Agustus. Espanyol mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rayo Vallecano vs Espanyol: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 23 April 2026, ketika Rayo Vallecano menang 1-0 di kandang. Sebelum itu, Espanyol meraih kemenangan 1-0 di kandang mereka sendiri pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, masing-masing tim menang dua kali, dengan kemenangan 4-0 Espanyol di Vallecas pada April 2025 menjadi hasil paling meyakinkan dalam data tersebut.