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Cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Espanyol: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Rayo Vallecano menghadapi Espanyol di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Rayo Vallecano akan menghadapi Espanyol pada Rabu, 16 September 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Dalam pertemuan liga sebelumnya di Vallecas, Rayo Vallecano meraih kemenangan tipis 1-0 atas Espanyol. Kedua tim memasuki laga ini dengan memburu poin penting untuk membangun momentum pada tahap awal kampanye liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Espanyol, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Rayo Vallecano vs Espanyol berlangsung di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

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LaLiga - Pekan 6
Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda dapat menggunakan metode berikut:

  • Loket Tiket Resmi (Taquillas): Rayo Vallecano unik di antara klub-klub papan atas Spanyol karena mereka biasanya tidak menjual tiket pertandingan untuk penonton umum secara online melalui situs web mereka. Tiket dijual langsung di loket stadion yang berlokasi di Calle del Payaso Fofó. Loket tiket umumnya dibuka 2 hingga 3 hari sebelum hari pertandingan, serta pada hari pertandingan.
  • Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Jika Anda bepergian dan ingin mengamankan tiket lebih awal sebelum tiba di Madrid, Anda bisa membeli kursi melalui platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Estadio de Vallecas umumnya bergantung pada apakah Anda membeli tiket loket resmi langsung dari klub atau membelinya melalui pasar penjualan ulang sekunder.

  • Loket Resmi (Pertandingan Kategori Standar): Tiket resmi pertandingan kandang di Vallecas biasanya berkisar dari €25 hingga €35 untuk kursi dasar di belakang gawang (Fondo) hingga €50 hingga €85 untuk kursi tengah di sisi lapangan (Tribuna Central / Lateral).
  • Pasar Penjualan Ulang Sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga termurah untuk pertandingan ini dimulai sekitar €80 hingga €85, dengan rata-rata harga yang terdaftar berada di kisaran €320 dan €360 tergantung pada kedekatan dengan lapangan dan kategori kursi.

Rayo Vallecano vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Espanyol

Rayo Vallecano mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves di LaLiga pada 20 Agustus, dan mereka kalah 2-1 dari Sevilla dalam laga pembuka liga pada 15 Agustus. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town di pramusim menjadi kemunduran lainnya, meski Rayo sempat meraih kemenangan 3-2 atas Sporting Charleroi dalam laga uji coba. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Espanyol mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, dan mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough serta 2-2 dengan Burnley di pramusim. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-1 dari Real Madrid pada 22 Agustus. Espanyol mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

RAY

RAY - Performa

FEY
K2-1
CHA
M2-3
IPS
K3-0
SEV
K2-1
ALA
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESP

ESP - Performa

BUR
S2-2
MID
S3-3
COV
K3-1
LEV
M3-0
RMA
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rayo Vallecano vs Espanyol: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 23 April 2026, ketika Rayo Vallecano menang 1-0 di kandang. Sebelum itu, Espanyol meraih kemenangan 1-0 di kandang mereka sendiri pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, masing-masing tim menang dua kali, dengan kemenangan 4-0 Espanyol di Vallecas pada April 2025 menjadi hasil paling meyakinkan dalam data tersebut.

Head to Head

Rayo VallecanoSeriEspanyol
1
0
4
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
3Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Rayo Vallecano vs Espanyol

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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