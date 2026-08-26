Cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Deportivo Alaves: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Racing Santander akan menghadapi Deportivo Alaves pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio El Sardinero, Santander.

Kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga uji coba musim panas pada 8 Agustus 2026, yang berakhir 1-1 sebelum Alaves unggul 7-6 dalam adu penalti. Racing Santander akan tanpa Pedro Felipe dan Giorgi Guliashvili karena cedera, sementara Deportivo Alaves bertandang tanpa Facundo Garcés yang terkena skorsing dan penyerang yang cedera, Lucas Boyé.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Deportivo Alaves, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Racing Santander vs Deportivo Alaves di LaLiga?

Racing Santander vs Deportivo Alaves berlangsung di Estadio El Sardinero, dengan informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk laga LaLiga ini.

LaLiga - Pekan 5 13 Sep 2026 - 09.00 Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Racing Santander vs Deportivo Alaves?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Racing Santander vs. Deportivo Alavés di Estadio El Sardinero:

1. Kanal resmi klub

Situs web resmi: Kunjungi portal tiket resmi Racing Santander (realracingclub.es). Tiket untuk pertandingan LaLiga tertentu biasanya mulai dijual untuk publik umum 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan.

Loket stadion (Taquillas): Anda bisa membeli sisa tiket langsung di Estadio El Sardinero, Santander, pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari laga, tergantung ketersediaan.

2. Opsi keanggotaan klub

Penjualan untuk socio / pemegang tiket musiman: Anggota resmi klub ( socios ) sering mendapatkan akses prioritas atau diskon sebelum penjualan untuk publik umum dibuka.

3. Pasar sekunder

Platform tiket sekunder: Jika alokasi umum habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub menyediakan tiket penjualan kembali, meski harganya akan berbeda dari harga normal.

Berapa harga tiket LaLiga Racing Santander vs Deportivo Alaves?

Harga tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs. Elche di San Mamés bervariasi berdasarkan kanal pembelian, lokasi kursi, dan permintaan:

Sisi belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur) : sekitar €30 hingga €50

Sisi samping tingkat atas (Preferencial / Lateral High) : sekitar €55 hingga €90

Tribune utama sisi samping (Tribuna Principal / Central) : sekitar €85 hingga £140

Jika tiket standar habis terjual melalui kanal resmi, platform pertukaran tiket sekunder seperti StubHub atau penjual perjalanan resmi memiliki kisaran harga umum sebagai berikut:

Kategori masuk / belakang gawang : sekitar €60 hingga €80

Pandangan samping / tribuna utama : sekitar €80 hingga €140

Paket VIP & hospitality (termasuk kursi premium dan akses lounge/katering): sekitar €250 hingga €450+ per tiket

Racing Santander vs Deportivo Alaves di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Racing Santander vs Deportivo Alaves

Racing Santander mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Getafe di LaLiga, dan sepekan sebelumnya mereka ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Sporting Gijon, yang mereka menangi 4-1. Racing selalu kebobolan dalam kelima pertandingan tersebut dan kalah 3-0 dari Wolverhampton Wanderers selama musim panas.

Deportivo Alaves memenangi tiga pertandingan dan dua kali imbang dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano di LaLiga, dan sebelum itu mereka mengalahkan Getafe 3-0 pada pekan pembuka musim. Alaves juga mencatat kemenangan 3-0 atas Castellon dan 1-0 di kandang Girona pada pramusim, dengan satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat melawan Racing Santander dalam laga uji coba.

Racing Santander vs Deportivo Alaves: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi dalam laga uji coba pramusim pada 7 Agustus 2026, ketika kedua tim bermain imbang 1-1. Sebelumnya, laga uji coba pada Juli 2024 juga berakhir tanpa gol.

Dalam lima pertemuan terakhir, Alaves memiliki catatan kompetitif yang lebih kuat, termasuk kemenangan kandang 3-0 di Segunda Division pada Januari 2023 dan kemenangan 2-1 dalam laga uji coba pada Juli 2023. Satu pengecualian adalah hasil imbang 1-1 saat Racing menjamu Alaves di Segunda Division pada November 2022.

Klasemen Racing Santander vs Deportivo Alaves

Di LaLiga, Deportivo Alaves saat ini berada di posisi kedua klasemen, sementara Racing Santander menempati peringkat ke-13.