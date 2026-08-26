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Cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Deportivo Alaves: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Racing Santander akan menghadapi Deportivo Alaves di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Racing Santander akan menghadapi Deportivo Alaves pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio El Sardinero, Santander.

Kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga uji coba musim panas pada 8 Agustus 2026, yang berakhir 1-1 sebelum Alaves unggul 7-6 dalam adu penalti. Racing Santander akan tanpa Pedro Felipe dan Giorgi Guliashvili karena cedera, sementara Deportivo Alaves bertandang tanpa Facundo Garcés yang terkena skorsing dan penyerang yang cedera, Lucas Boyé.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Deportivo Alaves, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Racing Santander vs Deportivo Alaves di LaLiga?

Racing Santander vs Deportivo Alaves berlangsung di Estadio El Sardinero, dengan informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk laga LaLiga ini.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Racing Santander vs Deportivo Alaves?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Racing Santander vs. Deportivo Alavés di Estadio El Sardinero:

1. Kanal resmi klub

  • Situs web resmi: Kunjungi portal tiket resmi Racing Santander (realracingclub.es). Tiket untuk pertandingan LaLiga tertentu biasanya mulai dijual untuk publik umum 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan.
  • Loket stadion (Taquillas): Anda bisa membeli sisa tiket langsung di Estadio El Sardinero, Santander, pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari laga, tergantung ketersediaan.

2. Opsi keanggotaan klub

  • Penjualan untuk socio / pemegang tiket musiman: Anggota resmi klub (socios) sering mendapatkan akses prioritas atau diskon sebelum penjualan untuk publik umum dibuka.

3. Pasar sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika alokasi umum habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub menyediakan tiket penjualan kembali, meski harganya akan berbeda dari harga normal.

Berapa harga tiket LaLiga Racing Santander vs Deportivo Alaves?

Harga tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs. Elche di San Mamés bervariasi berdasarkan kanal pembelian, lokasi kursi, dan permintaan:

  • Sisi belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur): sekitar €30 hingga €50
  • Sisi samping tingkat atas (Preferencial / Lateral High): sekitar €55 hingga €90
  • Tribune utama sisi samping (Tribuna Principal / Central): sekitar €85 hingga £140

Jika tiket standar habis terjual melalui kanal resmi, platform pertukaran tiket sekunder seperti StubHub atau penjual perjalanan resmi memiliki kisaran harga umum sebagai berikut:

  • Kategori masuk / belakang gawang: sekitar €60 hingga €80
  • Pandangan samping / tribuna utama: sekitar €80 hingga €140
  • Paket VIP & hospitality (termasuk kursi premium dan akses lounge/katering): sekitar €250 hingga €450+ per tiket

Racing Santander vs Deportivo Alaves di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Racing Santander vs Deportivo Alaves

Racing Santander mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Getafe di LaLiga, dan sepekan sebelumnya mereka ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Sporting Gijon, yang mereka menangi 4-1. Racing selalu kebobolan dalam kelima pertandingan tersebut dan kalah 3-0 dari Wolverhampton Wanderers selama musim panas.

Deportivo Alaves memenangi tiga pertandingan dan dua kali imbang dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano di LaLiga, dan sebelum itu mereka mengalahkan Getafe 3-0 pada pekan pembuka musim. Alaves juga mencatat kemenangan 3-0 atas Castellon dan 1-0 di kandang Girona pada pramusim, dengan satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat melawan Racing Santander dalam laga uji coba.

SAN

SAN - Performa

WOL
K3-0
ALA
K1-1
SPG
M4-1
VIL
S2-2
GET
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALA

ALA - Performa

GIR
M0-1
CAS
M3-0
SAN
M1-1
GET
M3-0
RAY
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Racing Santander vs Deportivo Alaves: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi dalam laga uji coba pramusim pada 7 Agustus 2026, ketika kedua tim bermain imbang 1-1. Sebelumnya, laga uji coba pada Juli 2024 juga berakhir tanpa gol.

Dalam lima pertemuan terakhir, Alaves memiliki catatan kompetitif yang lebih kuat, termasuk kemenangan kandang 3-0 di Segunda Division pada Januari 2023 dan kemenangan 2-1 dalam laga uji coba pada Juli 2023. Satu pengecualian adalah hasil imbang 1-1 saat Racing menjamu Alaves di Segunda Division pada November 2022.

Head to Head

Racing SantanderSeriDeportivo Alaves
0
1
4
Club Friendlies
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
Club Friendlies
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FT
Club Friendlies
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FT
Segunda Division
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FT
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
2Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Racing Santander vs Deportivo Alaves

Di LaLiga, Deportivo Alaves saat ini berada di posisi kedua klasemen, sementara Racing Santander menempati peringkat ke-13.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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