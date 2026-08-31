Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Premier League 2026/27: Jadwal pertandingan pekan ke-3, Arsenal vs Chelsea, Everton vs Manchester United, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Premier League
Manchester City
Manchester United
Arsenal
Chelsea
Liverpool
Nottingham Forest
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Fulham
Everton
Crystal Palace
Aston Villa
AFC Bournemouth
Brentford
Leeds United
Sunderland
Tottenham Hotspur
Coventry City
Hull City
Ipswich Town

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Premier League untuk musim 2026/27

Premier League Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik di sepak bola dunia untuk drama dan aksi tanpa henti, dengan sejumlah klub terbesar dan pemain ternama menghadirkan keseruan memikat dari pekan ke pekan. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepak bola global kini menantikan dengan antusias apa yang akan tersaji pada kampanye 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan mahkota juara setelah merebut gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, tetapi mereka dipastikan akan mendapat ujian berat dari Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi lengkap seputar tiket Premier League terbaru, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Tiket Premier League 2026/27Pesan sekarang

Jadwal dan tiket Premier League pekan ke-3 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT)PertandinganTiket
Jum 4 Sep, 20.00Ipswich Town vs LiverpoolTiket
Sab 5 Sep, 12.30Newcastle United vs BournemouthTiket
Sab 5 Sep, 15.00Brentford vs SunderlandTiket
Sab 5 Sep, 15.00Brighton & Hove Albion vs Leeds UnitedTiket
Sab 5 Sep, 15.00Fulham vs Crystal PalaceTiket
Sab 5 Sep, 15.00Manchester City vs Coventry CityTiket
Sab 5 Sep, 15.00Nottingham Forest vs Tottenham HotspurTiket
Sab 5 Sep, 15.00Hull City vs Aston VillaTiket
Min 6 Sep, 14.00Everton vs Manchester UnitedTiket
Min 6 Sep, 16.30Arsenal vs ChelseaTiket

Jadwal dan tiket Premier League pekan ke-4 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT)PertandinganTiket
Sab 12 Sep, 15.00Aston Villa vs Nottingham ForestTiket
Sab 12 Sep, 15.00Bournemouth vs BrentfordTiket
Sab 12 Sep, 15.00Chelsea vs Hull CityTiket
Sab 12 Sep, 15.00Crystal Palace vs Ipswich TownTiket
Sab 12 Sep, 15.00Liverpool vs FulhamTiket
Sab 12 Sep, 17.30Tottenham Hotspur vs EvertonTiket
Sab 12 Sep, 20.00Sunderland vs ArsenalTiket
Min 13 Sep, 14.00Coventry City vs Brighton & Hove AlbionTiket
Min 13 Sep, 16.30Manchester United vs Manchester CityTiket
Sen 14 Sep, 20.00Leeds United vs Newcastle UnitedTiket

Cara membeli tiket Premier League

Ada berbagai opsi pembelian tiket untuk laga Premier League, mulai dari tiket pertandingan per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub papan atas Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

  1. Pertama untuk pemegang tiket musiman.
  2. Kemudian untuk mereka yang sebelumnya pernah menghadiri laga kandang dan diperingkat berdasarkan poin loyalitas.
  3. Terakhir, untuk publik dalam periode penjualan umum.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau sedang mencari tiket menit akhir, mungkin ada baiknya melihat pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League?

Biaya tiket Premier League sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, pelajar, dan lansia, tetapi pembagian ini berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Selain itu, posisi duduk juga membuat perbedaan besar. Lokasi kursi dan letak tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium biasanya dibanderol dengan biaya premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori, misalnya laga besar melawan lawan-lawan papan atas bisa masuk tier yang lebih tinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Perlu juga dicatat bahwa Premier League terus membatasi harga tiket tandang di £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk datang ke pertandingan, Anda mungkin ingin melihat laga tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Premier League 2026-2027, stadion kandang mereka, rata-rata harga tiket pertandingan, serta kisaran tiket musiman yang diperkirakan.

Klub Premier League 2026/27 berdasarkan harga tiket

KlubStadionKisaran Harga Tiket (Masuk Umum Dewasa)Kisaran Tiket MusimanTiket
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1.290 - £2.195Tiket Arsenal
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Tiket Aston Villa
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Tiket Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Tiket Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Tiket Brighton
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Tiket Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Tiket Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Tiket Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Tiket Everton
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Tiket Fulham
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Tiket Hull City
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Tiket Ipswich
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Tiket Leeds
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Tiket Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1.030Tiket Man City
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Tiket Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Tiket Newcastle
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Tiket Nottm Forest
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Tiket Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2.223Tiket Tottenham

Tiket Premier League 2026/27Pesan sekarang

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Hampir semua klub Premier League telah sold out untuk tiket musiman masuk umum musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berjalan lama, beberapa di antaranya bisa melampaui 10-20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United kabarnya memerlukan loyalitas selama puluhan tahun untuk mengamankan tempat. Bahkan klub dengan stadion lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang ketat.

Fulham menjadi pengecualian karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat

Apakah saya perlu keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Premier League, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis pendukung besar. Sebagian besar klub Premier League menjalankan sistem tiket bertingkat yang memprioritaskan:

  1. Pemegang tiket musiman
  2. Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar)
  3. Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Keanggotaan biasanya memberi akses lebih awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengakses tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum jarang ada atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meski begitu, beberapa klub, khususnya yang memiliki kapasitas lebih besar atau tidak selalu sold out, mungkin mengizinkan non-anggota membeli tiket lebih dekat ke hari pertandingan jika stok masih tersedia. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali menjadi jalur paling andal untuk mengamankan kursi.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google