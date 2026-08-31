Premier League Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik di sepak bola dunia untuk drama dan aksi tanpa henti, dengan sejumlah klub terbesar dan pemain ternama menghadirkan keseruan memikat dari pekan ke pekan. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepak bola global kini menantikan dengan antusias apa yang akan tersaji pada kampanye 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan mahkota juara setelah merebut gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, tetapi mereka dipastikan akan mendapat ujian berat dari Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi lengkap seputar tiket Premier League terbaru, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal dan tiket Premier League pekan ke-3 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 4 Sep, 20.00 Ipswich Town vs Liverpool Tiket Sab 5 Sep, 12.30 Newcastle United vs Bournemouth Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Brentford vs Sunderland Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Fulham vs Crystal Palace Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Manchester City vs Coventry City Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Hull City vs Aston Villa Tiket Min 6 Sep, 14.00 Everton vs Manchester United Tiket Min 6 Sep, 16.30 Arsenal vs Chelsea Tiket

Jadwal dan tiket Premier League pekan ke-4 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Sab 12 Sep, 15.00 Aston Villa vs Nottingham Forest Tiket Sab 12 Sep, 15.00 Bournemouth vs Brentford Tiket Sab 12 Sep, 15.00 Chelsea vs Hull City Tiket Sab 12 Sep, 15.00 Crystal Palace vs Ipswich Town Tiket Sab 12 Sep, 15.00 Liverpool vs Fulham Tiket Sab 12 Sep, 17.30 Tottenham Hotspur vs Everton Tiket Sab 12 Sep, 20.00 Sunderland vs Arsenal Tiket Min 13 Sep, 14.00 Coventry City vs Brighton & Hove Albion Tiket Min 13 Sep, 16.30 Manchester United vs Manchester City Tiket Sen 14 Sep, 20.00 Leeds United vs Newcastle United Tiket

Cara membeli tiket Premier League

Ada berbagai opsi pembelian tiket untuk laga Premier League, mulai dari tiket pertandingan per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub papan atas Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman. Kemudian untuk mereka yang sebelumnya pernah menghadiri laga kandang dan diperingkat berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk publik dalam periode penjualan umum.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau sedang mencari tiket menit akhir, mungkin ada baiknya melihat pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League?

Biaya tiket Premier League sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, pelajar, dan lansia, tetapi pembagian ini berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Selain itu, posisi duduk juga membuat perbedaan besar. Lokasi kursi dan letak tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium biasanya dibanderol dengan biaya premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori, misalnya laga besar melawan lawan-lawan papan atas bisa masuk tier yang lebih tinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Perlu juga dicatat bahwa Premier League terus membatasi harga tiket tandang di £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk datang ke pertandingan, Anda mungkin ingin melihat laga tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Premier League 2026-2027, stadion kandang mereka, rata-rata harga tiket pertandingan, serta kisaran tiket musiman yang diperkirakan.

Klub Premier League 2026/27 berdasarkan harga tiket

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Hampir semua klub Premier League telah sold out untuk tiket musiman masuk umum musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berjalan lama, beberapa di antaranya bisa melampaui 10-20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United kabarnya memerlukan loyalitas selama puluhan tahun untuk mengamankan tempat. Bahkan klub dengan stadion lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang ketat.

Fulham menjadi pengecualian karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat

Apakah saya perlu keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Premier League, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis pendukung besar. Sebagian besar klub Premier League menjalankan sistem tiket bertingkat yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Keanggotaan biasanya memberi akses lebih awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengakses tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum jarang ada atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meski begitu, beberapa klub, khususnya yang memiliki kapasitas lebih besar atau tidak selalu sold out, mungkin mengizinkan non-anggota membeli tiket lebih dekat ke hari pertandingan jika stok masih tersedia. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali menjadi jalur paling andal untuk mengamankan kursi.