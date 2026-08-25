Premier League Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik di sepakbola dunia untuk drama dan aksi tanpa henti, dengan sejumlah klub terbesar serta pemain-pemain ternama menghadirkan sensasi luar biasa dari pekan ke pekan. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepakbola di seluruh dunia kini sangat menantikan apa yang akan tersaji pada kampanye 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan mahkota juara setelah mengamankan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, tetapi mereka dipastikan akan mendapat ujian berat dari tim-tim seperti Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Biarkan GOAL memberi Anda rangkuman semua informasi tiket Premier League terbaru, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan dan tiket Premier League pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 28 Agu, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Tiket Sab 29 Agu, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Tiket Sab 29 Agu, 15:00 Bournemouth vs Everton Tiket Sab 29 Agu, 15:00 Coventry City vs Hull City Tiket Sab 29 Agu, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tiket Min 30 Agu, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tiket Min 30 Agu, 14:00 Leeds United vs Brentford Tiket Min 30 Agu, 14:00 Sunderland vs Fulham Tiket Min 30 Agu, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Tiket Sen 31 Agu, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Tiket

Cara membeli tiket Premier League

Ada beberapa opsi penjualan tiket untuk laga-laga Premier League, mulai dari tiket pertandingan individual hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub papan atas Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman. Kemudian untuk mereka yang pernah datang ke pertandingan kandang sebelumnya dan berada dalam peringkat poin loyalitas. Terakhir untuk publik pada periode penjualan umum.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau Anda mencari tiket last-minute, ada baiknya mengecek pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League?

Biaya tiket Premier League sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, pelajar, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Selain itu, posisi tempat duduk juga membuat perbedaan besar. Lokasi kursi dan letak tribun sangat memengaruhi harga, dengan sudut pandang premium biasanya dibanderol dengan biaya premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori tertentu. Sebagai contoh, duel besar melawan lawan ternama bisa masuk ke tier yang lebih tinggi, dengan harga yang ikut naik.

Perlu juga dicatat bahwa Premier League terus membatasi harga tiket tandang pada £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk menonton pertandingan, Anda mungkin perlu melihat jadwal laga tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL telah menguraikan klub-klub Premier League 2026-2027, stadion kandang mereka, rata-rata harga tiket hari pertandingan, serta perkiraan kisaran harga tiket musiman.

Klub Premier League 2026/27 berdasarkan harga tiket

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Hampir semua klub Premier League telah sold out untuk tiket musiman masuk umum musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berlangsung lama, beberapa di antaranya bisa melampaui 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dikabarkan membutuhkan loyalitas selama puluhan tahun untuk mengamankan satu tempat. Bahkan klub dengan stadion lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang ketat.

Fulham menonjol karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat

Apakah saya perlu membership untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, membership direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Premier League, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis pendukung besar. Sebagian besar klub Premier League menjalankan sistem tiket bertingkat yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (membership tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket yang tersisa)

Membership biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan kadang-kadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub top seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki membership sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengakses tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum sangat jarang atau nyaris tidak ada.

Meski demikian, beberapa klub, khususnya yang memiliki kapasitas lebih besar atau tidak selalu sold out, mungkin mengizinkan non-anggota membeli tiket mendekati hari pertandingan jika persediaan masih ada. Membeli membership secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali menjadi jalur paling andal untuk mengamankan kursi.