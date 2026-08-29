Premier League Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik di sepakbola dunia untuk drama dan aksi tanpa henti, dengan beberapa klub terbesar dan pemain-pemain ternama di olahraga ini menghadirkan keseruan yang memukau dari pekan ke pekan. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepakbola global kini menantikan dengan penuh antusias apa yang akan tersaji pada kampanye 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan mahkota juara, setelah mengamankan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, tetapi mereka dipastikan akan mendapat ujian berat dari Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Biarkan GOAL memberi Anda rangkuman semua informasi tiket Premier League terbaru, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal dan tiket Premier League matchday 2 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 28 Agu, 20.00 Crystal Palace vs Manchester City Tiket Sab 29 Agu, 12.30 Liverpool vs Nottingham Forest Tiket Sab 29 Agu, 15.00 Bournemouth vs Everton Tiket Sab 29 Agu, 15.00 Coventry City vs Hull City Tiket Sab 29 Agu, 17.30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tiket Min 30 Agu, 14.00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tiket Min 30 Agu, 14.00 Leeds United vs Brentford Tiket Min 30 Agu, 14.00 Sunderland vs Fulham Tiket Min 30 Agu, 16.30 Manchester United vs Ipswich Town Tiket Sen 31 Agu, 20.00 Aston Villa vs Arsenal Tiket

Jadwal dan tiket Premier League matchday 3 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 4 Sep, 20.00 Ipswich Town vs Liverpool Tiket Sab 5 Sep, 12.30 Newcastle United vs Bournemouth Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Brentford vs Sunderland Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Fulham vs Crystal Palace Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Manchester City vs Coventry City Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Tiket Sab 5 Sep, 15.00 Hull City vs Aston Villa Tiket Min 6 Sep, 14.00 Everton vs Manchester United Tiket Min 6 Sep, 16.30 Arsenal vs Chelsea Tiket

Cara membeli tiket Premier League

Ada beberapa opsi penjualan tiket untuk laga Premier League, mulai dari tiket pertandingan individual hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub papan atas sepakbola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman. Kemudian untuk mereka yang sebelumnya pernah menghadiri laga kandang dan diperingkat berdasarkan poin loyalitas. Terakhir untuk publik selama periode penjualan umum.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau sedang mencari tiket dadakan, mungkin layak untuk melihat pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League?

Biaya tiket Premier League sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, pelajar, dan senior, tetapi pembagian ini berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Selain itu, lokasi duduk Anda membuat perbedaan besar. Lokasi kursi dan penempatan tribune sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dibanderol dengan biaya premium. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori tertentu, misalnya duel besar melawan lawan ternama bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai itu.

Perlu juga dicatat bahwa Premier League terus membatasi harga tiket tandang di angka £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk menonton pertandingan, Anda mungkin ingin melihat laga tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL telah menguraikan klub-klub Premier League 2026-2027, stadion kandang mereka, harga rata-rata tiket pada hari pertandingan, serta perkiraan kisaran harga tiket musiman.

Klub Premier League 2026/27 berdasarkan harga tiket

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Hampir semua klub Premier League telah terjual habis untuk tiket musiman akses umum musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berlangsung lama, beberapa di antaranya bisa melampaui 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dikabarkan membutuhkan loyalitas selama beberapa dekade untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang ketat.

Fulham menonjol karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat

Apakah saya perlu keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Premier League, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis pendukung yang kuat. Sebagian besar klub Premier League menjalankan sistem penjualan tiket bertingkat yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan kadang-kadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengakses tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum jarang hingga nyaris tidak ada.

Meski begitu, beberapa klub, khususnya yang memiliki kapasitas lebih besar atau tidak selalu habis terjual, mungkin mengizinkan non-anggota membeli tiket mendekati hari pertandingan jika persediaan masih ada. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali menjadi jalur paling andal untuk mengamankan kursi.