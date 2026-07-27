Premier League Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik di sepak bola dunia untuk drama dan aksi tanpa henti, dengan sejumlah klub terbesar dan pemain ternama di olahraga ini menghadirkan keseruan yang memikat dari pekan ke pekan. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepak bola di seluruh dunia kini sudah tak sabar menantikan dimulainya musim 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan mahkota juara setelah mengamankan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, tetapi mereka dipastikan akan mendapat ujian berat dari Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap mengenai seluruh informasi tiket Premier League terbaru, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan dan tiket Premier League pekan 1 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 21 Agu, 20.00 Arsenal vs Coventry City Tiket Sab 22 Agu, 12.30 Hull City vs Manchester United Tiket Sab 22 Agu, 15.00 Everton vs Crystal Palace Tiket Sab 22 Agu, 15.00 Ipswich Town vs Sunderland Tiket Sab 22 Agu, 15.00 Nottingham Forest vs Leeds United Tiket Sab 22 Agu, 17.30 Brentford vs Tottenham Hotspur Tiket Min 23 Agu, 14.00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tiket Min 23 Agu, 14.00 Manchester City vs Bournemouth Tiket Min 23 Agu, 16.30 Newcastle United vs Liverpool Tiket Sen 24 Agu, 20.00 Fulham vs Chelsea Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Premier League pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 28 Agu, 20.00 Crystal Palace vs Manchester City Tiket Sab 29 Agu, 12.30 Liverpool vs Nottingham Forest Tiket Sab 29 Agu, 15.00 Bournemouth vs Everton Tiket Sab 29 Agu, 15.00 Coventry City vs Hull City Tiket Sab 29 Agu, 17.30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tiket Min 30 Agu, 14.00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tiket Min 30 Agu, 14.00 Leeds United vs Brentford Tiket Min 30 Agu, 14.00 Sunderland vs Fulham Tiket Min 30 Agu, 16.30 Manchester United vs Ipswich Town Tiket Sen 31 Agu, 20.00 Aston Villa vs Arsenal Tiket

Cara membeli tiket Premier League

Beragam opsi penjualan tiket tersedia untuk laga Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub papan atas Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman. Kemudian untuk mereka yang sebelumnya pernah hadir di pertandingan kandang dan mendapat peringkat berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk publik pada periode penjualan umum.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau sedang mencari tiket last-minute, ada baiknya melihat marketplace sekunder terverifikasi seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League?

Harga tiket Premier League sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, mahasiswa, dan lansia, tetapi rentang ini berbeda dari satu tim ke tim lain.

Selain itu, posisi tempat duduk juga sangat berpengaruh. Lokasi kursi dan letak tribune sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium biasanya dibanderol lebih mahal. Sejumlah klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa kategori. Sebagai contoh, laga besar melawan lawan ternama bisa masuk kategori yang lebih tinggi, sehingga harganya ikut naik.

Perlu juga dicatat bahwa Premier League terus membatasi harga tiket tandang pada £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk datang ke pertandingan, Anda mungkin ingin melihat laga tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL merinci klub-klub Premier League 2026-2027, stadion kandang mereka, rata-rata harga tiket pertandingan, serta perkiraan rentang harga tiket musiman.

Klub Premier League 2026/27 berdasarkan harga tiket

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Hampir semua klub Premier League telah sold out untuk tiket musiman masuk umum musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berlangsung lama, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United kabarnya membutuhkan loyalitas selama puluhan tahun untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan yang terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang ketat.

Fulham menjadi pengecualian karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat

Apakah saya memerlukan keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Premier League, terutama untuk laga dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis penggemar besar. Sebagian besar klub Premier League menjalankan sistem tiket bertingkat yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan kadang-kadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengakses tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum sangat jarang hingga nyaris tidak ada.

Meski begitu, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tidak selalu sold out, mungkin mengizinkan non-anggota membeli tiket mendekati hari pertandingan jika persediaan masih ada. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali menjadi jalur paling andal untuk mendapatkan kursi.