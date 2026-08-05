Premier League Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik dalam sepak bola dunia untuk drama dan aksi tanpa henti, dengan sejumlah klub terbesar dan pemain paling terkenal di olahraga ini menghadirkan keseruan yang memikat dari pekan ke pekan. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepak bola global kini menantikan dimulainya musim 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan mahkota juara setelah mengamankan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, tetapi mereka dipastikan akan mendapat ujian berat dari tim-tim seperti Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi lengkap terbaru seputar tiket Premier League, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan dan tiket Premier League pekan 1 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 21 Agu, 20:00 Arsenal vs Coventry City Tiket Sab 22 Agu, 12:30 Hull City vs Manchester United Tiket Sab 22 Agu, 15:00 Everton vs Crystal Palace Tiket Sab 22 Agu, 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Tiket Sab 22 Agu, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Tiket Sab 22 Agu, 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Tiket Min 23 Agu, 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tiket Min 23 Agu, 14:00 Manchester City vs Bournemouth Tiket Min 23 Agu, 16:30 Newcastle United vs Liverpool Tiket Sen 24 Agu, 20:00 Fulham vs Chelsea Tiket

Jadwal pertandingan dan tiket Premier League pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Tiket Jum 28 Agu, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Tiket Sab 29 Agu, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Tiket Sab 29 Agu, 15:00 Bournemouth vs Everton Tiket Sab 29 Agu, 15:00 Coventry City vs Hull City Tiket Sab 29 Agu, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tiket Min 30 Agu, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tiket Min 30 Agu, 14:00 Leeds United vs Brentford Tiket Min 30 Agu, 14:00 Sunderland vs Fulham Tiket Min 30 Agu, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Tiket Sen 31 Agu, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Tiket

Cara membeli tiket Premier League

Ada berbagai opsi tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individual hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub papan atas Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman. Kemudian untuk mereka yang pernah datang ke laga kandang sebelumnya dan berada dalam peringkat poin loyalitas. Terakhir, untuk publik dalam periode penjualan umum.

Jika Anda tidak bisa mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau sedang mencari tiket last-minute, ada baiknya melihat pasar sekunder terverifikasi, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League?

Biaya tiket Premier League sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, mahasiswa, dan lansia, tetapi rentang ini berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Selain itu, posisi duduk juga sangat berpengaruh. Lokasi kursi dan letak tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium biasanya dibanderol lebih mahal. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan ke dalam kategori tertentu, misalnya laga besar melawan lawan ternama bisa masuk tier yang lebih tinggi, sehingga harga ikut naik.

Perlu juga dicatat bahwa Premier League terus membatasi harga tiket tandang di angka £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk menonton pertandingan, Anda mungkin perlu melihat jadwal laga tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL merinci klub-klub Premier League 2026-2027, stadion kandang mereka, harga rata-rata tiket pertandingan, serta perkiraan kisaran tiket musiman.

Klub Premier League 2026/27 berdasarkan harga tiket

Apakah masih ada tiket musiman Premier League yang tersisa?

Hampir semua klub Premier League telah sold out untuk tiket musiman general admission musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham menjalankan daftar tunggu yang sudah berlangsung lama, beberapa di antaranya bisa melampaui 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United kabarnya membutuhkan loyalitas selama beberapa dekade untuk mengamankan tempat. Bahkan klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan terbatas atau tidak ada sama sekali karena tingginya permintaan dan kapasitas yang ketat.

Fulham menonjol karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu formal dan alokasi dilakukan berdasarkan siapa cepat dia dapat

Apakah saya perlu keanggotaan untuk membeli tiket Premier League?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan direkomendasikan atau diwajibkan untuk membeli tiket Premier League, terutama untuk pertandingan dengan permintaan tinggi atau klub dengan basis penggemar yang besar. Sebagian besar klub Premier League menjalankan sistem tiket bertingkat yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, kelayakan untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub top seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengakses tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum jarang ada atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meski begitu, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tidak selalu sold out, mungkin mengizinkan non-anggota membeli tiket lebih dekat ke hari pertandingan jika persediaan masih ada. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali menjadi jalur paling andal untuk mengamankan kursi.