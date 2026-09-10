Prancis menjamu Italia di Parc des Princes, Paris, pada Jumat, 2 Oktober, sebagai bagian dari jadwal berat League A, Grup A1 yang juga dihuni Belgia dan Turki. Kedua tim akan bertemu lagi pada laga tandang di Italia pada November, dengan venue untuk pertandingan tersebut masih belum dikonfirmasi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tiket Prancis vs Italia sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Prancis vs Italia di UEFA Nations League A?

Prancis vs Italia berlangsung di Stade de France, Saint-Denis, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 Stade de France

Di mana membeli tiket Prancis vs Italia?

Tiket untuk leg di Paris pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Federasi Sepakbola Prancis (FFF), dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Saluran resmi FIGC (Federasi Sepakbola Italia) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Italia.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembelian tiket untuk pertandingan ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya lebih dekat ke hari pertandingan

Daftar terverifikasi – Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang – alokasi untuk leg di Italia ditangani melalui saluran FIGC dan bisa terbatas

Pasar sekunder – Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat profil laga ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan, khususnya untuk leg di Paris.

Berapa harga tiket Prancis vs Italia?

Harga resmi untuk leg di Paris ditetapkan melalui saluran penjualan tiket FFF, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi FIGC akan berlaku untuk leg di Italia setelah venue dan detail penjualan dikonfirmasi.

Kursi termurah (Paris): mulai sekitar €50, biasanya di tribun atas belakang gawang di Parc des Princes

Kursi kelas menengah (Paris): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Italia: harga akan dikonfirmasi setelah venue untuk pertandingan November diumumkan

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual. Seperti laga apa pun antara dua negara papan atas Eropa, harga bisa berubah saat hari pertandingan mendekat, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Prancis vs Italia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Prancis vs Italia

Prancis meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-6 dari Inggris di semifinal Piala Dunia, hasil yang mengikuti kekalahan 0-2 dari Spanyol di perebutan tempat ketiga. Sebelumnya di turnamen itu, mereka mengalahkan Maroko 2-0, Paraguay 1-0, dan Swedia 3-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Prancis mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan.

Italia juga membukukan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan pada 7 Juni, setelah kemenangan 1-0 atas Luksemburg tiga hari sebelumnya. Dua kekalahan mereka dalam rangkaian ini terjadi melawan Bosnia dan Herzegovina serta kekalahan 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Prancis vs Italia: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-3 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Italia pada November 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali sementara Italia tidak meraih kemenangan, dengan satu hasil juga berpihak kepada Prancis masing-masing dalam laga persahabatan 2016 dan 2012. Prancis mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima.



