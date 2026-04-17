Cara mendapatkan tiket Prancis Terbuka 2026: Tiket tenis Roland-Garros 2026, tempat pembelian, jadwal, dan informasi lainnya

Musim tenis semakin memanas pada bulan Mei ini, seiring para pemain top dunia berangkat ke Roland-Garros untuk turnamen Grand Slam kedua tahun 2026, yaitu Prancis Terbuka.

Dengan kehadiran Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, dan Aryna Sabalenka yang siap tampil, dua pekan ke depan akan dipenuhi aksi seru di lapangan tanah liat. Anda bisa duduk di tribun menyaksikan berbagai pertandingan menarik.

Berikut adalah semua informasi penting mengenai tiket French Open, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan French Open 2026 berlangsung?

French Open 2026 akan berlangsung dari Minggu, 24 Mei, hingga Minggu, 7 Juni. Jadwal dua pekan yang mendebarkan ini adalah sebagai berikut:

Babak 1 hingga 4 Tunggal Putra dan Putri: 24 Mei - 1 Juni

24 Mei - 1 Juni Perempat Final Putra dan Putri: 2-3 Juni

2-3 Juni Semifinal Tunggal Putri: 4 Juni

4 Juni Semifinal Tunggal Putra: 5 Juni

5 Juni Final Tunggal Putri: 6 Juni

6 Juni Final Tunggal Putra: 7 Juni

Pertandingan tunggal dimulai pukul 11.00 CET setiap hari, hingga babak semifinal, dengan sesi malam dimulai pukul 20.15 CET setiap hari, hingga empat besar.

Cara membeli tiket French Open 2026

Tiket resmi Prancis Terbuka dapat dibeli melalui situs penjualan tiket Roland-Garros. Awalnya, sistem undian diterapkan untuk mengelola tingginya permintaan tiket.

Untuk edisi French Open 2026, periode pendaftaran undian dibuka selama dua minggu antara 3 dan 17 Desember 2025. Para penggemar tenis yang berhasil dalam undian tersebut diberikan jendela pembelian prioritas untuk membeli tiket, yang dimulai pada bulan Februari.

Penjualan umum tiket dengan sistem siapa cepat dia dapat dimulai pada 31 Maret untuk akses ke lapangan luar selama minggu pembukaan. Mulai akhir April, akan ada juga jendela penjualan menit-menit terakhir.

Selain membeli tiket French Open secara langsung di situs Roland-Garros atau melalui platform penjualan kembali resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket French Open 2026?

Harga tiket Prancis Terbuka 2026 sangat bervariasi tergantung pada lapangan, sesi, dan hari. Ikhtisar harga resmi adalah sebagai berikut:

Jenis Tiket / Lapangan Babak / Sesi Harga Tiket Masuk Lapangan Babak Awal €35 ke atas Lapangan Utama Sesi Siang €199 ke atas Lapangan Philippe-Chatrier Sesi Malam €299 ke atas Lapangan Philippe-Chatrier Final Putri €550 ke atas Lapangan Philippe-Chatrier Final Putra €750 ke atas



Jangan lupa untuk terus memantau portal tiket resmi Prancis Terbuka (Roland-Garros) untuk informasi tambahan, serta situs-situs sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket hospitality French Open 2026 apa saja yang tersedia?

Paket hospitality resmi untuk French Open 2026, yang detailnya dapat diakses melalui situs Roland-Garros, mencakup kursi premium yang telah dipesan di Lapangan Philippe-Chatrier dan akses ke area makan eksklusif. Paket-paket ini biasanya mencakup hidangan gourmet, minuman tanpa batas, dan pintu masuk VIP khusus.

Tempat-tempat paket perhotelan meliputi:

L’Orangerie: Pengalaman bintang 5 yang menawarkan makan siang atau makan malam gourmet sambil duduk.

Pengalaman bintang 5 yang menawarkan makan siang atau makan malam gourmet sambil duduk. Le Pavillon: Pengalaman bintang 4 yang menampilkan prasmanan berjalan (minggu pertama) atau hidangan lengkap (minggu kedua) di dekat para pemain.

Pengalaman bintang 4 yang menampilkan prasmanan berjalan (minggu pertama) atau hidangan lengkap (minggu kedua) di dekat para pemain. La Mezzanine: Menawarkan pengalaman bersantap gastronomi bintang 4.

Menawarkan pengalaman bersantap gastronomi bintang 4. Salon Legende: Suite korporat premium dengan hidangan gastronomi.

Harga paket hospitality French Open akan naik seiring berjalannya turnamen:

Babak Awal: mulai dari €380

mulai dari €380 Perempat Final: €550 ke atas

€550 ke atas Semifinal & Final: €1.800 ke atas

Apa yang bisa diharapkan dari Prancis Terbuka 2026

Ada banyak momen yang tak terlupakan dan kisah-kisah menarik selama Prancis Terbuka 2025, yang pasti akan terasa lebih seru jika Anda menontonnya langsung dari tribun Roland-Garros.

Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Prancis Terbuka putra dengan penuh gaya, setelah maraton bersejarah selama 5 jam 29 menit melawan Jannik Sinner. Dalam apa yang menjadi final Prancis Terbuka terpanjang sepanjang masa, sensasi asal Spanyol ini bangkit dari ketertinggalan dua set untuk merebut gelar juara.

Didorong oleh penampilannya yang berhasil meraih trofi di Australian Open awal tahun ini, Alcaraz kini berusaha meniru Rafael Nadal dan Bjorn Borg, yang keduanya terkenal karena memenangkan tiga gelar Prancis Terbuka berturut-turut.

Di tunggal putri, Coco Gauff menjadi bintang di Roland-Garros, setelah merebut gelar Prancis Terbuka pertamanya dan Grand Slam kedua dalam kariernya. Bendera Amerika Serikat berkibar penuh di Lapangan Philippe-Chatrier, dengan Gauff menjadi wanita Amerika pertama yang menang di Paris sejak Serena Williams pada 2015.

Juara kedua, Aryna Sabalenka, mengejutkan penonton Prancis di semifinal setelah menyingkirkan Iga Swiatek. Bintang asal Polandia yang unggul di lapangan tanah liat ini telah mendominasi Roland-Garros selama tiga tahun berturut-turut, antara 2022 dan 2024. Ia akan kembali tahun ini dengan tekad untuk membalas kekalahannya.

Di mana French Open dimainkan?

Roland-Garros adalah kompleks lapangan tenis, termasuk stadion, yang menjadi tuan rumah French Open setiap tahun. Kompleks ini terletak di sisi barat Paris, di perbatasan selatan Bois de Boulogne di arrondissement ke-16 kota tersebut.

Tempat ini dinamai sesuai nama seorang pionir penerbang Prancis dan dibangun pada tahun 1928 untuk menjadi tuan rumah pertandingan pertama Prancis dalam mempertahankan gelar Piala Davis. Prancis Terbuka juga pertama kali diselenggarakan di sana pada tahun yang sama dan telah diadakan di sana sejak saat itu.

Kompleks seluas 34 hektar ini kini memiliki dua puluh lapangan, termasuk tiga stadion berkapasitas besar: Lapangan Philippe Chatrier (kapasitas 15.000 penonton), Lapangan Suzanne Lenglen (kapasitas 10.000 penonton), dan Lapangan Simonne Mathieu (kapasitas 5.000 penonton).

Siapa saja pemenang Prancis Terbuka terbaru?

Berikut adalah daftar sepuluh pemenang tunggal putra dan putri Prancis Terbuka terakhir