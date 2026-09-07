Cara mendapatkan tiket Portugal vs Wales: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Portugal, juara bertahan Nations League, memulai upaya mempertahankan gelarnya di kandang melawan Wales di Lisbon, sebelum kedua tim kembali bertemu pada laga kandang-tandang di Cardiff City Stadium pada November. Kedua pertandingan merupakan bagian dari jadwal kompetitif League A Grup A4 yang juga diisi Denmark dan Norwegia, dan duel ini punya sejarah tersendiri terutama bagi para penggemar Wales.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Portugal vs Wales, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Portugal vs Wales di UEFA Nations League A?

Portugal vs Wales akan kick-off di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, dengan detail waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi melalui pemegang hak siar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Estadio Jose Alvalade

Di mana membeli tiket Portugal vs Wales?

Cara paling tepercaya untuk mengamankan tiket kedua pertandingan adalah melalui StubHub. Sebagai salah satu marketplace tiket terbesar di dunia, StubHub menyediakan berbagai pilihan tempat duduk untuk pertandingan pembuka di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, sekaligus listing untuk leg kedua di Cardiff City Stadium pada November.

Berikut alasan mengapa StubHub layak dipertimbangkan untuk duel ini:

Akses di luar alokasi resmi – berguna setelah anggota federasi dan pemegang tiket musiman mengambil jatah mereka untuk salah satu leg

Transfer terjamin – setiap pembelian didukung program FanProtect milik StubHub, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tidak perlu keanggotaan – jalur yang tepercaya untuk mendapatkan kursi bagi penggemar tanpa akses ke kanal federasi Portugal atau Wales

Pilihan kursi yang luas – dari kursi tribun atas di belakang gawang hingga tempat duduk tengah premium di kedua venue

Opsi hospitality – tersedia bagi penggemar yang menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih lengkap, khususnya untuk laga pembuka di Lisbon

Mengingat status Portugal sebagai juara bertahan dan sejarah yang melekat pada pertandingan ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg, terutama laga pembuka di Lisbon.

Berapa harga tiket Portugal vs Wales?

Harga untuk kedua pertandingan bervariasi tergantung lokasi kursi dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan. Berikut gambaran kasar soal apa yang bisa diharapkan di StubHub:

Kursi termurah (Lisbon): mulai sekitar €45 hingga €60, biasanya di tribun atas belakang gawang di Estadio Jose Alvalade

Kursi kelas menengah (Lisbon): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang terasa lebih tinggi

Premium & hospitality (Lisbon): mulai dari €250 ke atas, mencakup kursi empuk dan tambahan fasilitas hari pertandingan untuk kunjungan juara Eropa

Leg kedua di Cardiff: harga untuk pertandingan November di Cardiff City Stadium sedang bergerak lebih tinggi mengingat momen ini, dengan listing resale sudah naik jauh di atas harga nominal Nations League yang lazim

Seperti halnya pertandingan apa pun yang melibatkan juara bertahan, harga di pasar sekunder bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih cepat biasanya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Portugal vs Wales di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Portugal vs Wales

Portugal memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia, yang mengakhiri perjalanan mereka di turnamen tersebut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kroasia 2-1 dan membukukan kemenangan dominan 5-0 atas Uzbekistan. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Kolombia dan 1-1 melawan DR Congo, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan itu.

Wales hanya menang sekali dalam lima laga terakhir mereka, yaitu saat mengalahkan North Macedonia 7-1 di kualifikasi Piala Dunia. Rangkaian hasil terbaru mereka mencakup kekalahan 2-1 dari Rumania, hasil imbang melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kekalahan 1-1 melawan Bosnia and Herzegovina. Mereka mencetak 11 gol dalam periode tersebut tetapi kebobolan enam gol, dengan catatan pertahanan menjadi perhatian menjelang persaingan Nations League.

Portugal vs Wales: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di Kejuaraan Eropa 2016, ketika Portugal menang 2-0. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat di antara mereka adalah laga persahabatan pada Juni 2000, yang juga dimenangkan Portugal, 3-0. Portugal memenangi kedua pertandingan dalam catatan head-to-head yang tersedia, dengan mencatat nirbobol pada masing-masing kesempatan.

Klasemen Portugal vs Wales

Di UEFA Nations League A Grup 4, Portugal saat ini berada di posisi ketiga dan Wales di posisi keempat pada tahap awal kompetisi ini.