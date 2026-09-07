Juara bertahan Nations League, Portugal, membuka upaya mempertahankan gelarnya dengan menjamu Wales di Lisbon, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg balasan di Cardiff City Stadium pada November. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal kompetitif League A, Grup A4 yang juga melibatkan Denmark dan Norwegia, dan duel ini punya sejarah tersendiri khususnya bagi para penggemar Wales.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Portugal vs Wales, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Portugal vs Wales di UEFA Nations League A?

Portugal vs Wales akan kick-off di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, dengan rincian waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi melalui pemegang hak siar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Estadio Jose Alvalade

Di mana membeli tiket Portugal vs Wales?

Tiket untuk leg di Lisbon pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi FPF, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota federasi sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Kanal resmi Football Association of Wales (FAW) menjadi tujuan awal yang setara untuk leg balasan di Cardiff.

Mengingat status Portugal sebagai juara bertahan dan sejarah yang melekat pada pertandingan ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg, terutama laga pembuka di Lisbon.

Berapa harga tiket Portugal vs Wales?

Harga resmi untuk leg di Lisbon bervariasi berdasarkan lokasi kursi, dengan kanal penjualan tiket FPF menawarkan rentang lengkap dari kursi standar hingga premium pada harga resmi selama alokasi masih tersedia. Harga resmi FAW berlaku untuk leg di Cardiff dengan cara yang sama.

Kursi termurah (Lisbon): mulai sekitar €45 hingga €60, biasanya di tier atas belakang gawang di Estadio Jose Alvalade

Kursi kelas menengah (Lisbon): kursi sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jelas lebih tinggi

Kursi premium (Lisbon): mulai dari €250 ke atas untuk kunjungan juara Eropa

Leg balasan di Cardiff: harga untuk pertandingan November di Cardiff City Stadium cenderung lebih tinggi mengingat momen ini, dengan listing penjualan kembali sudah naik jauh di atas harga resmi Nations League pada umumnya

StubHub adalah pilihan yang bisa Anda gunakan jika listing di situs resmi sudah habis terjual. Seperti halnya pertandingan apa pun yang melibatkan juara bertahan, harga bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih cepat biasanya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Portugal vs Wales UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Portugal vs Wales

Portugal menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Spanyol di perempat final Piala Dunia, yang mengakhiri perjalanan mereka di turnamen tersebut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kroasia 2-1 dan mencatat kemenangan dominan 5-0 atas Uzbekistan. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Kolombia dan 1-1 dengan DR Kongo, mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Wales hanya menang sekali dalam lima laga terakhir mereka, yakni mengalahkan Makedonia Utara 7-1 di kualifikasi Piala Dunia. Rangkaian hasil terbaru mereka mencakup kekalahan 2-1 dari Rumania, hasil imbang melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kekalahan 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina. Mereka mencetak 11 gol dalam periode tersebut tetapi kebobolan enam gol, dengan catatan pertahanan mereka menjadi perhatian menjelang persaingan Nations League.

Portugal vs Wales: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Kejuaraan Eropa 2016, ketika Portugal menang 2-0. Satu-satunya pertandingan lain yang tercatat di antara mereka adalah laga persahabatan pada Juni 2000, yang juga dimenangi Portugal, 3-0. Portugal memenangkan kedua pertandingan dalam catatan head-to-head yang tersedia, dengan mencatat clean sheet pada masing-masing kesempatan.



